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 Политика Украины
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Все про:ВР (24097) избирательный закон (187)

 Рада отложила рассмотрение предложений Зеленского к Избирательному кодексу

Верховная Рада отложила рассмотрение предложений президента к Избирательному кодексу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель ВР Дмитрий Разумков.

"Поскольку последние материалы к вопросу повестки дня относительно Избирательного кодекса, регистрационный номер 0978, поступили поздно, предлагается отложить его рассмотрение", - сказал он.

При этом Разумков не уточнил, на какой период откладывается рассмотрение.

В своих предложениях президент отмечал, что кодекс, который поступил ему на подпись, содержит положения, которые "не соответствуют Конституции Украины, не учитывают последние положительные изменения в избирательное законодательство, направленные на его совершенствование, не согласовываются с законодательными актами, которые являются базовыми в соответствующей сфере, не обеспечивают надлежащей регламентации и организации избирательного процесса, эффективного контроля за осуществлением избирательных процедур".

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Источник: https://censor.net.ua/n3163582
 
 
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Хмара первым отважился назвать вещи своими именами
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Він ще дуже делікатно сказав...А по суті Україна вже перетворилась в Каганат,де українців потрібно не більше п"яти мільйонів...Оце і будуть правдиві слуги народу,того самого народу що вже зайняв усі чільні місця в державі і вже рахує бабло щоб скупити все що лишилось...
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хмара интереснейшая личность год назад:

«Порошенко имеетт парламентское большинство, также есть договоренность с так называемыми оппозиционерами из «Опоблока». Это подтверждает и тот факт, что ряд бывших регионалов до сих пор не на Лукьяновке, а в парламенте, как, например, Бойко.
Это и есть договоренность с Москвой - чтобы в украинском парламенте работала большая пророссийская фракция. Поэтому Порошенко не заинтересован в патриотическом парламенте, поскольку боится его», - отметил Степан Хмара.
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Зеленые понимая неминуемое падение рейтинга,все больше склоняются к гречке с мажоритаркой
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