 Мы хотим провести выборы одновременно по всей Украине 31 октября 2020 года, - Ермак о выборах в ОРДЛО

Об этом заявил помощник президента Украины Андрей Ермак в ходе встречи в Лондоне, организованной Королевским институтом международных отношений Chatham House и Советом внешней политики "Украинская призма", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он сообщил о планах провести местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей одновременно со всей территорией Украины осенью 2020 года.

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"Мы хотим провести выборы одновременно по всей Украине 31 октября 2020 года", - сообщил помощник президента.

"Результат рассмотрения минских соглашений - это проведение местных выборов в ОРДЛО… Выборы могут пройти только по украинским законам и контроль над границей (с РФ на всем протяжении. - Ред.) в день выборов должен быть у Украины", - подчеркнул Ермак.

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