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 Политика Украины
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Все про:выборы (23077) Донбасс (20097) Ермак Андрей (47)

 Мы хотим провести выборы одновременно по всей Украине 31 октября 2020 года, - Ермак о выборах в ОРДЛО

Выборы могут пройти только по украинским законам.

Об этом заявил помощник президента Украины Андрей Ермак в ходе встречи в Лондоне, организованной Королевским институтом международных отношений Chatham House и Советом внешней политики "Украинская призма", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он сообщил о планах провести местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей одновременно со всей территорией Украины осенью 2020 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Мы хотим, чтобы это были люди, хорошо известные на Донбассе", - Ермак предлагает поменять "представителей" ОРДЛО в составе Трехсторонней контактной группы

"Мы хотим провести выборы одновременно по всей Украине 31 октября 2020 года", - сообщил помощник президента.

"Результат рассмотрения минских соглашений - это проведение местных выборов в ОРДЛО… Выборы могут пройти только по украинским законам и контроль над границей (с РФ на всем протяжении. - Ред.) в день выборов должен быть у Украины", - подчеркнул Ермак.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина готова провести конституционную реформу: ОРДЛО могут получить дополнительные полномочия, - Ермак

Источник: https://censor.net.ua/n3163612
 
 
 Топ комментарии
 
Тварь конченая. Там можно выборы проводить, сепар ты притрушеный?
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Он засланный казачек.Консерва.И мы это знаем.Они не добудут до этого срока.
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кто ты вообще такой? ты президент? ты премьер? кто это "мы"? ты вообще откуда взялся?
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там клаву заклинило в кэпслок уже не первый год))
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Да, очень эмоциональное существо эта "Лукреция" Ми хочемо провести вибори одночасно по всій Україні 31 жовтня 2020 року, - Єрмак про вибори в ОРДЛО - Цензор.НЕТ 8402
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Як я і говорив замість того щоб видалити злоякісну пухлину, її назад впихають, щоб вона розповсюдилася і знищила остаточно державність та незалежність. Чому ці ідіоти не слухають розумних людей? У мене відповіді не має. Є тільки розпач та жаль....
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Доживет ли это зегуано до конца октября следующего года, вот вопрос...
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а ми дуже бажаємо, щоб ви йшли усі разом *******!
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Бачу, що блаЗЄнські вже перестали приховувати свої наміри щодо капітуляції.
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А военные продолжают смотреть, как арестовывают и торбят их боевых побратимов и делают вид, что не при делах...

А ведь полностью взять под контроль Киев, уничтожить СН и ОПЗЖ вместе с донатами и ввести до стабилизации ситуации и выборов нового президента/ВР военное положение и режим инфильтрации кацапских унтерменшей с комендантским часом - это одна ночь и пара тысяч ватных зеленых тушек.
Республиканский стадион есть, колючая проволока есть, оружия, как говна. Нужны только украинские военные профи-патриоты с политической волей, не боящиеся взять на себя ответственность за уничтожение колаборантов и предателей.
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2-3 года никому. Кристально-чистая военная диктатура и наведение порядка в Украине силой и оружием. Не хочешь жить в Украине - не живи. Не хочешь жить честно - не живи.

Потом, наведя порядок и, проведя чистки, провести выборы с предварительной тщательной национальной, политической и финансовой проверкой всех кандидатов.
При не прохождении проверки - в расход (уже это сократит количество аферистов типа ЗЕ и Гриценко), чтобы больше не маячил никогда.

А уж потоооооом торжественная передача власти хомячкам.

При любых других мирных раскладах генетическая совковость и дибилизм большинства будет с завидной периодичностью приводить к власти подонков типа Коломойского с Зеленским.
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Краще б ти поперся до Сибіру сніг прибирати, Єрмаче...
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/// "Результат рассмотрения минских соглашений - это проведение местных выборов в ОРДЛО… Выборы могут пройти только по украинским законам и контроль над границей (с РФ на всем протяжении. - Ред.) в день выборов должен быть у Украины", - подчеркнул Ермак. ///

Меня одного смутила эта "оговорка"?
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ЕСЛИ ПРОИЗОЙДЕТ ДЕОККУПАЦИЯ, ТО ТАМ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НИКАКИХ ВЫБОРОВ МИНИМУМ 5 ЛЕТ. КАК ЭТО БЫЛО В ПОСЛЕВОЕННОЙ ГЕРМАНИИ. НАРОД, ЧТО БЫЛ ПОД ОККУПАЦИЕЙ, ДОЛЖЕН "ОТДОХНУТЬ МОЗГАМИ"
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Александр Яневский

@yanevskyy 16 ч

Утром 25 июля - менее чем за 30 минут до телефонного разговора Зе с Трампом - #Волкер отправил СМС #Ермак'у: "есть новость от БД. Если президент Зе убедит Трампа, что он проведет расследования, дата визита в Вашингтон будет у нас в кармане. Успехов!" Зеленский последовал совету Волкера.2 августа 2019 Ермак встретился с Джулиани в Мадриде. Они договорились, что Украина выступит с заявлением, а также обсудили дату встречи Зеленского с Трампом в Белом доме.

