 "Слуги народа" Бужанский и Лерос подрались в Раде из-за Верещук (обновлено)

Как рассказала журналистам в кулуарах сама Верещук, Бужанский просил Гео извиниться перед ней за грубую форму выражения в ее сторону во время переписки в мессенджере фракции, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Я сегодня тронута и поражена своими мужчинами во фракции "Слуга народа", которые абсолютно и безапелляционно не будут терпеть, когда над женщиной кто-то пытается таким образом возвыситься... Я вчера его попросила, пожалуйста, найди время и извинись. Потому что матом писать не хорошо, вообще не красиво, не только к коллеге по фракции. Я попросила руководителя фракции утром, он видел эту переписку, эту переписку видели женщины из нашей фракции, мужчины, и мне было не удобно даже, как я могу объяснить, что так нельзя" - сказала Верещук.
Она говорит, что Бужанский и Лерос не дрались, а общались.
"Драки никакой не было, к нему подошел Максим и попросил извиниться. Он (Лерос. - Ред.) начал отрицать каким-то образом. Я там не была и не видела, и тем более не хотела, чтобы так произошло" - сказала Верещук.
В то же время Верещук не стала рассказывать, по какому вопросу к ней обращался в грубой форме Лерос.
Ранее в ходе сегодняшнего заседания Рады нардепы от "Слуги народа" Бужанский и Лерос устроили потасовку за колонной сессионного зала.
Ото й буде справжнє ДИЛДЫ ВОЕВАЛИ.
подрочи..подрались
Здесь все провинциально как-то, как в пятиэтажке советской ...
Гопота, никакого вкуса, никакого стремления к прекрасному.
А тут вдруг такой шевалье де Бражелон шопесец.
и тот гордон,
а он - виконт Де Бражелон
представлю этот эпичный батл, и вывернутые за ушами колени Бужанского..
Хотя кто его знает, может, глобальное потепление.
Бужанський то взагалі бидлан чорноротий.
Бендер :"Прелестная пара: Балаганов в весе петуха, Паниковский в весе курицы!"
Ждем-с, когда данный перформанс будет в Раде.
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Знак внимания?
играл с дальтоником другим
не револьвер а автострада
и трехзарядный светофор
За Вєрєщук сраженье - баб в "сесійній залі" мало
а "граться" все хотят -не отходя от кнопок..
(счас с дисциплиной в Зе НУ ОЧЕНЬ СТРОГО)
контора доброчестности им панамского вора запрещает ))
Источник:https://censor.net.ua/n3163587
"Писать матом полезно"
бабу не поделили?
Ну, а що Ляшку можна, а Бужанському ні?
Подивимось як буде діяти зелені слуги.
А это важно...