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 Политика Украины
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 Украина готова провести конституционную реформу: ОРДЛО могут получить дополнительные полномочия, - Ермак

У команды президента Украины есть готовность провести конституционную реформу по итогам саммита в "нормандском формате", но обещают ограничить эти изменения вопросами децентрализации, а не федерализации.

Об этом заявил помощник президента Украины Андрей Ермак на встрече в Лондоне, организованной Chatham House и "Украинской призмой", сообщает "Европейская правда", передает Цензор.НЕТ.

По словам Ермака, это требование будет выполнено, поскольку предусмотрено минскими договоренностями.

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"Украина готова выполнить положение "минских договоренностей", которое предусматривает проведение конституционной реформы в части децентрализации", - заявил он.

"Ни о какой федерализации речь не идет", - добавил помощник президента.

Ермак пояснил, что изменения Конституции, о которых идет речь, будут касаться передачи части полномочий на места, но будут также определенные положения, касающиеся ОРДЛО.

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"Отдельные районы Донецкой и Луганской области могут получить дополнительные полномочия. Но это никогда не будет означать, что это будет федерализация или какая-то автономия", - добавил он.

Ермак также выразил уверенность, что это не будет нести угрозу целостности Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3163597
 
 
 Топ комментарии
 
Україна достроково припинить повноваження влади Зеленського у випадку таких поступок ворогу!
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***
удивительно и печально (!!!).... но
Украина - единственная, наверное, страна в Мире,
которая ведет переговоры с террористами
и готова переписать свою Конституцию по их требованию...
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Дополрительные полномочия?

А вы там не прикуели в своём жОПу, консерва ты хуйловская?
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Намедни Пристайко заверял, что никаких изменений в Конституции не будет для ОРДЛО.
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"Да ты что, царская морда сукин сын, самозванец, казённые земли разбазариваешь?! Так никаких волостей не напасёшься!" (с)
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Украина готова выкинуть дерьмо вроде Ермака на помойку.Где эти зелебобики возьмут 300 голосов?Кто согласиться идти вместе с ними на свалку истории?
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З якого дива одна область буде мати більше повноважень, ніж інші області?
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згоден з Вами !
і чому це повинно бути закріплено у Конституції?
де ще в світі задля якихось злодйських забаганок сусідньої держави міняли під терористів і злочинців, повставших проти влади...свої Закони...
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есть опасение ШанПанЗе такого понаподписывает в нормандии что мы полюбому превратимся в федерацию.... пустили козла в огород.......
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Янукович тоже подписал отказ от Европы и на пресс конференции сообщили народу,и где он сейчас ? Эту гниду Зебила, Ермака,Богдана ждёт также Ростов
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"Украина готова провести конституционную реформу".
Мне это что то напоминает. "Вона ПРАЦЮЄ. Вона-ЦЕ УкраЇна"

Горстка пархатых ничтожеств ассоциируют себя с целой страной? Артисты, режиссеры, клоуны, парикмахеры, пианистки, вы ничего не перепутали? 300 -350шт уродов уселось в хозяйские кресла, и переворачивают верх ногами. Все вместе влезут в 5 плацкартных вагонов.
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Если конституционные изменения, значит Украина переходит от унитарного строя к конфедерации,что кремль и хотел. Украина будет обязана выплачивать пенсии боевикам, в каждом украинском городе теперь можно будет встретить мирного бурята или чечена.
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п'яного , мирного, с калашмайсером наперевес
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Ползучая капитуляция. Украина, вставай -они ох""""ли.
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Понеслася душа в рай. Не витримав ще 4 дні, от полізло так полізло.
Агов, то там ближче до того кубла, що зветься ОП, чи не пора йолку встановлювати?
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После того как "ермаки" случайно переместились из Сибири в Украину, в ней и стало как то не уютно и "зрадно"
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еРмак, ты ЧОРТ "баный! Попутал? Ватное говно!
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Отдельные районы Донецкой и Луганской области могут получить дополнительные полномочия
Источник: https://censor.net.ua/n3163597

