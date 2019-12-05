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 Политика Украины
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Все про:ВР (24097) драка (1758) Бужанский (8) Верещук (41) Лерос Гео (4)

 "Легкое толкание было и все", - Лерос о драке с Бужанским

Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос заявляет, что не оскорблял в переписке коллегу по фракции Ирину Верещук. Он призвал Верещук обнародовать переписку.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламенту, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Он отметил, что переписка касалась того, что Верещук осуждает некоторые решения фракции.

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"Речь идет о стратегических вопросах. Если мы принимаем решение как фракция, что мы поддерживаем, то мы поддерживаем. А если человек принимает решение, осуждает публично эту позицию и при этом является частью фракции, то это неправильно. Ты можешь выйти из фракции дальше осуждать", - сказал Лерос.

Он уточнил, что речь идет о пяти законопроектах, среди которых вопрос открытия рынка земли и об электроэнергии.

"Речь идет о том, что я выражаюсь, как я считаю нужным, я никого не оскорблял", - сказал Лерос.

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Он не уточнил, что именно сказал: "Вы можете подойти к Ирине Верещук, попросить, чтобы она вам показал этот чат, показала вам конкретно, что я написал и что адресовал ей и, если там будет какое-то оскорбление, адресованное ей конкретно, то я извинюсь. А если брать отдельные слова, вырванные, которые описывают ситуацию, то можно ситуацию назвать фигней, по-разному, но лично ей я ничего не адресовал", - добавил Лерос.

Он так прокомментировал драку с Бужанским: "У нас началось с одного (обсуждения. - Ред.), перешло в другое, и легкое толкание было и все".

Лерос сказал, что в переписки не присутствовал нардеп Максим Бужанский.

"Бужанский мог получить очень субъективно направленную информацию и это было поводом для начала разговора. Во что разговор перерос - что дальше произошло, я считаю это внутрипартийной историей", - считает Лерос.

Ранее в ходе сегодняшнего заседания Рады нардепы от "Слуги народа" Бужанский и Лерос устроили потасовку за колонной сессионного зала. Позже стало известно, что нардепы подрались в Раде из-за Верещук. По ее словам, Лерос грубо выразился в ее адрес, и Бужанский попросил его извиниться.

Источник: https://censor.net.ua/n3163617
 
 
 Топ комментарии
 
"Легкое толкание было и все", - Лерос о драке с Бужанским

В попу?
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Куди ти Тетяна будеш бігти після того, як виженуть зевладу?
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Зеленые шалунишки! За колонной потолкались!
Теперь это "толканием" называется у Зебобиков. А Кива смотрел на это и драчил?
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"Легкое толкание было и все", - Лерос о драке с Бужанским

