 Верещук готова опубликовать переписку с Леросом, которая спровоцировала конфликт в Раде

Об этом она сказала журналистам в кулуарах парламента, информирует Цензор.НЕТ.
"Это чат, в котором присутствую не только я, не только он, там наши коллеги. И я, наверное, обнародую такую переписку. Такие скрины у меня есть, потому что и спикер фракции видел, и знакомились, и также поддержали меня в том, что это не достойное поведение и недостойное обращение", - сказала Верещук.
"Если господин Гео Лерос, который является руководителем подкомитета по вопросам политической культуры, не понимает в чем суть и в чем обида, то мне тогда трудно понять, что он вообще делает как руководитель подкомитета, который должен показывать тренды, как должна была бы выглядеть культура в парламенте", - добавила Верещук.
Ранее в ходе сегодняшнего заседания Рады нардепы от "Слуги народа" Бужанский и Лерос устроили потасовку за колонной сессионного зала. Позже стало известно, что нардепы подрались в Раде из-за нардепа Ирины Верещук. По ее словам, Лерос грубо выразился в ее адрес, и Бужанский попросил его извиниться.
Дуэль - привилегия благородных. Смерды просто бьют друг другу морды.
Делят в Раде Верещук
Пилят Лерус и Бужинский
Не хватает на всех сук
Ну, с правкой на контингент - дуэль шашлычными шампурами с недоеденным мясом и вилками вместо даги, в костюмах "abidas" и в кепках. И под надрывный шансон.
Затираете сдачу Украины своими проститутками, разборками.
Людям не дают опомниться
Так ничего особенного. Он просто констатировал факт. Все в СН - ляди Коломойского.
Цікаво інше -що ви там взагалі робите у ВРУ?
Слабо розповісти без побрехеньків про опікування народом?
о, буженский же такой сдержанный...и литературный язык его кредо! канешна, как уважающий всех живущих на планете он не мог не заступиться за... («Очередная тупая овца, которая представляется журналисткой..." - дословная цитата бужанского)
Народ интересует с аналом или без.
Хороший закон, нельзя ли его откопать и принять?! а то одни сначала очень-очень просят, а потом кричат, что их отп*здили!
Больше сала и крои!
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Так бы сразу и сказали. Напомнило старую присказку: Русиш культуриш, а х..лиш!