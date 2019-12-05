 Зеленский уволил назначенного в августе начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Кулешова

Соответствующий указ главы государства №886/2019 от 5 декабря опубликован на сайте главы государства в четверг, передает Цензор.НЕТ.
Кулешов, 1973 года рождения – полковник СБУ. В подразделениях спецслужбы работает с 1995 года. С 2014 года – первый заместитель начальника департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информбезопасности СБУ. 9 августа 2019 года Зеленский назначил Кулешова начальником департамента.
Втім, "звільнений клоуном" - непоганий допис у резюме.
Набирает хз кого по протекции, а потом увольняет, ибо нехеранемогут...
затыкает прорыв в плотине ветошью..
Мне жалко Зеленского, ибо хочет сломать бюрократию, но помощи нет.
Володь - набирай немцев на ведущие посты, они всё починят и не разворуют!