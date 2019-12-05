 Попытки Коломойского вернуть "Приватбанк" угрожают экономике Украины крахом, но Зеленский опасается конфронтации, - FP

Об этом пишет в статье для FP обозреватель Крис Миллер, информирует Цензор.НЕТ.

Он отмечает, что на кону 5 млрд долларов и восстановление контроля над банковской системой страны, в которой олигархи противостоят правительству Украины и ее западным сторонникам: "Битва рискует подтолкнуть правительство Украины к банкротству и экономическому кризису. Пока Белый дом, похоже, этого не заметил".

Журналист пытается ответить на вопрос, почему украинские лидеры могут вернуть "Приватбанк" Коломойскому?

"Новый президент Украины Зеленский позиционирует себя в качестве антикоррупционера. Но у него длинная история деловых отношений с Коломойским с тех дней, когда комедийное шоу Зеленского транслировалось на телеканале Коломойского. Некоторые думают, что Зеленский в долгу перед Коломойским. Скорее всего, Зеленский опасается, что, если он переступит через Коломойского, олигарх направит свой телеканал против Зеленского, нападая на президента и снижая его популярность", - пишет он.

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Миллер также подчеркивает риторику МВФ и западных партнеров Украины: Украине будет трудно получить дальнейшую финансовую поддержку, пока Киев не гарантирует отмену национализации "Приватбанка". "В ближайшее время Киев требует большего финансирования со стороны МВФ, без которого ему будет трудно оплачивать счета в следующем году. Коломойский утверждал, что Украина должна улучшить отношения с Россией и не смотреть на Запад. Он даже предположил, что, если МВФ не предоставит больше наличности, возможно, это сделает Россия", - добавляет он.

"Президентство Зеленского на распутье. МВФ вряд ли будет предоставлять дальнейшую помощь без гарантий, что деньги будут потрачены должным образом. И.о. посла США в Киеве Уильям Тейлор публично предупредил Зеленского о влиянии Коломойского. Но Трамп и госсекретарь Майк Помпео молчали. Если самопровозглашенный американский борец с коррупцией действительно обеспокоен верховенством закона в Украине, то сейчас самое время что-то сказать", - заключает Миллер.