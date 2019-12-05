 Рада отложила рассмотрение предложений Зеленского к Избирательному кодексу

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель ВР Дмитрий Разумков.
"Поскольку последние материалы к вопросу повестки дня относительно Избирательного кодекса, регистрационный номер 0978, поступили поздно, предлагается отложить его рассмотрение", - сказал он.
При этом Разумков не уточнил, на какой период откладывается рассмотрение.
В своих предложениях президент отмечал, что кодекс, который поступил ему на подпись, содержит положения, которые "не соответствуют Конституции Украины, не учитывают последние положительные изменения в избирательное законодательство, направленные на его совершенствование, не согласовываются с законодательными актами, которые являются базовыми в соответствующей сфере, не обеспечивают надлежащей регламентации и организации избирательного процесса, эффективного контроля за осуществлением избирательных процедур".
«Порошенко имеетт парламентское большинство, также есть договоренность с так называемыми оппозиционерами из «Опоблока». Это подтверждает и тот факт, что ряд бывших регионалов до сих пор не на Лукьяновке, а в парламенте, как, например, Бойко.
Это и есть договоренность с Москвой - чтобы в украинском парламенте работала большая пророссийская фракция. Поэтому Порошенко не заинтересован в патриотическом парламенте, поскольку боится его», - отметил Степан Хмара.