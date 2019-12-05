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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3865) местное самоуправление (146) статус (301) Донбасс (20097) нормандская четверка (838) Ермак Андрей (47)

 По итогам "нормандского саммита" мы готовы внести в Раду законопроект о продлении действия закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО, - Ермак

Помощник президента Украины Андрей Ермак рассказал о плане Зеленского о продлении закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Об этом он заявил на встрече в Лондоне, организованной Chatham House и "Украинской призмой", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейской правды".

По словам Ермака, в случае успешного проведения "Нормандского саммита" Владимир Зеленский намерен внести в парламент законопроект о продлении срока действия закона об особенностях местного самоуправления на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

"По итогам этого саммита мы готовы внести на рассмотрение парламента законопроект о продлении действия этого закона. А в начале следующего года мы готовы предложить изменения этого закона", - сообщил он.

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Изменения, которые в этом случае, вероятно, будут приняты в следующем году, должны учитывать договоренности, достигнутые на переговорах в Париже.

"Среди изменений - в первую очередь имплементация формулы Штайнмайера", - подчеркнул он.

Ермак добавил, что речь идет исключительно о сценарии, который реализуется в случае успешных договоренностей.

"Если мы увидим, что у России нет готовности к прогрессу, у нас, конечно, есть план Б", - добавил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3163600
 
   
 Топ комментарии
 
Этот Ермак быстрый, как детский понос. Похоже на то, что ЗЕля готов лечь под Куйла.
В таком случае пусть едет прямо в Ростов.
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Не тре цей закон подовжувати - вмер, так вмер... Наступний закон потрібно буде розробляти вже окремо від мінських домовленостей...
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Иди Сибирь покорять. После саммита Донбасс должен вернуться в Украину. С жителями или без.
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Этот Ермак быстрый, как детский понос. Похоже на то, что ЗЕля готов лечь под Куйла.
В таком случае пусть едет прямо в Ростов.
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Погода 8 декабря кстати в Киеве неплохая +4 малооблачно
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в Сибирь, на могилку прапрапрапрадеда донского козачка...
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Хватит брехать,сивохи-ермаки.Украина была без вас,без вас и останется.Не вам решать долю украинцев.
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к этому возомнившему неизвестно что новорощенному дипломату , ранее управлявшему 95 квартала, теперь ходят на поклон кадровые опытные дипломаты из МИДа, согласовывать внешнюю политику Украины, а он кулуарно ведет сепаратные переговоры через бизнес-верхушку раши, типа Ротенберга, с которым у него бизнес...
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"продление закона"____________уже слышу лай бегущих сюда порохоботов...p.s. вот спросите у петиных тузиков - КТО КАЖДЫЙ ГОД, ПЯТЬ ЛЕТ(!) ПРОДЛИВАЛ ЭТОТ ЗАКОН??!!
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Хочеш в мордор вали в луХанск или Маааскву ватник!!!!
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дятел! я хочу что бы у меня в Украине, права для всех украинцев были ОДИНАКОВЫ!
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ЕСТЬ ТАКАЯ РАБОТА, РОДИНУ ПРОДАВАТЬ5 Дек 2019 07:17:00

Рамки того, что произойдет в Париже, уже заданы. 18 ноября по требованию Кремля в Москве был подписан проект будущего соглашения. И, как сообщил рупор помощника Путина Суркова - российский политолог Алексей Чеснаков, документ «Россию полностью устраивает, и она не даст его пересмотреть». Все, что «полностью устраивает» Россию, всегда было убийственно для Украины. В свою очередь, российский «Интерфакс» дает детали и пишет о том, что проект соглашения основывается на «формуле Штайнмайера», не содержит конкретных шагов в части немедленной передачи Киеву контроля над участком границы на Донбассе. То есть, выборы и легитимизация ЛДНР в составе Украины с фактическим контролем Кремля над анклавом. С украинской стороны этот протокол подписал помощник Зеленского Ермак.
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Розумієш... це лише очікування.
А для того щоб збиратися іти пестити Зєлю треба факти.
Отже, хай їде і робить те що задумав.
А от якщо зробить, тоді треба буде організовувати йому політичну відповідальність. З блекджеком і шинами.
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Не тре цей закон подовжувати - вмер, так вмер... Наступний закон потрібно буде розробляти вже окремо від мінських домовленостей...
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Никакой закон об особом статусе уже не пройдёт. Поезд уже ушёл.
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Прям вижу статью конституции, жителям ордло гарантируется право на колбасу по 2-20, валенки и балалайку. Они же этого хотят? Кстати в россии тож нема колбасы по 2-20, тут нестыковочка.
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Йолочка прходь!!!!!! Зачекалися вже, бо скоро нікому чекати буде.
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И этот пошел по следам предателя-мародера.
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т.е. х#йло написал сценарий для обоих - для некоего "путина" и марионетки "зе". режиссер (смотрящий) - ермак. P.S. ЗЕпроданцы просрут уникальный шанс продиктовать рф наши условия. Украина, в смысле газовый транзит, им необходим до зарезу. Потому они подвинулись на саммит.
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Тільки що писалось про конституційну реформу, тепер продовження дії закона - ці зелені ідіоти хоч самі розуміють, що вони мелють. Чи вони всі спочатку щось льопнуть, а потім думають: "А що ми взагалі-то ****.нули?"
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Тодько через референдум и йолку для вашей шоблы сепарской!
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Зеля президент Лугандону.Треба його відправити до Донецька.
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