 По итогам "нормандского саммита" мы готовы внести в Раду законопроект о продлении действия закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО, - Ермак

Об этом он заявил на встрече в Лондоне, организованной Chatham House и "Украинской призмой", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейской правды".
По словам Ермака, в случае успешного проведения "Нормандского саммита" Владимир Зеленский намерен внести в парламент законопроект о продлении срока действия закона об особенностях местного самоуправления на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
"По итогам этого саммита мы готовы внести на рассмотрение парламента законопроект о продлении действия этого закона. А в начале следующего года мы готовы предложить изменения этого закона", - сообщил он.
Изменения, которые в этом случае, вероятно, будут приняты в следующем году, должны учитывать договоренности, достигнутые на переговорах в Париже.
"Среди изменений - в первую очередь имплементация формулы Штайнмайера", - подчеркнул он.
Ермак добавил, что речь идет исключительно о сценарии, который реализуется в случае успешных договоренностей.
"Если мы увидим, что у России нет готовности к прогрессу, у нас, конечно, есть план Б", - добавил он.
В таком случае пусть едет прямо в Ростов.
Рамки того, что произойдет в Париже, уже заданы. 18 ноября по требованию Кремля в Москве был подписан проект будущего соглашения. И, как сообщил рупор помощника Путина Суркова - российский политолог Алексей Чеснаков, документ «Россию полностью устраивает, и она не даст его пересмотреть». Все, что «полностью устраивает» Россию, всегда было убийственно для Украины. В свою очередь, российский «Интерфакс» дает детали и пишет о том, что проект соглашения основывается на «формуле Штайнмайера», не содержит конкретных шагов в части немедленной передачи Киеву контроля над участком границы на Донбассе. То есть, выборы и легитимизация ЛДНР в составе Украины с фактическим контролем Кремля над анклавом. С украинской стороны этот протокол подписал помощник Зеленского Ермак.
А для того щоб збиратися іти пестити Зєлю треба факти.
Отже, хай їде і робить те що задумав.
А от якщо зробить, тоді треба буде організовувати йому політичну відповідальність. З блекджеком і шинами.
ДЫРУ - ДЫР!