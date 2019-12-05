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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Зеленский (3865) Коломойский (1265) Трамп (2673)

 Попытки Коломойского вернуть "Приватбанк" угрожают экономике Украины крахом, но Зеленский опасается конфронтации, - FP

Если Трамп хочет бороться с коррупцией в Украине, он должен обратить пристальное внимание на спор между страной и МВФ по одному из ее крупнейших банков.

Об этом пишет в статье для FP обозреватель Крис Миллер, информирует Цензор.НЕТ.

Он отмечает, что на кону 5 млрд долларов и восстановление контроля над банковской системой страны, в которой олигархи противостоят правительству Украины и ее западным сторонникам: "Битва рискует подтолкнуть правительство Украины к банкротству и экономическому кризису. Пока Белый дом, похоже, этого не заметил".

Журналист пытается ответить на вопрос, почему украинские лидеры могут вернуть "Приватбанк" Коломойскому?

"Новый президент Украины Зеленский позиционирует себя в качестве антикоррупционера. Но у него длинная история деловых отношений с Коломойским с тех дней, когда комедийное шоу Зеленского транслировалось на телеканале Коломойского. Некоторые думают, что Зеленский в долгу перед Коломойским. Скорее всего, Зеленский опасается, что, если он переступит через Коломойского, олигарх направит свой телеканал против Зеленского, нападая на президента и снижая его популярность", - пишет он.

Смотрите также: "Быстро, нах#й, закрывайте это дело бл#дское": Труба обсуждает с главой патронатной службы ГБР Удовиченко дело против нефтяных интересов Коломойского. АУДИО

Миллер также подчеркивает риторику МВФ и западных партнеров Украины: Украине будет трудно получить дальнейшую финансовую поддержку, пока Киев не гарантирует отмену национализации "Приватбанка". "В ближайшее время Киев требует большего финансирования со стороны МВФ, без которого ему будет трудно оплачивать счета в следующем году. Коломойский утверждал, что Украина должна улучшить отношения с Россией и не смотреть на Запад. Он даже предположил, что, если МВФ не предоставит больше наличности, возможно, это сделает Россия", - добавляет он.

"Президентство Зеленского на распутье. МВФ вряд ли будет предоставлять дальнейшую помощь без гарантий, что деньги будут потрачены должным образом. И.о. посла США в Киеве Уильям Тейлор публично предупредил Зеленского о влиянии Коломойского. Но Трамп и госсекретарь Майк Помпео молчали. Если самопровозглашенный американский борец с коррупцией действительно обеспокоен верховенством закона в Украине, то сейчас самое время что-то сказать", - заключает Миллер.

Источник: https://censor.net.ua/n3163602
 
 
 Топ комментарии
 
Так у пана Президента - "конфлікт інтересів"? У політичній та економічній сферах, в усьому світі, це вимагає відставки...
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Каких еще олигархов?...Нет в Украине олигархов, а есть бизнесмены...и контрабанды нет, и коррупции... Попытки Коломойского вернуть "Приватбанк" угрожают экономике Украины крахом, но Зеленский опасается конфронтации, - FP - Цензор.НЕТ 7924
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Ну как он может возражать когда сам замешан в дерьме по уши




tZE inform

@tZEinform

·2 дек.
Вы должны четко понимать ЧТО произошло четыре дня назад в Лондоне. Четыре дня назад Лондонский суд официальным решением (хотя частично закрытым ДО ОКОНЧАНИЯ процесса) объявил президента Украины Зеленского преступником участвующим в хищении и отмывании денег из банка страны.
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Украине нужно прикончить олигархов. Иначе проблемы.
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Каких еще олигархов?...Нет в Украине олигархов, а есть бизнесмены...и контрабанды нет, и коррупции... Попытки Коломойского вернуть "Приватбанк" угрожают экономике Украины крахом, но Зеленский опасается конфронтации, - FP - Цензор.НЕТ 7924
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У нас лише один олігарх це єврейська громада Хаббад і її гауляйтер в Україні КОЛОМОЙСЬКИЙ!
Али ви, придурки, надивилися Г+Г та КОЛОМОЙСЬКОГО обрали преЗЄ!дєнтом!
Ти зробив це разом! Зє! Радій і пишайся!
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кроме бени ахмет тут дерет в три шкуры
или ты шоколадное ч м о и не видишь очевидные вещи?
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Ахметка хоча б взяв на себе відповідальність за підприємства, якими влодіє, а Клопомойський тупо грабує державу, приватизуючи прибутки держпідприємств та націоналізуючи їхні збатки.
Поряд з коломойшею всі інші діти з пісочниці!
Але ви саме його обрали преЗЄ!дентом.
Ти зробив це разом! Зє! Радій і пишайся!
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Знаете, вот если бы на Майдане убили не 106 протестующих, а 106 вышестоящих чиновников ,или 106 депутатов, выволочив их из рады за шкирку на улицу, то в стране возможно что-то бы изменилось в лучшую сторону. Но увы, случилось наоборот, и потому всё только ухудшается.И будет ухудшаться.
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Так у пана Президента - "конфлікт інтересів"? У політичній та економічній сферах, в усьому світі, це вимагає відставки...
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У Бени явно компрамат на Зе за тот же транш в 41 млн. дол. Привата
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что делают криворожские крутые перцы, когда драка неизбежна? фото в студию пожалуйста.....
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Ой-вей, я вас умоляю. Какое дело умным и дельным богоизбранным до краха каких-то там гоев? Гешефт превыше всего, за остальное таки даже не стоит себе делать беременную голову.
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Какой из Бени "богоизбранный" ? Обычный гопник-рейдер.
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Среди украинцев тоже много предателей своей страны, увы.
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Если Зеля чего-то опасается, пусть уступит кресло и булаву тому кто ничего не опасается.
Генералу Забродскому, например.
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Нужен избирательный ценз, со сдачей экзамена на знание основ государственного устройства Украины. Иначе опять выберут какую-нибудь козу с барабаном или на велосипеде.
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Ну как он может возражать когда сам замешан в дерьме по уши




