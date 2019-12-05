 "Слуги народа" хотят разрешить руководству Офиса Президента не подавать декларации еще год, - Устинова. ФОТО

Об этом сообщила в фейсбуке нардеп от "Голоса" Александра Устинова, информирует Цензор.НЕТ.

"В законопроект №2260 о госслужбе втулили правочку в другой закон о якобы предотвращении коррупции... Теперь декларирование руководства Офиса Президента, помощников нардепов, патронатки откладывается еще на год. В апреле их деклараций за этот год мы не увидим", - написала Устинова.

Читайте также: Законопроект о перезагрузке госслужбы разрабатывался совместно Нацагентством по госслужбе, - Ващенко