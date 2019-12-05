 Грау назначена новым спецпредставителем ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Донбассу вместо Сайдика

Об этом Лайчак заявил на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Я хотел бы выразить мою благодарность за отличную и ценную работу моего специального представителя в Украине и в Трехсторонний контактной группе посла Мартина Сайдика, а также официально объявить о назначении посла Хайди Грау его преемником", - подчеркнул Лайчак.

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Грау с августа 2015 года возглавляла отдел по вопросам гуманитарной безопасности Департамента (министерства) иностранных дел Швейцарии. В 2012 году она была назначена председателем Целевой группы председательства ОБСЕ. С 1997 года занимала различные дипломатические должности в Берне, Москве и Нью-Йорке.