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 Политика Украины, Общество
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Все про:ВР (24097) рейдерство (842)

 Рада приняла во втором чтении законопроект о борьбе с рейдерством

Верховная Рада поддержала во втором законопроект №0858 "О внесении изменений в Земельный кодекс и некоторые другие законодательные акты по противодействию рейдерству" с технико-юридическими правками.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосовали 362 народных избранника.

"При внедрении этого законопроекта Госреестр и Госгеокадастр будут действовать не в полуавтоматическом, а в автоматическом режиме обмена информацией, законопроект обязывает оцифровать все имеющиеся в Госгеокадастре ведомости о ранее выданных государственных актах и зарегистрированных договорах аренды и внести эти ведомости в кадастр в максимально сжатые сроки, также вводятся предохранители по поводу подделки документов нотариального типа", - заявил глава парламентского комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений Николай Сольский (фракция "Слуга народа"), представляя законопроект.

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Источник: https://censor.net.ua/n3163594
 
 
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Посадите Коломойского. Это будет самая лучшая борьба с рейдерством.
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против лома нет приёма .. нужен только лом
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Это что ж, на игарьвалерича решили наехать?

Или там будут исключения?
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Будут. Прям в тексте будет записано: "ст. 1 Посадить Коломойского" п.1 Прикінцевих положень "На Игарьвалерича закон не распространяется". Но какого-то Коломойского посадят.
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ну слава богу...кнопочку нажал - нет коррупции, вторую кнопочку нажал - нет рейдерства...
***
я понимаю, сколько бы тебе не было лет и какую бы должность ты не занимал, но если двухлетний ребенок тебе.. протягивает игрушечную мобилку - ты должен ответить
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