12 августа Ермак выслал Волкеру черновик заявления, но в нем не было конкретных слов о двух расследованиях. Письмо было переслано Джулиани. Он заявил, что расследования не были указаны. Волкер внес необходимые правки, и отослал отредактированное заявление Ермаку.

Ермак пытался уклониться от вмешательства во внутренние американские дела, и поинтересовался у Волкера, обратился ли Минюст США по вопросу расследований к Украине официально. ... Ответ был отрицательным, поскольку расследование иностранным правительством американского гражданина "по политическим мотивам" идет "абсолютно вразрез" с тем, что США продвигают в Восточной Европе, особенно в вопросе верховенства закона.

Волкер согласился с Ермаком, что объявление о расследованиях может выглядеть, как вмешательство во внутреннюю американскую политику, и заявление было временно отложено. Сондленд продолжал настаивать о необходимости заявления вплоть до начала сентября 2019. Сондленд объяснил Ермаку, что условием предоставления помощи является объявление о начале расследований.
7 сентября Трамп и Сондленд пообщались по телефону. Сондленд сказал коллеге, что президент заявил, что "не было услуги за услугу", но от Зеленского требовалось сделать заявление, чтобы помощь была предоставлена.

В начале сентября Зеленский был готов выступить с заявлением относительно расследований. Для этого было забронировано выступление на CNN. 9 сентября три комитета Палаты представителей заявили о начале расследования против президента Трампа и Джулиани.11 сентября президент Трамп разморозил предоставление Украине финансовой помощи. Объяснения, почему она была заморожена так и не последовало.

https://intelligence.house.gov/uploadedfiles/20191203_-_full_report___hpsci_impeachment_inquiry_-_20191203.pdf
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Як дістало це лайно. Про які вибори на всій території він говорить? А, Крим, а лугандонія?Та їм після визволення ще років десять заборонити голосувати.Ні, може, він хоче здати країну раші, то тоді можливо, хоча думаю буде не до виборів.
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Кацапский шпион уже в открытую управляет страной вместо зели😥
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Зеля и есть кацапский шпион, а его избиратели - зебильі и предатели
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херасе они себе сроки намечтали..
типа,еще год ? Ми хочемо провести вибори одночасно по всій Україні 31 жовтня 2020 року, - Єрмак про вибори в ОРДЛО - Цензор.НЕТ 1885
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мрази зелЕные!какие нах выборы!
тем лет 10 нужно русню и ватников выжигать!после деоккупации!
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Кто лавал полномочия этому продажному пи_орасу говорить от имени Украины?
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всмысле кто лавал полмочия ????

______________________________


ты адекватный человек или даун????
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Які дивні "співпадіння" у зеленської влади з бажаннями агресора. 05.12.19 12:57 "От этого никуда не уйти", - Лавров вновь заявил о необходимости диалога Киева с представителями ОРДЛО
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Какие могут быть выборы для этих манкуртов и коллаборантов.
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Ніякого особливого статусу, виборів і фінансової допомоги. "Хай самі фінансують, будують, ремонтують, відновлюють. Позбавлення в громадянських правах, права виборів на років 10. Терористи вибирати не мають права. Питання: Чому держава турбується про громадян, які за фактом її зрадили, більше, ніж за тих, хто не зрадив а боронив і проливав кров? Чому я мушу дбати про інтереси мешканців Донбасу, які не дбали про мої інтереси, коли бігали з триколорами по «референдумах»? Там залишилась майже одна вата просякнута московською пропагандою. Хто хотів нормальний виїхати вже виїхав. Хто хоче виїхати, повинна бути програма держави по забезпеченню житлом на пільгових умовах, роботою ... РЕШТА ізоляція від України. ВЕСЬ ЦИВІЛІЗОВАНИЙ СВІТ З ТЕРОРИСТАМИ ПЕРЕГОВОРІВ НЕ ВЕДЕ А ЇХ ЗНЕШКОДЖУЄ. Їм шлях до Гааги. Зебіли схаменіться.
П
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Цікаво, а хто давав мандат Порошенко на капітуляцію? Особисто ви?
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У пресслужбы ОП явно плохо с головой.
Ну зачем этот бред в украинские СМИ закидывать?!
Скажите это Путину с Лавровым ...по секрету.
9/12 НИЧЕГО не будет подписано.Никаких выборов в Лугандонии не будет.
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И за Крым до октября порешаете.????????
Или Крым усё.????????
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Интересно, почему можно мочить сепаров в поле но нельзя в Киеве?
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які нах вибори в ордло ? там дерашизацію з чисткою від метастазів рюзькава миру проводити років з 10-15
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А выборы по каким законам собрались там проводить?
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Ну ина хрінвсі мінські домовденності, переговори з Пу??? Вониз ************** все вирішили - Пушиліна в депутати!!!
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Мы по указанию луноликого Путина хотим... Тварь конченная! Куда мы катимся?!
1654-1918-2019 ?
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Опля! Ну догда и все 99% вам обеспечены, поторопитесь, что ли
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