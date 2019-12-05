 Обнародован список пропавших при пожаре в одесском колледже: "Звонили родным, прощались и говорили, что задыхаются". ВИДЕО+ФОТО

Об этом на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Олег Бех, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.
Информацию по еще одному человеку уточняют.
"Кому известен мужчина по имени Руслан Никос, прошу обращаться в штаб, так как он не является учащимся и сотрудником колледжа. Мы не можем установить его личность", — отметил полицейский.
Официальный список пропавших:
1. Маркина Юлия Михайловна 2003 г.р., студентка;
2. Чугунникова Людмила Михайловна 2001 г.р., студентка. Последний раз с ней общались 3 декабря. Предположительно находилась в колледже.
3. Трофимчук Кирилл Игоревич 2003 г.р., студент. Связывался с матерью в 10:23, сообщил, что задыхается от дыма и попрощался с ней.
4. Пьяночкина Екатерина 2003 г.р., студентка. Была на занятиях на четвертом этаже. В 10:12 сообщила по телефону отцу, что в колледже пожар и осталась в бухгалтерии с Юлией Маркиной и двумя бухгалтерами.
5. Катышевская Вероника Дмитриевна 1955 г.р., сотрудница бухгалтерии колледжа.
6. Перчик Ирина Васильевна, сотрудница бухгалтерии. Последний раз разговаривала с мужем в 10:12 сообщила, что задыхается от дыма и попрощалась с ним.
7. Тарасова Наталья Васильевна 1959 года рождения, сотрудница бухгалтерии. В 10:00 связывалась с дочерью и сообщила, что находится в колледже.
8. Третьякова Наталья Алексеевна, заведующая отделением колледжа, преподаватель.
9. Бортюк Анна Леонидовна 1976 г.р., преподаватель.
10. Александров Борис Георгиевич, 1958 г.р., директор Института морской биологии. Звонила его секретарь Галина Иванович, которая сообщила, что в колледже задымление и он упал на пол. Просила помощи.
11. Иванович Галина Валентиновна, 1954 г.р., сотрудница ИМБ НАН Украины.
12. Беженарь Елена Валериевна 1995 г.р., лаборант. Последний раз ее видели в 9:30, когда она ехала на работу в колледж.
13. Коваль Мария Владимировна. Последний раз общалась с родственниками в 7:00 утра. С 14:00 телефон не в сети.
14. Соловей Вера Дмитриевна 1951 г.р.
Напомним, 4 декабря в 10:12 в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г. Одесса) на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса возник пожар.
Позже в ГСЧС сообщили, что пожар в Одесском колледже локализован на площади в 4 тыс. кв. м, 9-10 человек до сих пор не выходят на связь.
5 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что в пожаре погибла 16-летняя Ксения Бабенко, 14 человек пропали без вести, 27 госпитализированы.
кстати, вазелин попросил не искать виновных в этом пожаре вот так вот... "зато не барыга"
«В ужасном пожаре в Одессе мы уже потеряли 16-летнюю студентку Ксению Бабенко. Вся страна сочувствует ее родителям. Мы не оставим вас наедине с вашим горем. Мы все надеемся, что из 14 пропавших без вести как можно больше найдутся здоровыми и невредимыми. Но не хочу никого обманывать, жертв может быть больше», - написал Зеленский, добавив что пятеро из пропавших - студенты.
Президент также поблагодарил спасателей: «Хочу отметить без преувеличения героическую борьбу наших пожарных и спасателей. Семь из них также сейчас на больничных койках».
Отметим, что на этот раз Владимир Зеленский не спешит называть виновных в трагедии.
«Поручаю председателю Одесской ОГА и всей местной власти сделать все для помощи пострадавшим и их семьям и быстрее выяснить все обстоятельства, которые привели к этой трагедии. Но нам нужно не искать крайних, а больше не допускать такого ужаса ни в одном городе страны», - завершил свой пост президент.
https://dumskaya.net/news/pozhar-na-troitcokoy-v-odesse-prezident-zelenski-106212/
Це не вирішення проблеми, а вона є і її потрібно вирішувати.
В мене в кабінеті 2 роки періодично горіла проводка. 2 роки! З директором і завгоспом аж сварився, а їм пофіг. Слава Богу минуло, що нічого страшного, просто в якийсь момент просто електрика пропала, заняття не було змоги проводити - аж тоді нарешті зробили. І таке повсюди! В нас в країні смертність від нещасних випадків і надзвичайних ситуацій одна з найвищих в світі, а це при тому, що промисловість фактично мертва. Чому? А народ просто остервеніло дебільним став. Охреніти можна...
Це триндєц...
Колектив жіночій. Не знайшлось нікого хто б організував евакуацію.
Співчуття тим, хто втратив рідних і близьких.
Одужання тим, хто врятувався.
Потім мабуть ще почуємо і про забиті двері пожежних виходів, і про відсутність води у пожежних гідрантах...
Так. Картинки висять. Алеж які туфлі вдягнути, і де сумочка з грошима і кредитками ?