 Поправки Зеленского в Избирательный кодекс могут привести к обжалованию закона в Конституционном Суде, - Юрчишин

Об этом он рассказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Сейчас существует два риска, которые не позволяют нам на 100% гарантировать, что мы будем голосовать. Первое - это несоблюдение требований Конституции, когда при преодолении вето поправки вносятся только те, которые подал президент. Правки сейчас значительно шире, чем предложения президента, что создает возможности обжалования принятия этого закона по процессуальным нормам в Конституционном Суде. И таким образом создается сознательная дыра, которая может позволить фактически нивелировать кодекс в принципе", - сказал Юрчишин.

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Он рассказал, что согласно Конституции было бы правильно учесть поправки президента, а дополнение комитета вносить уже тогда, когда будет принят закон.

"На данный момент, к сожалению, все составлено в кучу, как правки президента, так и то, что комитет себе наработал важного, полезного, но то, что не соответствует правкам президента. Несмотря на то, что это соответствует нормам законодательства, это может быть причиной для обжалования. И уже сейчас в зале раздаются такие угрозы", - сказал Юрчишин.

Он рассказал, что президент предлагает существенно расширить полномочия Центральной избирательной комиссии.

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"Есть один безумный риск. Центральная избирательная комиссия, две трети которой сейчас состоит из представителей "Слуги народа", получает единоличное право снимать любого с выборов, за предоставление недостоверной информации. В законе нет определения недостоверной информации. Это может быть не в том месте поставленная ​​запятая, или ошибка в дате рождения, не указание кого-то из родственников. И это может стать основанием для снятия с выборов", - рассказал нардеп.