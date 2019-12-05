 Наемники РФ накрыли минометным огнем позиции ВСУ под Широкино. Украинские воины подавили атаки врага, потерь нет, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В частности, враг очередной раз нарушил минские соглашения.

"С 07:25 по направлению от Саханки оккупанты в течение 20 минут выпустили 10 мин калибра 82 мм по нашим защитникам Широкино.

С 08:20 противник вел огонь из противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового вооружения по позициям наших воинов в районе н.п. Новолуганское.

С 11:15 оккупанты целились по позициям наших защитников вблизи н.п. Луганское. Здесь противник вел огонь из СПГ и крупнокалиберных пулеметов", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что украинские воины несколько раз адекватно подавляли вражескую вооруженную активность с легкого пехотного вооружения.

"Потерь с начала текущих суток среди наших героев-защитников, по имеющейся информации, нет", - добавили в ведомстве.