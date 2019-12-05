 "От этого никуда не уйти", - Лавров вновь заявил о необходимости диалога Киева с представителями ОРДЛО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Рассчитываем, что предстоящий в Париже саммит в "нормандском формате" придаст импульс реализации минского комплекса мер", - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в четверг в Братиславе на министерском заседании ОБСЕ.
"Ключевым элементом урегулирования - и от этого никуда не уйти - остается прямой диалог Киева с Донецком и Луганском", - подчеркнул Лавров.
Он заявил, что Россия "поддерживает работу специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине". "Ожидаем публикации честных докладов этой миссии о жертвах и разрушениях гражданской инфраструктуры на Донбассе", - сказал российский министр.
Медведев не знает, получится ли это у Зеленского.
"Сейчас нет смысла какие-то характеристики давать, поскольку это человек, который избран народом Украины, обладает, в общем, весьма высокой поддержкой со стороны украинского народа. Самое главное, чтобы у него хватило силы духа, мужества противостоять целому ряду "деструктивных тенденций, которые в Украине сформировались", - считает он.
- Что вам надо?
- Поговорить!
- Сколько вас?
- Двое, ДНР и ЛНР!
- Вот и поговорите между собой.
Це парадна форма радника РНБО давньовічних часів Зєлєнського паханату.
На сьогодні вже можна на 100% стверджувати. Зеленський - Державний зрадник!!!!!!!!!!!!! Люди , ми маєм вийти на майдан і мирно відсторонити його від влади. Після цього Верховна Рада має призначити дострокові вибори президента України