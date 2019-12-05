 Украина готова провести конституционную реформу: ОРДЛО могут получить дополнительные полномочия, - Ермак

Об этом заявил помощник президента Украины Андрей Ермак на встрече в Лондоне, организованной Chatham House и "Украинской призмой", сообщает "Европейская правда", передает Цензор.НЕТ.
По словам Ермака, это требование будет выполнено, поскольку предусмотрено минскими договоренностями.
"Украина готова выполнить положение "минских договоренностей", которое предусматривает проведение конституционной реформы в части децентрализации", - заявил он.
"Ни о какой федерализации речь не идет", - добавил помощник президента.
Ермак пояснил, что изменения Конституции, о которых идет речь, будут касаться передачи части полномочий на места, но будут также определенные положения, касающиеся ОРДЛО.
"Отдельные районы Донецкой и Луганской области могут получить дополнительные полномочия. Но это никогда не будет означать, что это будет федерализация или какая-то автономия", - добавил он.
Ермак также выразил уверенность, что это не будет нести угрозу целостности Украины.
і чому це повинно бути закріплено у Конституції?
де ще в світі задля якихось злодйських забаганок сусідньої держави міняли під терористів і злочинців, повставших проти влади...свої Закони...
Мне это что то напоминает. "Вона ПРАЦЮЄ. Вона-ЦЕ УкраЇна"
Горстка пархатых ничтожеств ассоциируют себя с целой страной? Артисты, режиссеры, клоуны, парикмахеры, пианистки, вы ничего не перепутали? 300 -350шт уродов уселось в хозяйские кресла, и переворачивают верх ногами. Все вместе влезут в 5 плацкартных вагонов.
Агов, то там ближче до того кубла, що зветься ОП, чи не пора йолку встановлювати?
Источник: https://censor.net.ua/n3163597
А что, "особый статус" обязательно предполагает "дополнительные полномочия"?
Или это инициатива зелупинской шоблы?
ну ок, как только Дыра что-то получит, сразу то же самое и даже больше захотят и остальные. Посмотрю я тогда на блеяния зеленой погани насчет "не федерализация".
Потому что предательства интересов Украины им никогда не простят. Могут сразу собирать монатки
Сонячно й комфортно.
они что особенные какие то?
с хвостом и рогами?
как медведчук, шуфрич и рабинович?
Вы что, тупорылые Зебобики, охренели???
Чем Луганск и Донецк отличаются от Львова и Днепра???
Предатели!
ЗЕ, давай, до свидания, Ростов ждет!