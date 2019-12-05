 Обучение студентов сгоревшего Одесского колледжа перенесут в другие здания, - Новосад

"5 декабря состоится Совет директоров колледжей Одесской области. Во время Совета будет решен вопрос о переносе обучения студентов Колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в другие здания. МОН работает над тем, чтобы учебный процесс в колледже, несмотря на страшную трагедию, продолжился и ученикам учебного заведения были обеспечены условия для обучения", - написала Новосад на своей странице в социальной сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По словам министра Новосад, пожар охватил помещения сразу нескольких учреждений: Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, а также Института археологии, Института биологии южных морей НАН и Бюро технической инвентаризации города.

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"Без вести пропавшими являются 14 человек, среди которых и директор Института биологии южных морей НАН Борис Александров, и работница Института Галина Иванович", - рассказала она.

Министр отметила, что только после полной ликвидации пожара спасатели смогут провести поисковые работы в помещении, и не исключила, что жертв трагедии может стать больше.

"Ранее я писала, что в пожаре погибла преподаватель Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Анна Бородюк. В результате опознания тела родственниками эта информация не подтвердилась. Мы искренне желаем Анне скорейшего выздоровления. По данным на утро 5 декабря, единственная погибшая пока - студентка Ксения Бабенко", - сообщила Новосад.

Напомним, 4 декабря в 10:12 в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г. Одесса) на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса возник пожар.

Позже в ГСЧС сообщили, что пожар в Одесском колледже локализован на площади в 4 тыс. кв. м, 9-10 человек до сих пор не выходят на связь.

5 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что в пожаре погибла 16-летняя Ксения Бабенко, 14 человек пропали без вести, 27 госпитализированы.