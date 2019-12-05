 Поправки Зеленского в Избирательный кодекс могут привести к обжалованию закона в Конституционном Суде, - Юрчишин

Об этом он рассказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Сейчас существует два риска, которые не позволяют нам на 100% гарантировать, что мы будем голосовать. Первое - это несоблюдение требований Конституции, когда при преодолении вето поправки вносятся только те, которые подал президент. Правки сейчас значительно шире, чем предложения президента, что создает возможности обжалования принятия этого закона по процессуальным нормам в Конституционном Суде. И таким образом создается сознательная дыра, которая может позволить фактически нивелировать кодекс в принципе", - сказал Юрчишин.
Он рассказал, что согласно Конституции было бы правильно учесть поправки президента, а дополнение комитета вносить уже тогда, когда будет принят закон.
"На данный момент, к сожалению, все составлено в кучу, как правки президента, так и то, что комитет себе наработал важного, полезного, но то, что не соответствует правкам президента. Несмотря на то, что это соответствует нормам законодательства, это может быть причиной для обжалования. И уже сейчас в зале раздаются такие угрозы", - сказал Юрчишин.
Он рассказал, что президент предлагает существенно расширить полномочия Центральной избирательной комиссии.
"Есть один безумный риск. Центральная избирательная комиссия, две трети которой сейчас состоит из представителей "Слуги народа", получает единоличное право снимать любого с выборов, за предоставление недостоверной информации. В законе нет определения недостоверной информации. Это может быть не в том месте поставленная запятая, или ошибка в дате рождения, не указание кого-то из родственников. И это может стать основанием для снятия с выборов", - рассказал нардеп.
Мож досить з розумним виглядом нести маячню?
ПМ: І чому усі дупутати зажди використовують оце "может привести". Батогом це вбивають і рефлекси чи як?
[Переслано від Соросята]
Для тех, кто задавался вопросом, чем занимаются соросята в Раде?
Например, пытаются впарить государству лекарства по «доступним цінам», качество которых проверить никто не сможет. Транснациональные фармацевты на этом неплохо заработают, а украинцы в последствии могут и умереть. На всё воля божья.
Настойчиво рекомендуем вам обратить внимание на законопроект 2089 авторства Оли Стефанишиной и Саши Устиновой.
Журналисты уже писали
(https://www.obozrevatel.com/health/nekachestvennyie-lekarstva-iz-tretih-stran.htm), что закон позволит поставить на прилавки украинских аптек сотни неизвестных единиц из стран третьего мира, в том числе некачественные и даже опасные для жизни лекарства. И данную продукцию никто проконтролировать не сможет. Ведь у государства эту функцию забирают.
Цель такой идеи - дать заработать крупным международным фирмам, в том числе из стран третьего мира.
А это прямо ставит под угрозу всех украинцев - от маленьких детей до пенсионеров.
Именно поэтому стоит обратить внимание на такой важный термин, как "параллельный импорт". В Голосе хотят прямо легализовать некачественные препараты из третьих стран - Сенегала, Конго, Ганы, Мали, Индии, Китая и других.
Дело в том, что в тексте проекта никто не прописал, отвечает ли ввезенное в страну лекарство стандартам и нормам или нет. Условно говоря, в таблетке "Аспирина" - мел или реальные лекарственные средства?
По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в странах третьего мира фальсифицированных лекарств более 10%. А в Украине цифра таких некачественных медикаментов может достигать и 50%.
Почему так? Потому что в госбюджете практически не выделяют денег на проверку препаратов, в нынешнем бюджете заложено всего 1,4% на верификацию медикаментов, а это 3 миллиона гривен. К сравнению, еще 5 лет назад сумма была 90 миллионов.
Возмущение вызывает и тот факт, что перевод инструкции на украинский язык полностью ляжет на производителя. Придя в аптеку, украинец должен довериться не государственным структурам (за это отвечают специалисты "Государственного экспертного центра), а производителю, который не несет никакой ответственности за препарат.
Как вы думаете, что будет с компанией, к примеру, из Вьетнама, если она допустит ошибку в переводе каких-то слов из инструкции к препарату для сердца? Правильно, ничего. А это может стоить тысячам людей потраченных денег и главное - здоровья.
Также эксперты критикуют и сам подход. Законотворцы изучить опыт западных соседей почему-то отказались. Хотя как оказалось, европейцы готовы покупать лекарства у своих соседей, но не у стран третьего мира. Там о своих гражданах думают, в отличие от наших законодателей.
К примеру, Польша разрешает закупку медикаментов лишь у стран из Европейского экономического пространства. В этом есть логика. Ведь в условных Германии и Франции требования к лекарствам высоки и переживать за их качество не приходится.
При этом препараты из других стран завозят только после проверки государственными структурами. И тут поляки стараются покупать только те лекарства, которые у них не производятся.
Мы же в пошли по пути, чем больше, тем лучше, не проверяя качество.
Проще говоря - законопроект 2089 прямо лоббирует интересы крупных международных фирм (в том числе и из третьих стран). Они хотят зайти на украинский рынок без каких-либо ограничений. Продавать спокойно непроверенные лекарства и зарабатывать миллионы.
При этом сколько пострадает украинцев, судя по всему, ни авторов законопроекта, ни представителей международных компаний не волнует.
#СоросятаДепутаты #Голос
одноосібне право стосується певної особи,а не групи осіб.
знімати будь-кого з виборів, за надання недостовірної інформації. В законі немає визначення недостовірної інформації. Це може бути не в тому місці поставлена кома,
кома не там інколи повністю змінює смисл :
Розстріляти не можна помилувати )
або помилка в даті народження
???? це як ?
незазначення когось із родичів
я б не впускав на вибори тих,хто не знайомий з своєю родиною..