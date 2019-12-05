EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  1581  6
Все про:Зеленский (3865) контрразведка (182) СБУ (14095) увольнение (1781)

 Зеленский уволил назначенного в августе начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Кулешова

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Николая Кулешова с должности начальника департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины.

Соответствующий указ главы государства №886/2019 от 5 декабря опубликован на сайте главы государства в четверг, передает Цензор.НЕТ.

Кулешов, 1973 года рождения – полковник СБУ. В подразделениях спецслужбы работает с 1995 года. С 2014 года – первый заместитель начальника департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информбезопасности СБУ. 9 августа 2019 года Зеленский назначил Кулешова начальником департамента.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обыски проходили в одном из офисов охранной компании, аффилированной с Медведчуком, - СБУ

Источник: https://censor.net.ua/n3163623
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Занадто добре службу ніс?
Втім, "звільнений клоуном" - непоганий допис у резюме.
 показать весь комментарий
 
 
Я реально сочувствую Зеленскому.
Набирает хз кого по протекции, а потом увольняет, ибо нехеранемогут...
затыкает прорыв в плотине ветошью..
Мне жалко Зеленского, ибо хочет сломать бюрократию, но помощи нет.

Володь - набирай немцев на ведущие посты, они всё починят и не разворуют!
 показать весь комментарий
 
 
Раскрыл ботоферму ЗЕботов и коемлботов, вот и уволии.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх