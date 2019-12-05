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Все про:Минобороны (6147) обстрел (8480) Донбасс (20097)

 Наемники РФ накрыли минометным огнем позиции ВСУ под Широкино. Украинские воины подавили атаки врага, потерь нет, - Минобороны

С начала текущих суток зафиксировано 3 прицельных обстрела со стороны российско-оккупационных войск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В частности, враг очередной раз нарушил минские соглашения.

"С 07:25 по направлению от Саханки оккупанты в течение 20 минут выпустили 10 мин калибра 82 мм по нашим защитникам Широкино.

С 08:20 противник вел огонь из противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового вооружения по позициям наших воинов в районе н.п. Новолуганское.

С 11:15 оккупанты целились по позициям наших защитников вблизи н.п. Луганское. Здесь противник вел огонь из СПГ и крупнокалиберных пулеметов", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что украинские воины несколько раз адекватно подавляли вражескую вооруженную активность с легкого пехотного вооружения.

"Потерь с начала текущих суток среди наших героев-защитников, по имеющейся информации, нет", - добавили в ведомстве.

Источник: https://censor.net.ua/n3163615
 
 
 Топ комментарии
 
ответ
Ермаку-мудаку на его
предложения по изменению конституции
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У РФ деньги только на всякую медицину кончаются.
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деяким бошки відтяли, "алаверди" за Сірію
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Широкіно є головним напрямком широмасштабного наступу росії в Україні.
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Не будет уже никакого наступу. Страшилки закончились. Ресурсы на подходе.
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Але росіяни про це мріють та готові віддати останню сорочку.
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Да упущено все. Время. Неожиданность. Деньги кончаются.
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У РФ деньги только на всякую медицину кончаются.
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На все закончатся. Новые санкции на подходе.
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не переймайтеся, на тому напрямку ешелонована оборона, ******* вже знають, що взяти Марік вони зможуть лише за ціну колосальних втрат.
Та й у випадку "широкомаштабного" у бій підуть десятки тисяч хлопців, що вже мають бойовий досвід, і тоді свинособакії війна у Чечні буде здаватися легкою прогулянкою у порівнянні з тим, що вона отримає в Україні.
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С начала текущих суток зафиксировано 3 прицельных обстрела со стороны российско-оккупационных войск....

Корректируют пособники пуйла - сподручники Зеленского.
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Молодці хлопці, давіть ту чуму до самої границі!!! Слава Україні!!!
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А як же "надо просто перестать стрелять"? Бунт на кораблє?
От і результат розведення зявився не забарився. Знахабніла сволота, споріднені душі у владі почуяла.

Йолка, де ти там баришся, приходь вже!!!!
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ответ
Ермаку-мудаку на его
предложения по изменению конституции
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по сообщениям из Мозамбика и некоторых американских СМИ,ЧВК вагнернетов плешивого хмыря убито 22, ранено 30.вот это я понимаю урожай
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деяким бошки відтяли, "алаверди" за Сірію
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Найманці РФ накрили мінометним вогнем позиції ЗСУ - Міноборони

А давайте проведем там выборы - Ермак

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і єрмака разом з нелохом, сівухой, мандель (загалом - весь 95 квартал) - нехай будуть там у виборчий комісії))
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