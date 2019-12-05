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Все про:Одесса (5771) пожар (3789) Бех Олег (15)

 Обнародован список пропавших при пожаре в одесском колледже: "Звонили родным, прощались и говорили, что задыхаются". ВИДЕО+ФОТО

14 человек официально числятся пропавшими после пожара в Одессе в здании по адресу ул Троицкая, 25 - это студенты и сотрудники колледжа экономики, права и отельно-ресторанного бизнеса, а также ученые Института морской биологии НАН Украины.

Об этом на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Олег Бех, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.

Информацию по еще одному человеку уточняют.

"Кому известен мужчина по имени Руслан Никос, прошу обращаться в штаб, так как он не является учащимся и сотрудником колледжа. Мы не можем установить его личность", — отметил полицейский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Рада минутой молчания почтила память погибшей на пожаре в одесском колледже студентки Бабенко. ВИДЕО

Официальный список пропавших:

1. Маркина Юлия Михайловна 2003 г.р., студентка;

2. Чугунникова Людмила Михайловна 2001 г.р., студентка. Последний раз с ней общались 3 декабря. Предположительно находилась в колледже.

3. Трофимчук Кирилл Игоревич 2003 г.р., студент. Связывался с матерью в 10:23, сообщил, что задыхается от дыма и попрощался с ней.

4. Пьяночкина Екатерина 2003 г.р., студентка. Была на занятиях на четвертом этаже. В 10:12 сообщила по телефону отцу, что в колледже пожар и осталась в бухгалтерии с Юлией Маркиной и двумя бухгалтерами.

5. Катышевская Вероника Дмитриевна 1955 г.р., сотрудница бухгалтерии колледжа.

6. Перчик Ирина Васильевна, сотрудница бухгалтерии. Последний раз разговаривала с мужем в 10:12 сообщила, что задыхается от дыма и попрощалась с ним.

7. Тарасова Наталья Васильевна 1959 года рождения, сотрудница бухгалтерии. В 10:00 связывалась с дочерью и сообщила, что находится в колледже.

8. Третьякова Наталья Алексеевна, заведующая отделением колледжа, преподаватель.

9. Бортюк Анна Леонидовна 1976 г.р., преподаватель.

10. Александров Борис Георгиевич, 1958 г.р., директор Института морской биологии. Звонила его секретарь Галина Иванович, которая сообщила, что в колледже задымление и он упал на пол. Просила помощи.

11. Иванович Галина Валентиновна, 1954 г.р., сотрудница ИМБ НАН Украины.

12. Беженарь Елена Валериевна 1995 г.р., лаборант. Последний раз ее видели в 9:30, когда она ехала на работу в колледж.

13. Коваль Мария Владимировна. Последний раз общалась с родственниками в 7:00 утра. С 14:00 телефон не в сети.

14. Соловей Вера Дмитриевна 1951 г.р.

Обнародован список пропавших при пожаре в одесском колледже: Звонили родным, прощались и говорили, что задыхаются 01

Напомним, 4 декабря в 10:12 в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г. Одесса) на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса возник пожар.

Позже в ГСЧС сообщили, что пожар в Одесском колледже локализован на площади в 4 тыс. кв. м, 9-10 человек до сих пор не выходят на связь.

5 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что в пожаре погибла 16-летняя Ксения Бабенко, 14 человек пропали без вести, 27 госпитализированы.

Источник: https://censor.net.ua/n3163630
 
 
 Топ комментарии
 
жесть.... большая вероятность что они уже не пропавшие безвести.....

кстати, вазелин попросил не искать виновных в этом пожаре вот так вот... "зато не барыга"
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Жахлива трагедія, просто пекло, співчуття родинам загиблих.
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жесть.... большая вероятность что они уже не пропавшие безвести.....

кстати, вазелин попросил не искать виновных в этом пожаре вот так вот... "зато не барыга"
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Дырочка я понимаю что у тебя совести нет, но хоть здесь помолчи.
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Стрелок,ты совсем больной,у тебя высшей степени ЦИНИЗМ!БРЕХЛИВОЕ НЕЧТО!!!
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Президент Зеленский призывает не искать крайних в случившейся на Троицкой трагедии

