EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  1631  14
Материалы по теме:
Все про:Деркач А. (27) Джулиани (79)

 Первая встреча Джулиани в Киеве прошла с нардепом Деркачем

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани первую встречу в Киеве провел с народным депутатом Андреем Деркачем (внефракционный) и обсудил с ним вопрос создания межпарламентской группы "Друзья Украины СТОП коррупция".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Рудольф Джулиани прилетел в Киев. Мы сразу же встретились с ним по вопросу создания межпарламентской группы "Друзья Украины СТОП коррупция", – написал Деркач на своей странице в Фейсбук.

Нардеп напомнил, что Украина оказалась в центре скандалов относительно международной коррупции.

"Среди прочего речь идет и о фактах неэффективного использования средств американских налогоплательщиков представителями государственных органов Украины. Один из таких примеров – проект "Поддержка реформы криминальной юстиции в Украине". Использование этой помощи расследуется в рамках уголовного производства, открытого 16 марта 2016 года", – сообщил Деркач.

Также читайте: Коболев дал показания по делу адвоката Трампа Джулиани, - Associated Press

По его словам, американское правительство выделило $4,4 млн на этот проект. Получателями были Генеральная прокуратура Украины, Одесская областная государственная администрация, Центр противодействия коррупции и прочие избранные неправительственные организации.

"Согласно Плану совместных действий и Плану закупок, подписанному 30 сентября 2019 года Леваном Дучидзе, директором ИДЛО в Украине, и Русланом Рябошапкой, генеральным прокурором Украины, огромные средства будут потрачены на кейтеринг, банкеты, отели, экспертов и т.д. В частности, 185 тыс. дол. – на международные экспертные услуги, услуги экспертов ИДЛО, услуги перевода. 200 тыс. – на аренду помещений и оборудования. 295 тыс. – на консалтинг, услуги охраны, перевод, печать, страховку, мобильную связь, офисную мебель и т.д.", – отметил Деркач.

В связи с этим, написал нардеп, вместе с Джулиани он обсудил его участие в создании межпарламентской группы "Друзья Украины СТОП коррупция". В Верховной Раде такая группа может быть оформлена как межфракционное объединение.

"Нам будет очень полезным участие Джулиани в создании этой группы. В частности, он может помочь со вхождением в группу международных экспертов, аналитиков, журналистов и всех тех, кто способен реализовать задачи группы и принести пользу стратегическим отношениям Украины и США", – заявил Деркач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Клиент Джулиани Парнас предоставил Конгрессу США новые записи, связанные с Украиной, - ABC News

Также он сообщил, что вместе с коллегой-парламентарием из фракции "Слуга народа" Александром Дубинским направили письма с призывом участия в формировании группы к председателю Сенатского юридического комитета Линдси Грэму, члену комитета по разведке Девиду Нунсу, а также главе офиса Белого Дома Мику Малвейни.

"Уверен, что привлечение к работе группы участников, как со стороны Украины, так и стороны США, поможет дать максимально объективную оценку фактам неэффективного использования средств американских налогоплательщиков представителями государственных органов Украины. А также поможет восстановить дружеские отношения между стратегическими партнерами – Украиной и США", – резюмировал Деркач.

Как напомнил народный депутат, согласно отчету Счетной палаты Украины от 2017 года, в начале 2015 года действовало 440 проектов международной технической помощи (МТП) общей стоимостью более $5,2 млрд. По состоянию на 1 июля 2017 года количество проектов МТП уменьшилось до 390 с повышением стоимости до $5,3 млрд долл. Эта помощь не была направлена на стратегические направления развития нашей страны. Более того, эффективность реализации проектов и эффективность использования помощи государственными структурами не оценивалась.

Источник: https://censor.net.ua/n3163595
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
чичас поставят на республиканцев, а выиграют демократы и опять обтекать))))
 показать весь комментарий
 
 
Деркач)) это эталон кондиционера и подлеца - смешно - стоп коррупции
 показать весь комментарий
 
 
"...Особистий адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані першу зустріч у Києві провів із народним депутатом Андрієм Деркачем ..."
===
Перекладаю: агент агента кацапії у США трампа, зустрівся з агентом кацапії в Україні деркачем.
 показать весь комментарий
 
 
пипец, какой Джулиани не разборчивый в связях!
Деркач многолетний агент ФСБ, вместе со своим корефаном Сивковичем..
Джулиани нужно еще встретиться серийным убийцей и педофилом-насильником.. и тогда, командировка в Украину будет считаться успешной!
ЗЫ. Деркач это канал ФСБ для вброса в окружение Трампа нужной дезы.. и подается это так, как буд-то Украина снова что-то мутит против Америки.. Я бы на месте Зеленского и Баканова, посадил бы Деркача на вилы.. Эта тварь откровенно гадит!
 показать весь комментарий
 
 
А с каких пор Джулиани считается адвокатом президента США??? Цензор, вы проверяете информацию? Он не получает зарплату от правительства. Он адвокат гражданина Трампа, но не президента и то, Трамп в своих ответах журналистам ставит это под сомнение.
 показать весь комментарий
 
Известного английского путешественника Джеймса Кука называли "другом аборигенов".
Нардеп и долларовый мультимиллионер Андрей Деркач называет себя "другом Украины".
 показать весь комментарий
 
обсудил с ним вопрос создания межпарламентской группы "Друзья Украины СТОП коррупция". Деркач и СТОП коррупция это очень смешно!
 показать весь комментарий
 
А это что за "полномочный посол" появился. У нас депутатам и гос чиновником делать больше не чего, как встречаться с каким то адвокатишкой пенсионером из США.
 показать весь комментарий
 
Деркач профессиональный разводила, бывший секретарь ЦК ВЛКСМ Украины, там клейма негде ставить. Коррупцию он остановит, ага, щас.
 показать весь комментарий
 
 
Смешной малый это Джулиани. Начал встречи с рыговскими ублюдками. Тоже мне, нашел борцов с коррупцией...
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх