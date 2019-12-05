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Все про:ВР (24097) драка (1758) Бужанский (8) Верещук (37) Лерос Гео (4)

 "Слуги народа" Бужанский и Лерос подрались в Раде из-за Верещук (обновлено)

Нардепы от "Слуги народа" Максим Бужанский и Гео Лерос подрались в парламент из-за своей коллеги по фракции Ирины Верещук.

Как рассказала журналистам в кулуарах сама Верещук, Бужанский просил Гео извиниться перед ней за грубую форму выражения в ее сторону во время переписки в мессенджере фракции, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я сегодня тронута и поражена своими мужчинами во фракции "Слуга народа", которые абсолютно и безапелляционно не будут терпеть, когда над женщиной кто-то пытается таким образом возвыситься... Я вчера его попросила, пожалуйста, найди время и извинись. Потому что матом писать не хорошо, вообще не красиво, не только к коллеге по фракции. Я попросила руководителя фракции утром, он видел эту переписку, эту переписку видели женщины из нашей фракции, мужчины, и мне было не удобно даже, как я могу объяснить, что так нельзя" - сказала Верещук.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Прекратите драку!", - нардепы от "Слуги народа" Бужанский и Лерос устроили потасовку за колонной сессионного зала. ВИДЕО

Она говорит, что Бужанский и Лерос не дрались, а общались.

"Драки никакой не было, к нему подошел Максим и попросил извиниться. Он (Лерос. - Ред.) начал отрицать каким-то образом. Я там не была и не видела, и тем более не хотела, чтобы так произошло" - сказала Верещук.

В то же время Верещук не стала рассказывать, по какому вопросу к ней обращался в грубой форме Лерос.

Ранее в ходе сегодняшнего заседания Рады нардепы от "Слуги народа" Бужанский и Лерос устроили потасовку за колонной сессионного зала.

Источник: https://censor.net.ua/n3163587
 
 
 Топ комментарии
 
В зеленом стаде кобылу не поделили...
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Бужанский когда-то называл журналистку НВ "тупая овца".
А тут вдруг такой шевалье де Бражелон шопесец.
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В зеленом стаде кобылу не поделили...
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Оооо, йа-йа, внутрифракционный консенсус...)
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"Тест-драйв на кільцевій трасі з ручною скринькою перепихунців", так би мовити...
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Схлестнулись два еврея. Принимая во внимание, о чём там, главным образом, переписка ведётя, можно даже предположить, куда они её хотели.
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Гусары)) Нужно было мандат в лицо кинуть и вызвать на дуэль
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А еще с Ляшко смеялись. Тот хоть "за Украину" морду лица не жалел , а эти недоумки из-за бабы разборки в ВР устроили . Вы за такой парламент голосовали, зебуины?
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Щас дуэль на телефонах происходит, побеждает тот у кого круче связи и кто первым открыл карну справу.
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Двобій на фаллоімітаторах.
Ото й буде справжнє ДИЛДЫ ВОЕВАЛИ.
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Будни зверинца . Они дерутся за деньги налогоплательщиков .
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и ЗА деньги налогоплательщика, но самое неприятное - НА деньги налогоплательщика.
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Суттєве уточнення, так би мовити, семантика з нюансами
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Нет, там тепло и наряды красивые.
Здесь все провинциально как-то, как в пятиэтажке советской ...
Гопота, никакого вкуса, никакого стремления к прекрасному.
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А головне в SB -- стиль. А тут -- совок. "Слуги народу" Бужанський і Лерос побилися в Раді через Верещук - Цензор.НЕТ 333
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слева ВКЛ_это_ТЫ
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Бужанский когда-то называл журналистку НВ "тупая овца".
А тут вдруг такой шевалье де Бражелон шопесец.
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Тот гордон
и тот гордон,
а он - виконт Де Бражелон
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ага.. пусть Бужанский с Жаном Беленюком подерется..
представлю этот эпичный батл, и вывернутые за ушами колени Бужанского..
Бужанський і Лерос побилися в Раді через Верещук - Цензор.НЕТ 1508
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О! Бабу не поділили. Щось новеньке! Жгітє, турбороси!
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Рановато что-то, вроде традиционно, гон то весной бывает.
Хотя кто его знает, может, глобальное потепление.
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Блин, ну эта темя там явно доминирует, согласен. Драчуны!
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"Билась нечисть грудью в груди и друг-друга извела". В. Высоцкий.
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..духарик Грициан Забужанский по ходу мешка Нестора Целлюлитного заменить решил..... Бужанський і Лерос побилися в Раді через Верещук - Цензор.НЕТ 7392 Бужанський і Лерос побилися в Раді через Верещук - Цензор.НЕТ 4180
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Справжні клоуни. Задля цього і обиралися до ВР.
Бужанський то взагалі бидлан чорноротий.
Бендер :"Прелестная пара: Балаганов в весе петуха, Паниковский в весе курицы!"
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Всякое в Раде было.. но что бы члены одной фракции дрались это что то новенькое, если из за женщины, то тогда нужно было это делать где то за стенами столь "уважаемого" сооружения. А то как то по "ляшковски" вышло...
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Нда…., два зебобика бабу делили...…., в Раде драку устроили.....
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Верблюды еще и плюются, причем очень смачно. Бужанський і Лерос побилися в Раді через Верещук - Цензор.НЕТ 1716
Ждем-с, когда данный перформанс будет в Раде.
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вірніше сказати - БАРАНИ, а для таких жіночок просто КАЗЛИ...
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если вы про бабу ягу 3 тысячелетия - но она сбежала на лондонщину )))
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Зато вот Кива , ни с кем не дерётся . Потому шо у него есть телефон . Бужанський і Лерос побилися в Раді через Верещук - Цензор.НЕТ 2388 .Включил , посмотрел , зашёл за колонну ,, через несколько минут вышел , уже спокойный и умиротворённый .
Бужанський і Лерос побилися в Раді через Верещук - Цензор.НЕТ 4173.
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Когда с Верещук переписывался Яременко ,Кива дрочил на Бужанского,а морду били Леросу.Санта Барбара,плять.
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Чувствительная Верещук почему-то молчала когда черноротые Дубинский и Бужанский крыли десятиэтажными матами других женщин и мужчин.
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Возможно, это на их языке означает ухаживание? "Слуги народу" Бужанський і Лерос побилися в Раді через Верещук - Цензор.НЕТ 9582
Знак внимания?
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Из за прислуги урода над нами ржет весь мир уже
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в следующий раз, вывози своих джентельменов под Бучу и пусть они там извиняются друг-перед другом....
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Бла бла бла)))) эта дура так стремно их отмазывает, что даже драку отрицает... подрались из за бабла
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та ладно своих наркоманских коллег отмазывать. всем же понятно, что они закладку добкинскую не поделили.
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Завтра из-за Климпуш - Ценцадзе подерутся еэсовцы: надо быть в трэнде
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песики просто 2 раза гавкнут и цемкнут опу мародера ))
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Можливо Лерос назвав її "ТУПОЮ ВІВЦЕЮ", а Бужанський цю фразу уже запатентував?! Через це його і "понесло".
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дальтоник в русскую рулетку
играл с дальтоником другим
не револьвер а автострада
и трехзарядный светофор
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Яка там ще романтика? І я вас прошу - не шукайте нічого гречного (благородного) у вчинках "слуг урода" . Бабло і лише бабло цікавить цих "джинтальмєнов удачі" . Щоб краще це зрозуміти потрібно лише поглянути на життєвий шлях цієї "дами" . А там - посада міського голови міста Рава-Руська з його КПП "Рава Руська" на кордоні з Польщею, зв'язки з польськими посадовцями і ... причетність дами до Бурштинової мафії 😃
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Упіз*іл Макс Лєроса за колонной...
За Вєрєщук сраженье - баб в "сесійній залі" мало
а "граться" все хотят -не отходя от кнопок..
(счас с дисциплиной в Зе НУ ОЧЕНЬ СТРОГО) "Слуги народу" Бужанський і Лерос побилися в Раді через Верещук - Цензор.НЕТ 5738
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"цензор"! дай "драку"!! где "драка"??))))))))))))))))))))))
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не положено
контора доброчестности им панамского вора запрещает ))
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Да нет, это идейные терки: Верещук и Бужанский -они оппозиция внутри СН, а третий лижет начальству...
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Якщо Верещук подобаеться така антиукраїнська мразота, як Бужанський, і вона ним "зворушена", то, напевно, є таким самим падлом, як і сам Бужанський. Хто такий Гео Лерос не знаю, і знати не хочу, а впевнений, що теж лайно. У цій банді інших немає. Ця банда навіть гірша, ніж попередня, хоча перед виборами здавалось, що більшої ніцості вже бути не може. у них одна "перевага" - тупі, тож скоріше здохнуть.
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Побилися через бабу: один кричав: "Забери її собі!", другий: "Та на греця вона мені здалася?!"
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Потому что матом писать не хорошо, вообще не красиво
Источник:https://censor.net.ua/n3163587

"Писать матом полезно"
"Слуги народу" Бужанський і Лерос побилися в Раді через Верещук - Цензор.НЕТ 967
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"Я сегодня тронута и поражена своими мужчинами во фракции "Слуга народа", которые абсолютно и безапелляционно не будут терпеть, когда над женщиной кто-то пытается таким образом возвыситься... Я вчера его попросила, пожалуйста, найди время и извинись. Потому что матом писать не хорошо, вообще не красиво, Источник:https://censor.net.ua/n3163587 - типова жіноча маніпуляція. А далі рогопіли, яких ще жінки про себе просто називають козлами, пішли бадатися один з одним. тим часом коза цинічно посміхалася дивлячись зі сторони на цих баранів....
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такая вот "собачья свадьба" в стае зебилов
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в стане любителей мальдивской моники трогательно любят бриониям дякуваты )) "Слуги народу" Бужанський і Лерос побилися в Раді через Верещук - Цензор.НЕТ 9523 "Слуги народу" Бужанський і Лерос побилися в Раді через Верещук - Цензор.НЕТ 9523 "Слуги народу" Бужанський і Лерос побилися в Раді через Верещук - Цензор.НЕТ 9523
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юмор - это когда смешно, ну хотя бы большинству, а не только автору
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мародерское большинство меня не колышет ))
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Вони взагалі розуміють, навіщо приходять до ВР? Якийсь дитячий садочок.
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Ну, подивимось, чи буде підозра Бужанському за ч. 2 ст. 346 Кримінального кодексу (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча).
Ну, а що Ляшку можна, а Бужанському ні?
Подивимось як буде діяти зелені слуги.
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В то же время Верещук не стала рассказывать, по какому вопросу к ней обращался в грубой форме Лерос.Источник: https://censor.net.ua/n3163587

А это важно...
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нарешті бились за щось варте уваги, а не за просто "косяк" ))
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Умные мальчики перестают драться за девочек еще в школе. Посредственные - в техникуме или институте. Мальчики из СН до сих пор голосуют по звонку и продолжают драться за девочек.
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