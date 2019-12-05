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 Политика Украины
  2012  42
Все про:Лавров (1657) оккупация (6881) Донбасс (20097) нормандская четверка (838)

 "От этого никуда не уйти", - Лавров вновь заявил о необходимости диалога Киева с представителями ОРДЛО

Российская сторона рассчитывает, что предстоящий саммит в "нормандском формате" придаст импульс реализации минских договоренностей, и подчеркивает, что прямой диалог Киева с террористическими организациями ЛДНР имеет ключевое значение для урегулирования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Рассчитываем, что предстоящий в Париже саммит в "нормандском формате" придаст импульс реализации минского комплекса мер", - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в четверг в Братиславе на министерском заседании ОБСЕ.

"Ключевым элементом урегулирования - и от этого никуда не уйти - остается прямой диалог Киева с Донецком и Луганском", - подчеркнул Лавров.

Также читайте: "Пусть Путин приедет", - нардеп от СН Верещук ответила на слова Лаврова о диалоге с террористами

Он заявил, что Россия "поддерживает работу специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине". "Ожидаем публикации честных докладов этой миссии о жертвах и разрушениях гражданской инфраструктуры на Донбассе", - сказал российский министр.

Источник: https://censor.net.ua/n3163593
 
   
 Топ комментарии
 
Зашибись.Надо отказаться от этого заминированного вдоль и поперек балласта,от этих понаехавших туда подонков,от этого отстойника.Поставить границу и забыть.
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"От этого никуда не уйти" - Гаага вас ждёт.
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Слухай ти "конь Пржавальского" а ти ХУ ХУ не ХО ХО???
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Президент Украины Владимир Зеленский хочет возобновления отношений с Россией и мира в своей стране. Об этом заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев, сообщают росСМИ.

Медведев не знает, получится ли это у Зеленского.

"Сейчас нет смысла какие-то характеристики давать, поскольку это человек, который избран народом Украины, обладает, в общем, весьма высокой поддержкой со стороны украинского народа. Самое главное, чтобы у него хватило силы духа, мужества противостоять целому ряду "деструктивных тенденций, которые в Украине сформировались", - считает он.
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Мабуть, виразом "деструктивними тенденціями" медвепутка прикрив реальне падіння рейтингу "найвидатнішого політика в світі"
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"От этого никуда не уйти" - Гаага вас ждёт.
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мне интересно - с кем конкретно он собрался вести переговоры? из Лугандона свалила половина жителей.
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возможно, с теми, кто свалил? свалили-то фактически все адекватные, там остались только "попка-дурак"
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Стойло лошади - "от этого никуда не уйти" .
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Так пусть лошадь и ведёт беседы за чиферем))
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Зашибись.Надо отказаться от этого заминированного вдоль и поперек балласта,от этих понаехавших туда подонков,от этого отстойника.Поставить границу и забыть.
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Слухай ти "конь Пржавальского" а ти ХУ ХУ не ХО ХО???
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Точно.Каналы поперекрывали с коксом,осталась белизна и гребки))
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Нет их новый друг из Украины коксом поделилися.
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Послушай чего хочет от тебя твой враг и сделай все наоборот. Ето правило выживания. Троянского коня как бы красиво его враг не хвалил, Украине не нужно.
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Грузию кинуло в 080808 и Украину кинут.....
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Прямой диалог вполне возможен... в тюремном изоляторе...
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- Откройте!
- Что вам надо?
- Поговорить!
- Сколько вас?
- Двое, ДНР и ЛНР!
- Вот и поговорите между собой.
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Лошадь, если бы вы не сунулись,то диалог с ними был бы...Короткий.суд. Тюрьма.
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Лавров дебіл а ти читав Мінські угоди? А там щось є по поводу переговорів з терористами і сепаратистами? Ото жбо і воно...пішов ти Путіну в трещину..дипломат х..ев.
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Он хоть понимает, что несет - в "никуда" никто не ходит? Чувствуется нервозность в их шалаше перед Нормандским симпозиумом. Путин вон заговорил, что он и не отказывается от договора по транзиту газа, да вот тарифы великоваты и это тема как бы отдельного разговора. Да и март 2020 не далеко, когда Международный трибунал по Боингу начнется.
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***** должно вывести войска и отдать контроль росийско-украинской границы украинским войскам. Вот тогда и поговорим с сепарьем.
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Пусть грустная лошадка Лаврик не волнуется.У Украины уже есть такой переговорщик. "Від цього ніде дітися", - Лавров знову заявив про необхідність діалогу Києва з представниками ОРДЛО - Цензор.НЕТ 1391
"Від цього ніде дітися", - Лавров знову заявив про необхідність діалогу Києва з представниками ОРДЛО - Цензор.НЕТ 3198
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Що це, діду?
Це парадна форма радника РНБО давньовічних часів Зєлєнського паханату.
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А нах. Украине вообще куда то спешить с окупированным даунбасом? Есть 100500 причин что Украине сегодняшняя ситуация даже выгоднее чем будет потом когда ***** всунет окупированные территории нам обратно в Украину. Вы в Киеве разве заждались 5млн. даунбаситов, беркутовцев, шахтеров стучащих касками и титушек?
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Лавров,Песков и прочие - это преступники!!! И заявляют они что- то , только потому ,что у них есть чем шантажировать мир!!!! Но это преступники и варвары!!!!!
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Почему не уйти! Послать их всех наихуй,подвести к их границе ****** типа сивох,Дубинский,бужанских,и разную *******,дать им под зад! И захерачить стену с минными полями!
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Как обычно, перед саммитом ***** с лошадью раскукарекалось, ждем третью письку
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ну почему не уйти? как раз уйти - уйдите, пожалуйста нахер, навсегда
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Лавров - долбо#&... дятел, одним словом.
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На Українській правді вже є новина про те що Зеленській готовий змінити Конституцію України в частині особливого статусу ордло. Вже є домовленості Єрмака. По суті державна зрада відбулась. На норманському саміті все буде оформлено офіційно.
На сьогодні вже можна на 100% стверджувати. Зеленський - Державний зрадник!!!!!!!!!!!!! Люди , ми маєм вийти на майдан і мирно відсторонити його від влади. Після цього Верховна Рада має призначити дострокові вибори президента України
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Між "республіками" кордон і таможня, в попі у кожної тирчить одна і та ж рука федерасійська, і не , с ким можна домовитися, з усіма 3-ма? С кожним окремо і про що ? Пенсії вам треба ?
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вот пусть говорящая лошадь сама с ними и разговаривает
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Вот же *лять… и ни у кого нету лишней капли никотина…
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А не пошел бы он нахер со своими ипанутыми даунбасятниками?
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