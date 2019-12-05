 Обнародован список пропавших при пожаре в одесском колледже: "Звонили родным, прощались и говорили, что задыхаются". ВИДЕО+ФОТО

Об этом на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Олег Бех, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.

Информацию по еще одному человеку уточняют.

"Кому известен мужчина по имени Руслан Никос, прошу обращаться в штаб, так как он не является учащимся и сотрудником колледжа. Мы не можем установить его личность", — отметил полицейский.

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Официальный список пропавших:

1. Маркина Юлия Михайловна 2003 г.р., студентка;

2. Чугунникова Людмила Михайловна 2001 г.р., студентка. Последний раз с ней общались 3 декабря. Предположительно находилась в колледже.

3. Трофимчук Кирилл Игоревич 2003 г.р., студент. Связывался с матерью в 10:23, сообщил, что задыхается от дыма и попрощался с ней.

4. Пьяночкина Екатерина 2003 г.р., студентка. Была на занятиях на четвертом этаже. В 10:12 сообщила по телефону отцу, что в колледже пожар и осталась в бухгалтерии с Юлией Маркиной и двумя бухгалтерами.

5. Катышевская Вероника Дмитриевна 1955 г.р., сотрудница бухгалтерии колледжа.

6. Перчик Ирина Васильевна, сотрудница бухгалтерии. Последний раз разговаривала с мужем в 10:12 сообщила, что задыхается от дыма и попрощалась с ним.



7. Тарасова Наталья Васильевна 1959 года рождения, сотрудница бухгалтерии. В 10:00 связывалась с дочерью и сообщила, что находится в колледже.



8. Третьякова Наталья Алексеевна, заведующая отделением колледжа, преподаватель.



9. Бортюк Анна Леонидовна 1976 г.р., преподаватель.



10. Александров Борис Георгиевич, 1958 г.р., директор Института морской биологии. Звонила его секретарь Галина Иванович, которая сообщила, что в колледже задымление и он упал на пол. Просила помощи.



11. Иванович Галина Валентиновна, 1954 г.р., сотрудница ИМБ НАН Украины.



12. Беженарь Елена Валериевна 1995 г.р., лаборант. Последний раз ее видели в 9:30, когда она ехала на работу в колледж.

13. Коваль Мария Владимировна. Последний раз общалась с родственниками в 7:00 утра. С 14:00 телефон не в сети.

14. Соловей Вера Дмитриевна 1951 г.р.

Напомним, 4 декабря в 10:12 в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г. Одесса) на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса возник пожар.

Позже в ГСЧС сообщили, что пожар в Одесском колледже локализован на площади в 4 тыс. кв. м, 9-10 человек до сих пор не выходят на связь.

5 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что в пожаре погибла 16-летняя Ксения Бабенко, 14 человек пропали без вести, 27 госпитализированы.