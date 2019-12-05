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 Политика Украины
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Все про:переговоры (3724) Донбасс (20097) Ермак Андрей (47)

 Ермак предлагает поменять "представителей" ОРДЛО в составе Трехсторонней контактной группы: "Мы хотим, чтобы это были люди, хорошо известные на Донбассе"

У президента Украины Владимира Зеленского будут продвигать идею о расширении или замене представителей ОРДЛО, которые "представляют Донбасс" в составе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу.

Об этом заявил помощник президента Украины Андрей Ермак на встрече в Лондоне, организованной Chatham House и "Украинской призмой", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Ермак напомнил, что "Минские договоренности", которые должна выполнить Украина и Россия для урегулирования конфликта на Донбассе, предусматривают консультации с "представителями территорий".

"Раньше на этих территориях (в Донецкой и Луганской областях. - Ред.) жили 6 миллионов человек, сейчас (в ОРДЛО) остались 1,5 миллиона. Другие уехали", - подчеркнул он, добавив, что многие переселенцы живут на подконтрольной территории Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": По итогам "нормандского саммита" мы готовы внести в Раду законопроект о продлении действия закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО, - Ермак

По мнению Киева, должны быть внесены изменения в состав ТКГ таким образом, чтобы отразить позицию переселенцев.

"Мы хотим, чтобы представителями территорий были люди, которые имеют связь, имеют прописку, недвижимость - то есть имеют юридическую привязку к тому, что они могут представлять эти территории", - пояснил он.

"Мы хотим, чтобы это были люди, хорошо известные на Донбассе", - рассказал Ермак.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина готова провести конституционную реформу: ОРДЛО могут получить дополнительные полномочия, - Ермак

Он сообщил, что это новая идея, и не стал уточнять, обсуждалась ли она с другими участниками ТКГ.

Источник: https://censor.net.ua/n3163608
 
 
 Топ комментарии
 
а вот вам и официальный диалог с сеперами...... издалека не вооружонным взглядом видно что из Ермака торчат уши хвост и копыта Суркова........
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Да ну и х... с этой ЗЕ плесенью сегодня день волонтера большинство из нас тоже в этом участвовали кто деньгами кто вещами кто продуктами зі святом
"Мы хотим, чтобы это были люди, хорошо известные на Донбассе", - Ермак предлагает поменять "представителей" ОРДЛО в составе Трехсторонней контактной группы - Цензор.НЕТ 1696
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PIDAR! В нас війна не з луГандоніжю, а з фєдєрастами та пуйлом! Яка різниця, яких ляльок там посадять?
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Мля, догматы!
Ткните, шо рашка должна выполнить по минским!
я всё читаю и ни хера не пойму, кто кому что когда и почем
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точно! хорошо известные на Донбассе - это Турчинов, Яценюк, Ярош. я согласен.
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Хочу Люсю Янукович и бэрэте с номером про "наколотые апельсины и пищевым отруенням = минингит"
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вітя януковощ та коля азіров підходять? На дамбасе їх всі знають.Ну от і призначайте!
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єфремрв,королевська,бойко---якому путін обіцяв дати гроші (тому за нього і голосували)--хто ще там підтягнеться?
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Реклама Овоща ? Золотой батон возвращается ?
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А вот ТА (!!!) именно ТА формулировка, за которую "Штирлицу" разрешили убить сотню советских военнопленных для подтверждения преданности Рейху!!!! КАК КРАСИВО ЛЕГИТИМИЗИРОВАТЬ банду ОРДЛО!!! Учитесь!!! Высший пилотаж!!! ОЙ мра-а-а-зи, ой мрази, да кто нибудь остановит ЭТО?
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