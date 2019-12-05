EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Общество
  169  7
Материалы по теме:
Все про:ОБСЕ (3844) жертвы (862) Донбасс (20097)

 С начала года на Донбассе погибли 18 мирных жителей, 124 - ранены, - ОБСЕ

11 из 18 подтвержденных на первые 10 месяцев 2019 года случаев гибели гражданских лиц на востоке Украины были связаны с минами и другими взрывоопасными объектами, свидетельствуют результаты отчета Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Согласно документу, за этот период 124 человека из числа мирных жителей были ранены, при этом мины и взрывоопасные предметы стали причиной ранения 28 гражданских лиц. 75% жертв пришлось на Донецкую область, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Хотя потери в результате обстрелов и стрельбы из стрелкового оружия происходят почти исключительно вблизи линии соприкосновения, гражданские лица получили ранения от мин и неразорвавшихся боеприпасов на расстоянии 60 км от линии соприкосновения", - говорится в тексте отчета.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": О следующих участках разведения на Донбассе станет понятно после 9 декабря, - председатель ОБСЕ Лайчак

Про данным СММ ОБСЕ, мины и другие взрывоопасные объекты стали причиной 133 из 380 жертв с начала 2018 года (34 убитых и 99 раненых) - 87 в 2018 году и 46 в первые десять месяцев 2019 года - и являются причиной большего числа жертв, чем обстрелы и огонь из стрелкового оружия вместе взятые. "Гражданские лица были убиты и ранены этими объектами в самых разных обстоятельствах и условиях", - говорится в документе.

Согласно отчету, из 34 погибших с начала 2018 года пятеро были детьми, все – мальчики. Из 99 раненых детьми были 26: 21 мальчик и 5 девочек. "В большинстве случаев, связанных с детьми, боеприпасы или взрывчатые предметы были обнаружены в местах, возле которых они живут или играют, таких как сады или лесные местности", - сообщают в ОБСЕ.

Источник: https://censor.net.ua/n3163585
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Дуже жаль родичів загиблих, особливо дітей. При цьому треба розуміти, що частково вони самі винні, бо закликали прийти путіна.
 показать весь комментарий
 
 
Піди, і скажи це там. Дітям і родичам. Вони тебе на шмаття порвуть з криком " єслі би нє укрАінскіє вайска, ми би здєсь спокойно жилі і получялі двє пєнсіі".
 показать весь комментарий
 
Кошмар. И кто-то еще хочет продолжать войну... Від початку року на Донбасі загинуло 18 мирних жителів, 124 - поранено, - ОБСЄ - Цензор.НЕТ 7661
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх