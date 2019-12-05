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 Политика Украины, Общество
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Все про:Зеленский (3865) избирательный закон (187) Качура (20)

 Изменения президента в Избирательный кодекс отменят гарантированные "закрытые" 10 мест в партийном списке, - нардеп Качура

Народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура рассказал, что предложениями президента Владимира Зеленского в Избирательный кодекс могут отменить гарантированные 10 мест в партийном списке для кандидатов в народные депутаты.

Об этом Качура заявил журналистам в кулуарах парламента, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что сейчас Избирательный кодекс содержит "псевдо-пропорциональную систему с открытыми списками", поэтому президент ветировал кодекс и предоставил комитету на доработку с 17 предложениями.

"Президент отметил, что гарантированные 10 мест - это фактически является закрытым списком. И это коррупционная политическая составляющая. Поэтому мы убрали эту норму и оставили только одно место для лидера списка", - рассказал Качура.

Изменения также касаются вида избирательного бюллетеня.

"Мы его (бюллетень. - Ред.) очень упростили. Избиратель будет иметь обычный для себя бюллетень, где он может определиться с партией и выбрать реально кандидата, который будет потом продвигаться по партийному списку. У нас будут округа в каждой области. Каждая область - это отдельный округ. Партия выдвигает там кандидатов и в зависимости от того, сколько конкретный кандидат наберет голосов, он поднимается вверх по списку", - рассказал нардеп.

Читайте также: Рада отложила рассмотрение предложений Зеленского к Избирательному кодексу

По его словам, избиратель будет вносить цифру кандидата, за которого он хочет проголосовать.

"Если не поставили цифру, то избиратель в целом поддерживает этот список и соглашается с порядком, который был", - рассказал Качура.

По словам Качуры, эти изменения еще не являются исчерпывающими, и Избирательный кодекс будут дорабатывать в следующем году.

Напомним, спикер Верховной рады 8 созыва Андрей Парубий в конце августа подписал законопроект о новом избирательном кодексе.

Как сообщалось, 22 июля Верховная Рада утвердила во втором чтении и в целом проект Избирательного кодекса, который вводит пропорциональную систему парламентских выборов по открытым спискам.

В Офисе Президента заявили, что новый Избирательный кодекс был принят с нарушением регламента.

13 сентября Зеленский ветировал Избирательный кодекс с открытыми списками.

Источник: https://censor.net.ua/n3163584
 
 
 Топ комментарии
 
Это тот пидр, который на Федину и Звиробий маляву накатал?
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Кажая область это отдельный ОКРУГ???? Каой на ...уй округ... тут тебе бл.. не рассея!!! Шо ? Клован приучает лохторат к федеральным округам...??? Сцука зеленая!
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А оно на всех катает-кретин, как и вся зелебень
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Это тот ****, который на Федину и Звиробий маляву накатал?
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А оно на всех катает-кретин, как и вся зелебень
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оно еще в одной из банд мертветчука при Майдане было
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Кажая область это отдельный ОКРУГ???? Каой на ...уй округ... тут тебе бл.. не рассея!!! Шо ? Клован приучает лохторат к федеральным округам...??? ***** зеленая!
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і юдьку і кагал"сваі люді" після цих правок почало трусити та сіпати.. Изменения президента в Избирательный кодекс отменят гарантированные "закрытые" 10 мест в партийном списке, - Качура - Цензор.НЕТ 3214
хоча б 10рил"за бабло" це була пропозиція юдькі та пропукінського Ґ-оп= кодла
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******* они мусолить эти открытозакрытые списки. Та 90 проц. куй знают шо это, а 99 проц. это вообще по барабану. А эта шобла всё носится с этими списками как с писаной торбой.
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а как тогда вожди партий харчоваться будут? как тогда мандатом торговать? Зміни президента до Виборчого кодексу скасують гарантовані "закриті" 10 місць у партійному списку, - Качура - Цензор.НЕТ 1893
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Шо он делает, если бы это сделали раньше, Пэтруха шо, сидел бы сам на последнем ряду и месте.
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Це обіцянки подібні тим, коли він говорив про референдуми, конкурси...?
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Alexander Fesenko

@sashkof2

·27 мин

НАМ ПРОПОНУЄТЬСЯ ЗЕ-ДИКТАТУРА - ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРЕНКО ПРО ЗМІНИ ДО ВИБОРЧОГО КОДЕКСУ

Провладна партія "Слуга народу" хоче надати диктаторські повноваження Центральній виборчій комісії, щоб знімати з президентських і парламентських виборів небажаних кандидатів
"Слуга народу" хоче повернути у Виборчий кодекс те, чого в Україні не було 15 років - можливість Центральної виборчої комісії зняти кандидата в президенти або в народні депутати. Це означає, що тепер будь-який опозиціонер чи не зручний кандидат може бути знятий ЦВК, без суду.

Навіть в РФ не можна без суду зняти кандидата", - наголосив політик.

Тепер зрозуміло, чому "Слуга народу" так поспішали змінити склад ЦВК.

https://prm.ua/nam-proponuyetsya-ze-diktatura-goncharenko-pro-zmini-do-viborchogo-kodeksu/

Зміни президента до Виборчого кодексу скасують гарантовані "закриті" 10 місць у партійному списку, - Качура - Цензор.НЕТ 705
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