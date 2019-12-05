 "Легкое толкание было и все", - Лерос о драке с Бужанским

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламенту, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Он отметил, что переписка касалась того, что Верещук осуждает некоторые решения фракции.
"Речь идет о стратегических вопросах. Если мы принимаем решение как фракция, что мы поддерживаем, то мы поддерживаем. А если человек принимает решение, осуждает публично эту позицию и при этом является частью фракции, то это неправильно. Ты можешь выйти из фракции дальше осуждать", - сказал Лерос.
Он уточнил, что речь идет о пяти законопроектах, среди которых вопрос открытия рынка земли и об электроэнергии.
"Речь идет о том, что я выражаюсь, как я считаю нужным, я никого не оскорблял", - сказал Лерос.
Он не уточнил, что именно сказал: "Вы можете подойти к Ирине Верещук, попросить, чтобы она вам показал этот чат, показала вам конкретно, что я написал и что адресовал ей и, если там будет какое-то оскорбление, адресованное ей конкретно, то я извинюсь. А если брать отдельные слова, вырванные, которые описывают ситуацию, то можно ситуацию назвать фигней, по-разному, но лично ей я ничего не адресовал", - добавил Лерос.
Он так прокомментировал драку с Бужанским: "У нас началось с одного (обсуждения. - Ред.), перешло в другое, и легкое толкание было и все".
Лерос сказал, что в переписки не присутствовал нардеп Максим Бужанский.
"Бужанский мог получить очень субъективно направленную информацию и это было поводом для начала разговора. Во что разговор перерос - что дальше произошло, я считаю это внутрипартийной историей", - считает Лерос.
Ранее в ходе сегодняшнего заседания Рады нардепы от "Слуги народа" Бужанский и Лерос устроили потасовку за колонной сессионного зала. Позже стало известно, что нардепы подрались в Раде из-за Верещук. По ее словам, Лерос грубо выразился в ее адрес, и Бужанский попросил его извиниться.
В попу?
Та і йух з ним.
Лише одне зауваження: я особисто знаю росіян, грузин та вірмен, які воювали та воюють за Україну, тому як поводяться їх країни в ООН, у цьому випадку для мене - неважливо.
Просто вдячний кожному іноземцю, який приїхав захищати Україну
Но не это главное! Главное зеленогнойному лохторату нравится! Это пи..ц товарищи!
У Золотій Орді половці займали провідні військові й управлінські посади, а їхня мова була мовою міжнаціонального спілкування. Серед видатних ординських темників половецького походження був Мамай Кият, предок українського шляхетського роду Глинських.
Також почитай про ВКЛ та чому вся Сіверщина у 15 сторіччі була заселена половцями😯
кому кохання - кому штовхання ( легке))))
Теперь это "толканием" называется у Зебобиков. А Кива смотрел на это и драчил?
Короче, как пел Высоцкий -" Билась нечисть, грудью в груди и друг-друга извела".)
- 3.14дары из СН, легонько толкаються, сєр.