tZE inform

@tZEinform

·2 дек.
Вы должны четко понимать ЧТО произошло четыре дня назад в Лондоне. Четыре дня назад Лондонский суд официальным решением (хотя частично закрытым ДО ОКОНЧАНИЯ процесса) объявил президента Украины Зеленского преступником участвующим в хищении и отмывании денег из банка страны.
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Якщо він буде думати про рейтинг то однозначно він )(уйло.
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Каломийша з допомогою ЗЕленої шмарклі вже скільки собі "плюшок" нахапав, що за Приватбанк міг би вже 10 разів забути і залишити його в спокої. Але ні, - він мабуть випрошує народних п...лєй і продовжує нагадувати про це.
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где санитары??? пакуйте их, в общую палату!!!
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Якщо Зєля верне Бені банк або гроші, це може стати підставою для Майдану.
Я не маю до Зєлі нічого особистого, однак 5 млрд. коштів платників податків - це навіть більше суми за яку Вітя Крим Путі продав.
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Міллер всього не побачив, бо фінансова і політична криза буде у всіх випадках і її не уникнути.
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Миллеру плевать на Украину, у него схватка с Трампом и он ищет любой повод чтобы побольнее укусить оппонента.
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Можливо, але він зробив частково помилковий фінансовий прогноз. Справа у тому, що МВФ цій владі не дасть кредити у всіх випадках. Тобто настання фінансової, а за нею політичної кризи питання часу.
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Из Трампа такой же борец с коррупцией, как с Зелеского ...Голда Меир
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а из пеци президент - ну разве что презик воров)))
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в Украине нет банклв - просто воровские кассы без лицензий на кредитование Спроби Коломойського повернути "Приватбанк" загрожують економіці України крахом, але Зеленський побоюється конфронтації, - FP - Цензор.НЕТ 1134
а кроме того раисянские помойки Альфа и сбер являются просто объектами влияния и отмоечными гавняшками Спроби Коломойського повернути "Приватбанк" загрожують економіці України крахом, але Зеленський побоюється конфронтації, - FP - Цензор.НЕТ 1777
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Коломойський взяв мальчіков, в одних трусіках, та змусив їх ходити на пікет під НБУ. Поверьте, с єтой Рожковой не все так однозначно. Спроби Коломойського повернути "Приватбанк" загрожують економіці України крахом, але Зеленський побоюється конфронтації, - FP - Цензор.НЕТ 9775
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снова цуцики от неча обсуждать давят на свой антисемитизм ))
на другом сайте быди бы давно забанены - а тут ок - ибо порохнявые все ))
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Я таки скажу за Поца КолоМойшу как за человека, каких мало, а скоро совсем не будет. Поц КолоМойша таки совсем не имееет совесть. За совесть Поца КолоМойши я скажу больше - на том месте, где у Поца КолоМойши должна быть совесть выросло ещё одно продолжение спины. Той наивный, кто станет суетиться за совесть Поца КолоМойши, таки смачно уткнётся носом в двойной тухес Поца КолоМойши.
Если Полужид БлаЗЕнь поведётся на нескромные хотелки Поца КолоМойши, то уже в недалёком будущем, к тому времени гораздо менее уважаемый, Полужид БлаЗЕнь таки станет под якойсь синагогой делать гешефт, торгуя кольцами сушёных кальмаров. Но то будуть не кальмары.
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