«В ужасном пожаре в Одессе мы уже потеряли 16-летнюю студентку Ксению Бабенко. Вся страна сочувствует ее родителям. Мы не оставим вас наедине с вашим горем. Мы все надеемся, что из 14 пропавших без вести как можно больше найдутся здоровыми и невредимыми. Но не хочу никого обманывать, жертв может быть больше», - написал Зеленский, добавив что пятеро из пропавших - студенты.
Президент также поблагодарил спасателей: «Хочу отметить без преувеличения героическую борьбу наших пожарных и спасателей. Семь из них также сейчас на больничных койках».
Отметим, что на этот раз Владимир Зеленский не спешит называть виновных в трагедии.
«Поручаю председателю Одесской ОГА и всей местной власти сделать все для помощи пострадавшим и их семьям и быстрее выяснить все обстоятельства, которые привели к этой трагедии. Но нам нужно не искать крайних, а больше не допускать такого ужаса ни в одном городе страны», - завершил свой пост президент.
https://dumskaya.net/news/pozhar-na-troitcokoy-v-odesse-prezident-zelenski-106212/
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Ниче непонятно, сообщили что задыхаются но в колледже их не нашли что-ли?
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Під завалами - дах і перекриття завалились.
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Да, старое здание и перекрытия, скорей всего, были деревянными. И антипиретиками никогда не обрабатывались. И пожарной инспекцией никогда не проверялись. В таком здании пытаться переждать пожар - пагубная тактика.
Оприлюднено список зниклих під час пожежі в одеському коледжі:"Телефонували рідним, прощалися і казали, що задихаються" - Цензор.НЕТ 4810
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Коли на Васильківській нафтобазі була пожежа, то одна журналістка (фрілансер) також зникла безвісти. Вже згодом було знайдено невеликий фрагмент хребта.
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Вот напечатали ,что спасатели только сегодня с крыши забрались на згарище.Там всё обрушилось..И только после разбора згарища и то после эксретиз ДНК можно будет определить жертв пожара.
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это не тот случай для идиотских предположений
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Стільки людей загинуло, бо якась тварюка іншій всунула щось в кишеню, комусь то все пофіг, а в когось просто клепки не вистачає.
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не думаю. У нас давно, ніхто нічого не перевіряє. мораторій на перевірки. дякуйте замученому перевірками бізнесу.
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Навчальний заклад на початок навчального року повинен отримати акт-дозвіл. І це обов`язково! Його ж хтось підписав? А ще там є відповідальні за охорону праці - директор, завкабінетами, інженер... Всі ж бачили і розуміти мали. Пожежа ж сама собою не виникла! Погано опалювали, бо економили. Грілись хто чим міг, електропроводка хрен зна в якому стані, якийсь ідіот з вогнем пожартував... - от і біда.
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"А ще там є відповідальні за охорону праці" - Це, як правило, позаштатні обов'язки. А значить не оплачувані, а відтак їх ніхто ніколи не виконував, не виконує, і не буде виконувати. Для того щоби знайти цапа відбувайло, звісно що прокатить. Ми вже бачили (в Одесі) таку виховательку у дитячому таборі.
Це не вирішення проблеми, а вона є і її потрібно вирішувати.
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Це прямий обов`язок керівника і його заступників! За це вони зарплату отримують. Ну інженер з охорони в штаті. І доплата завкабінетом... Так що не на громадських засадах це. Ну і просто здоровий глузд має бути.
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Цей? Ну то почитайте зміст. Хто і як там може перевірити стан електромережі та й ще при максимальному навантаженні...
"Телефонували рідним, прощалися і казали, що задихаються": оприлюднено список зниклих під час пожежі в одеському коледжі - Цензор.НЕТ 2722
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Обогреватели никогда не учитывались при расчете нагрузки, даже кондиционеры - это нарушение норм.
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О тож... І протікає, і падає, і горить, але готовий. Хтось ж його підписав? І все це просто від якоїсь тупої байдужості, дебільність просто якась.
В мене в кабінеті 2 роки періодично горіла проводка. 2 роки! З директором і завгоспом аж сварився, а їм пофіг. Слава Богу минуло, що нічого страшного, просто в якийсь момент просто електрика пропала, заняття не було змоги проводити - аж тоді нарешті зробили. І таке повсюди! В нас в країні смертність від нещасних випадків і надзвичайних ситуацій одна з найвищих в світі, а це при тому, що промисловість фактично мертва. Чому? А народ просто остервеніло дебільним став. Охреніти можна...
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ужас, но розыскать живыми практически невозможно
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Ужас... ужас... Бедные люди, дети и их близкие.. Если не смогли обнаружить тела, то значит пожар там был "аховый", возможно с обрушением деревянных перекрытий. Беда.. Беда..
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жуткое дело получить такой звонок от родных.......
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дико жаль людей, даже незнакомых. "позвонила мужу, попрощалась" - до слез.
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Жахлива трагедія, просто пекло, співчуття родинам загиблих.
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Що там з пожежами в Одесі робиться, це вже який раз ? Нехай головне управління МНС переїзджає терміново з Києва в Одесу і дивиться саме
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Паніка.
Колектив жіночій. Не знайшлось нікого хто б організував евакуацію.
Співчуття тим, хто втратив рідних і близьких.
Одужання тим, хто врятувався.
Потім мабуть ще почуємо і про забиті двері пожежних виходів, і про відсутність води у пожежних гідрантах...
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Что значит "не нашлось"? Это дурная постановка вопроса! Должен быть План экакуации и регулярно должны проводиться учения. И во многих больших учреждениях такие мероприятия проводятся. Я это знаю точно. Старшего начальника, этой бадеги, нужно отдать под суд и припаять приличный срок.
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«Ану підніміть руки у кого на роботі, за останні n-дцять років, проводились навчання з евакуації ? Ліс рук.»
Так. Картинки висять. Алеж які туфлі вдягнути, і де сумочка з грошима і кредитками ?
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Одесса отдувается за всех сепаров и малоросов вместе взятых....
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перше при пожежі це треба рот і нос чимось закрити - одягом, пригнутися донизу, щоб угарній газ не вбив, і одразу шукати виходи.
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Дыма может быть много, что ты не сможешь понять куда идти.
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ПОЖАРНАЯ СЛУЖБА ОДЕССЫ В ОТВЕТЕ ЗА СМЕРТИ !!!
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что-то не слышу что бы по всей стране объявили проверку пожарных сикнализаций в учебных заведениях и больницах.....
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Я так могу предположить в 90% случаев не работают. Все закроем, а людей уволим?
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лучше закрыть на время, чем живьйом зажаривать людей.....
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..судя по снимкам, похоже на поджог.... огромное здание, многоэтажное, мест, чтобы выбежать полно ...удлинитель, коротнувший в закрытом кабинете, вряд привел бы к такому пожару в набитом студентами и служащими помещении огромном, да еще и средь бела дня...не катит удлинитель причиной...
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Практически одни девушки, пожарная сигнализация не сработала а спрыгнуть с верхних этажей смелости не хватило, так и задохнулись.
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