В попу?
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Раньше Бужанский намекал, что он нетрадиционный.
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На фоне гомиков Яременко выглядит красавчиком.
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Тот упоротый ватник это понятно. А это тоже ненавидит Украину и украинцев?
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Лерос вірмен. Вірменія голосує в ООН проти України.
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прізвище у нього скоріш грецьке, ні?
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Режисер і художник Гео Лерос балотується під 23-м номером від партії "Слуга народу" на парламентські вибори. Виявивши кандидата в оновлених списках політичної сили Президента, журналісти відразу пригадали Леросу, справжнє ім'я якого Курехян Георг Багратович, скандальні мурали і освоєння бюджетних коштів
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тобто Лерос - це псевдо.
Та і йух з ним.
Лише одне зауваження: я особисто знаю росіян, грузин та вірмен, які воювали та воюють за Україну, тому як поводяться їх країни в ООН, у цьому випадку для мене - неважливо.
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не знаю, не досліджував.
Просто вдячний кожному іноземцю, який приїхав захищати Україну
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А шо, у них у слугах разве кто есть нормальный? Скажите, кто-то из адекватных в принципе туда пошел? Нет, конечно. Нормальные люди в этот ******** цирк уродцев никто не пошел. У них там как не конченный сепар, то убийца или насильник или рыговское ворье, на котором пробы ставит негде,и кАломойные аферисты и мошенники, остальные- просто тупая биомасса одобрямса- шлюхи, гомики, фотографы, маникюрши и прочая шушара. Мне кажется, что блок "зажопу" мертветчука просто ох...л от такого количества запроданцев и бандитов, раньше это была их парафия в парламенте)))) Но такого количество зашкваров на всех уровнях, этапах и по всем персоналиям просто в мире никогда и нигде не было! Каждый день скандалы с этити тварями- воруют нещадно и везде, схемы крутят, законы такие принимают- что сразу можно давать каждому 10 лет расстрела, Родиной торгуют в открытую оптом и в розницу, постоянно брешут, лучше чем дышат , сплошной мрак и треш!
Но не это главное! Главное зеленогнойному лохторату нравится! Это пи..ц товарищи!
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У мене більше турецького і половецького. Половці з 1274 року були за Русь-Україну.
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После того как не стало сил грабить. И монголы с другой стороны придавили.
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Что не так ? Половцы в соплях и слезах на коленях умоляли киевского князя простить их за былое.А в качестве аргумента привели,что сперва монголы их разобъют,а потом примутся за Киев. И опять же предали во время совместной битвы,когда татары начали теснить,- просто ускакали.
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Починаючи з 1070-х років деякі руські князі стали залучати половців до спільних походів на Угорщину й Польщу, а також на землі князів-суперників, а від 1090-х років - заходилися одружуватися із доньками половецьких ханів[1].
У Золотій Орді половці займали провідні військові й управлінські посади, а їхня мова була мовою міжнаціонального спілкування. Серед видатних ординських темників половецького походження був Мамай Кият, предок українського шляхетського роду Глинських.
Також почитай про ВКЛ та чому вся Сіверщина у 15 сторіччі була заселена половцями😯
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Обычных разбойников,приглашали на совместный разбой.При случае,мутузили друг друга. Что было после,летопись прервана.
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Нічого не перервано. Ще раз: прочитайте про часи ВКЛ та вивчіть, що для Сіверщини означає род Мамай - Глінські, які були половцями.
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Турки більше 350 років воювали проти росії, у тому числі мої родичі по крові.
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А ты в курсе,что Донбасс был территорией Турции ? Аж до границе по Северскому Донцу.
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західніше кордон з отоманами пролягав по берегу реки Конка, це зараз 10 км на південь від Запоріжжя
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Османської імперії, а не Турецької республіки Мустафи Кемаля. Звичайно я це знаю.
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Монобільшісь, монолітність. Нема що дати по харі Рабіновичу.
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Ни о чем, это ж не желтая газета, а политический форум. Просто раздули , но на событие , очерняющее Зе, все равно не тянет. Так , что три статьи по этому 'глобальному событию' даже для того издания, в которое превратился Цензор - и то много
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Куди ти Тетяна будеш бігти після того, як виженуть зевладу?
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Я предпллагаю что к своей тирадиционно отправной точке - высказывать свое личное мнение
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Росіся велика, та й російськомовним по два гектари землі в Сибіру дають... Не пропаде.
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просто слуги потолкались..єто обічное занятие на работе..
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здравствуйте Татьяна - вы соизволили посетить цензор - вау?
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твое вау ну никак не тянет на индианское "Легкое толкание было и все", - Лерос о драке с Бужанским - Цензор.НЕТ 5545
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надо подстраиваться под нашу цензоровскую - Татьяну - людоедку(персонаж) - не людей они не есть ,в этом плане, у нее все как надо
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Следующий раз ( по просьбе зрителей) просим устроить толкания между Стефанчуком и Юзиком, руками они тогда точно не достанут, а вот потолкаться это да.. Забавно..
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Они вдвоем зашли за колонну и там один другому слегка "натолкал" . Малохольные 73% - кого вы выбрали извращенцы)?
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токает значит любит - зачем только при людях - вот заигрались в ролевые игры - слуги))
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це така брачна гра у зєлєєк - дупами штовхаються))
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в общем два зебаната подрались за бабло, а верещучка возомнила, что из за нее... А не пошли бы вы..., тупые шмаркли -хоть кислотой облейтесь
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Перепихнулись по-дружески за колонной.
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а че на них дела не открывают за нападение на депутата (друг друга) как на ляшко?
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Зеленые шалунишки! За колонной потолкались!
Теперь это "толканием" называется у Зебобиков. А Кива смотрел на это и драчил?
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Жаль, Кива не успел поучавствовавать в "толкотне" "Легке штовхання було і все", - Лерос про бійку з Бужанським - Цензор.НЕТ 4411
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Ему же голая задница чувака с видео лицо закрыла. "Легке штовхання було і все", - Лерос про бійку з Бужанським - Цензор.НЕТ 683
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Лжец, брехун- поправку Геруса не обсуждали на фракции,а втихаря провели в комитете. Похоже Верещук поняла куда попала .
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Твоё лицо, когда за ТВОЕЙ колонной устроили толчок два янелоха. "Легке штовхання було і все", - Лерос про бійку з Бужанським - Цензор.НЕТ 7772
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А депутатка Иришка собирается победителя дуэли вознаградить безвозмездным доступом к мандату?
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Верещук підстилка ЖОПАблоку, а імено такого собі Козака. Тому і прихильник руШкого міра Бужанський рве жопу за "тупу вівцю" Верещук.
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Гео лерос вже всі гроші повернуву бюджет?? Чи ніяку організацію України це не цікавить??
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Легкие поталкивания скорее) я се представляю их рожи, если бы кличко взял кого то за воротничек) геруса там или ляшка того же) лероса) они бы обгадились наверно еще до того как поняли что случилось) клоуны.
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Может Лерос назвал ее "тупой овцой", а Бужанский оскорбился плагиатом?
Короче, как пел Высоцкий -" Билась нечисть, грудью в груди и друг-друга извела".)
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- Что за срач на болотах Беримор?
- 3.14дары из СН, легонько толкаються, сєр.
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