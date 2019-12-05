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 Политика Украины
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Все про:ОБСЕ (3844) Сайдик (196) Лайчак (38) Грау Хайди (1)

 Грау назначена новым спецпредставителем ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Донбассу вместо Сайдика

Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел и по европейским вопросам Словацкой Республики Мирослав Лайчак объявил о назначении швейцарского посла Хайди Грау (Heidi Grau) новым специальным представителем в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом Лайчак заявил на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Я хотел бы выразить мою благодарность за отличную и ценную работу моего специального представителя в Украине и в Трехсторонний контактной группе посла Мартина Сайдика, а также официально объявить о назначении посла Хайди Грау его преемником", - подчеркнул Лайчак.

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Грау с августа 2015 года возглавляла отдел по вопросам гуманитарной безопасности Департамента (министерства) иностранных дел Швейцарии. В 2012 году она была назначена председателем Целевой группы председательства ОБСЕ. С 1997 года занимала различные дипломатические должности в Берне, Москве и Нью-Йорке.

Источник: https://censor.net.ua/n3163590
 
 
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сайдіку медаль гру і дача в анапі забезпечена
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Ага, а теперь швейцарка будет медали и дачи зарабатывать....... Тоже в Нерезиновой потерлась......
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Кстати,там в швейцарских Альпах, говорят, базу террористов ГРУ нашли.
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...у новенькой тоже московский след в багаже...на весь эвросоюз без мацковских связей кадров нет...карма такая печатью царской отмечена на этом обсе висит что ли ... Грау призначена новим спецпредставником ОБСЄ в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу замість Сайдіка - Цензор.НЕТ 3749...
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