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 Политика Украины
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Все про:драка (1758) Верещук (41) Лерос Гео (4)

 Верещук готова опубликовать переписку с Леросом, которая спровоцировала конфликт в Раде

Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук говорит, что готова опубликовать переписку, в которой ее оскорбил коллега по фракции Гео Лерос, что позже привело к его конфликту с однопартийцем Максимом Бужанским.

Об этом она сказала журналистам в кулуарах парламента, информирует Цензор.НЕТ.

"Это чат, в котором присутствую не только я, не только он, там наши коллеги. И я, наверное, обнародую такую переписку. Такие скрины у меня есть, потому что и спикер фракции видел, и знакомились, и также поддержали меня в том, что это не достойное поведение и недостойное обращение", - сказала Верещук.

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"Если господин Гео Лерос, который является руководителем подкомитета по вопросам политической культуры, не понимает в чем суть и в чем обида, то мне тогда трудно понять, что он вообще делает как руководитель подкомитета, который должен показывать тренды, как должна была бы выглядеть культура в парламенте", - добавила Верещук.

Ранее в ходе сегодняшнего заседания Рады нардепы от "Слуги народа" Бужанский и Лерос устроили потасовку за колонной сессионного зала. Позже стало известно, что нардепы подрались в Раде из-за нардепа Ирины Верещук. По ее словам, Лерос грубо выразился в ее адрес, и Бужанский попросил его извиниться.

Источник: https://censor.net.ua/n3163625
 
   
 Топ комментарии
 
Да кому нужен ваш обмен матами?
Затираете сдачу Украины своими проститутками, разборками.
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щя много всякой куйни будет всплывать для того что бы задурить голову людям на фоне нормандии.......не один из учясников ни чем выдающимся не отличился.... обычная толкотня алкоголиков возле гандэлыка мало чем отличается.......
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Це рівень нинішньої Ради...Законотворці обдовбані! Верещук готова опубликовать переписку с Леросом, которая спровоцировала конфликт в Раде - Цензор.НЕТ 6930
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Из-за женщины надо драться на шпагах!
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Ога. А ты не в курсе, что из себя представляет СН, как срез большинства украинцев.

Дуэль - привилегия благородных. Смерды просто бьют друг другу морды.
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Інколи вони просто ділять жінку одночасно. Верещук готова опубликовать переписку с Леросом, которая спровоцировала конфликт в Раде - Цензор.НЕТ 5701
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На украинском рынке инструментов есть масса хороших бензопил.

Делят в Раде Верещук
Пилят Лерус и Бужинский
Не хватает на всех сук
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Ну, с правкой на контингент - шашлычными шампурами с недоеденным мясом и вилками вместо даги в костюмах "abidas" и в кепках. И под надрывный шансон. Верещук готова опублікувати листування з Леросом, яке спровокувало конфлікт у Раді - Цензор.НЕТ 7598
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не похожа она на Констанцию о Бужанский на Дартаньяна......
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Но согласитесь, шпага в брюхе несколько украсила бы Бужанского ...
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слуги и шпаги - неееее не может быть - вы погорячились
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тут о высоком - а вы все на землю и на землю - не обламывайте мысли людей))
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Повторюсь ради Вас
Ну, с правкой на контингент - дуэль шашлычными шампурами с недоеденным мясом и вилками вместо даги, в костюмах "abidas" и в кепках. И под надрывный шансон.
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Да кому нужен ваш обмен матами?
Затираете сдачу Украины своими проститутками, разборками.
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От создания партии фашиствующиго большинства зеленых
Людям не дают опомниться
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а ведь ты права , сч все внимания на двоих дрочил или драчунов , переключится .
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...в кризовій ситуації Верещук може підкинути двозначні фотознімки Верещук готова опублікувати листування з Леросом, яке спровокувало конфлікт у Раді - Цензор.НЕТ 6919

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Как бабулька возбудилась. Из-за нее подрались
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Просто роковая женщина. Attention whore. Сотритесь все трое.
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Небось назвал Верещук в переписке зеленой лядью. Верещук готова опубликовать переписку с Леросом, которая спровоцировала конфликт в Раде - Цензор.НЕТ 9951

Так ничего особенного. Он просто констатировал факт. Все в СН - ляди Коломойского.
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щя много всякой куйни будет всплывать для того что бы задурить голову людям на фоне нормандии.......не один из учясников ни чем выдающимся не отличился.... обычная толкотня алкоголиков возле гандэлыка мало чем отличается.......
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Це рівень нинішньої Ради...Законотворці обдовбані! Верещук готова опубликовать переписку с Леросом, которая спровоцировала конфликт в Раде - Цензор.НЕТ 6930
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Навіщо твоя перепика, і так зрозуміло, дупу твою ділили.
Цікаво інше -що ви там взагалі робите у ВРУ?

Слабо розповісти без побрехеньків про опікування народом?
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Та на Х*Я нам твоя переписка шмара!!!! Щоб відволікати від норманської зради та капітуляції!!! Іди в ж*опу з нею! Можеш і цю переписку виставити. Я дозволяю.
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Я чекаю не дочекаюсь коли вже ці нові обличчя почнуть на камери трахатись. До цього ж все іде!
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Знов засмерділо жидівське болото.(Л.Костенко)
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та вы шо!
о, буженский же такой сдержанный...и литературный язык его кредо! канешна, как уважающий всех живущих на планете он не мог не заступиться за... («Очередная тупая овца, которая представляется журналисткой..." - дословная цитата бужанского)
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Не надо всю переписку.
Народ интересует с аналом или без.
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Черговий зашквар від зебілів. Ми вже й звикати почали...
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Многовато грязи ,как для начала а как известно ,чем дальше в лес тем страшнее ...поэтому запасаемся семками ,орешками ,пивком - будет интересно . Верещук готова опублікувати листування з Леросом, яке спровокувало конфлікт у Раді - Цензор.НЕТ 3628
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детский сад... а тем временем Ермак начал, как он думает беспроигрышную для них игру, они впихивают херню в Конституцию Украины - легализацию террористов и коллаборантов ОРДЛО и легализуют гражданскую войну в Украине, тем самым либо сдают Украину Кремлю либо наталкиваются на сопротивление общества и раздувают еще больший гражданский конфликт в самой Украине уже, - оба варианта вполне устраивают Кремль, но у Слуги Народа нет конституционного большинства в Раде!... а у некоторых детсад и петушиные разборки - кому что
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Когда в ВР подавали закон о наказании за провокацию преступления, но он где-то застрял!..
Хороший закон, нельзя ли его откопать и принять?! а то одни сначала очень-очень просят, а потом кричат, что их отп*здили!
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лерус предложил верещук приложится коленоприклонно к его отростку
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ну может там ан.. -табу и его это разозлило ? начал матюками гнуть а с другой стороны , хулио он хотел за 150 евро ? в общем хрен их извращенцев поймет
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Гео… Лерос… - марсіанин зелений, чи що? )))
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шломы подрались - праздник у православных
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В Раді потрібно державними справами займатися, а не виясняти особисті відносини. Два дні ці три недоумки засмічують інтернет. Може розумна людина таке собі дозволити?!!!
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Кого цікавить переписка підерастів, проституток, збочинців, зечар і російських шпіонів?
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" Гео Лерос, который является руководителем подкомитета по вопросам политической культуры ..."Источник: https://censor.net.ua/n3163625

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Так бы сразу и сказали. Напомнило старую присказку: Русиш культуриш, а х..лиш!
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