А что, "особый статус" обязательно предполагает "дополнительные полномочия"?
Или это инициатива зелупинской шоблы?
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нет, это "барыга" подписал, теперь Зе приходится выполнять
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Стесняюсь спросить, а когда Ермак из *********** собираются присвоить Моторылле звание Героя Украины, и назначить его женке миньетчице пособие в связи с потерей кормильца- ветерана АТО?
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Этот Емеля говорит то, что говорил пропагандист соловьиный помет. Сценарий прост: Впихнуть раковую опухоль ОРДЛО в тело Украины и дело сделано. Обезоружить Украину без оружия. Вот сценарий *****.
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откуда вылез этот новорощенный дипломат? он раньше 95кварталом управлял, а теперь за страну решает....и у него бизнес в Раше с Ротенбергом....
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"Это не федерализация а децентрализация" - для зебилов сойдет - "это не ссанина а божья роса!"
ну ок, как только Дыра что-то получит, сразу то же самое и даже больше захотят и остальные. Посмотрю я тогда на блеяния зеленой погани насчет "не федерализация".
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Я надеюсь зеленский и команда понимают, что от того, что они сделают сейчас зависит будущее Украины и их собственная судьба.
Потому что предательства интересов Украины им никогда не простят. Могут сразу собирать монатки
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Прогноз на 8-е грудня.
Сонячно й комфортно. Україна готова провести конституційну реформу: ОРДЛО можуть отримати додаткові повноваження, - Єрмак - Цензор.НЕТ 174
Україна готова провести конституційну реформу: ОРДЛО можуть отримати додаткові повноваження, - Єрмак - Цензор.НЕТ 6642
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Зелена чума вже навчилася маніпулювати інформацією та приймати сумнівні закони на свій розсуд і вигоду в турборежимі. Тому слуги урода будуть до усирачки повторювати що то будуть закони про "децентралізацію", а статті закону будуть прописані під капітуляцію.
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Ну и нормально. Такой вариант вполне приемлем. А уж если, ребята, хотим всех нахер посылать, то тода пистить нужно меньше, экономику и армию переводить на принципиально новый уровень. А то хотим высраться и не надуться. Не бывает такого.
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тогда это закончится развалом страны! как говорится надуемся так что мало не покажется!!
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уже ж не пистят, мифическая "карупцыя" побеждена.
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Какие доп. полномочия? Чем бамбас лучше остальной Украины? Тем что предал её??
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да. И тем что у него за спиной Раша. Вот у Львова за спиной никого нет, поэтому Львову нельзя.
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вот поэтому тем более никаких доп. полномочий предателям продавшимся извечному врагу нашему параше
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если и делать особый статус для ордло. то такой же. какой был у евреев в третьем рейхе. для начала-пусть носят на одежде красную звезду.
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дополнительные полномочия?
они что особенные какие то?
с хвостом и рогами?
как медведчук, шуфрич и рабинович?
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тольки надобно решить как ловчей его решить. оглоушить канделяброй иль подушкой задушить?
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А вот и припасённая соломка для истинных целей. Как мягко стелет...
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И вот кто сей час поверит что девиз "Зробимо їх разом" будет применён к самим его изобретателям через год с небольшим времени?!
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Ору просто нет слов так в лицо открыто говорить о сдаче страны преподнося как заслуги могут только конченные циники и люди без моральных устоев гавно партия ЗЕ такая и вонючая и дерьмовая политика запроданцы
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Нет, Сергей... Какое же гамно и кто есть те, кто их во власть привел...
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тройка смотрящих отПутина -- Ермак, Богдан, Коломойский--полностью контролирует клиента. Зеленский приедет и подпишет уже согласованный Ермаком документ. Пушилин и Жириновский работают сегодня по заказу Кремля не на 9 декабря, а на 10-ое.
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кто убивал тому особый статус и амнистия, кто защищал тем тюрьма... зе-билы
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Ой на небезпечну стежку стаєте зебіли - не всі з вас встигнуть втікти
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Стань террористом, грабь, убивай, делай зло и получишь дополнительные полномочия
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Какие полномочия???
Вы что, тупорылые Зебобики, охренели???

Чем Луганск и Донецк отличаются от Львова и Днепра???
Предатели!

ЗЕ, давай, до свидания, Ростов ждет!
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...сто @уїв їм в сраку...оце і всі палнамочія!
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"Всё будет по законам Украины, как и обещали. Какие нужны законы, я скажу после получения указаний от путина", -
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А в поліції, прокуратурі та суді будуть працювати, як і працюють тіж самі терористи та їх прибічники?? Які судили та катували українців?? Я вже не кажу про інших бандюків, які залишаться у віджатих квартирах та на інших посадах...Чи їх замінять усіх? І що вони будуть робити, у Расєю поїдуть грабувати? МАЯЧНЯ
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После таких заявлений все меньше сомнений в том, что именно произойдет 9 декабря. Зеленая вата, мля.
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Начувайся, клоуне! Тільки спробуй і тобі жаба цицьки дасть, полетиш услід за зеком
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А я все думав як донбаські гобліни збережуть контроль над кордоном між Україною і росієя, а це тепер називається " дополнительные полномочия".
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Зелупа станет президентом ОРДЛО вот и все чем ето закончится.
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Падаль может и готова…. Но слава Богу это не вся Украина
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