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 Обучение студентов сгоревшего Одесского колледжа перенесут в другие здания, - Новосад

Студенты Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где в среду утром начался пожар, продолжат обучение в других помещениях для непрерывности учебного процесса, сообщила министр образования и науки Анна Новосад.

"5 декабря состоится Совет директоров колледжей Одесской области. Во время Совета будет решен вопрос о переносе обучения студентов Колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в другие здания. МОН работает над тем, чтобы учебный процесс в колледже, несмотря на страшную трагедию, продолжился и ученикам учебного заведения были обеспечены условия для обучения", - написала Новосад на своей странице в социальной сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По словам министра Новосад, пожар охватил помещения сразу нескольких учреждений: Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, а также Института археологии, Института биологии южных морей НАН и Бюро технической инвентаризации города.

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"Без вести пропавшими являются 14 человек, среди которых и директор Института биологии южных морей НАН Борис Александров, и работница Института Галина Иванович", - рассказала она.

Министр отметила, что только после полной ликвидации пожара спасатели смогут провести поисковые работы в помещении, и не исключила, что жертв трагедии может стать больше.

"Ранее я писала, что в пожаре погибла преподаватель Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Анна Бородюк. В результате опознания тела родственниками эта информация не подтвердилась. Мы искренне желаем Анне скорейшего выздоровления. По данным на утро 5 декабря, единственная погибшая пока - студентка Ксения Бабенко", - сообщила Новосад.

Обучение студентов сгоревшего Одесского колледжа перенесут в другие здания, - Новосад 01

Напомним, 4 декабря в 10:12 в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г. Одесса) на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса возник пожар.

Позже в ГСЧС сообщили, что пожар в Одесском колледже локализован на площади в 4 тыс. кв. м, 9-10 человек до сих пор не выходят на связь.

5 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что в пожаре погибла 16-летняя Ксения Бабенко, 14 человек пропали без вести, 27 госпитализированы.

Источник: https://censor.net.ua/n3163579
 
 
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Новосад пропиарилась, млолодец, а аттестацию
С сертификацией провела ?
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Хіба не можна зробити ряд заходів на протязі 3-4 місяців проти пожеж в Одесі ? Для початку, призначте туди молодого амбітного керівника МЧС який би взявся за цю справу і міг дати результат ?
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Це нічого не дасть, бо проблема в ігноруванні правил безпеки, потрібні фахівці на місцях, а не призначені по якімось дружнім стосункам. МЧС аплодувала би стоячі, якби все виконувалось згідно правил та норм безпеки. Доречі це якраз стосується освіти, бо юристів дочорта, а інженерів з охорони праці та техніки безпеки нічорта, а це ціла галузь.
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Ну то розігнати всіх в Одесі МНС на хрін і подивитися що буде, може і краще, то гроші держбюджета цілі будуть. Санепідстанцію розігнали то небо не впало. Пи Си. Я в МНС працював, немає там ніяких правил. Вірніше вони є, але необов'язкові. Ці правила пишуться мнсниками, вони такі, щоб були зручні мнсникам, по цих правилах коло 7 книг. Вас не дивує ,що мнсники ніколи ні в чому не бувають винні ? Віддати цю справу страховим хвірмам ! Чи дякам, дияконам-вони раніше пожежі "кураторствовали"
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Страхові фірми точно не зацікавлені щоб були пожежі, бо це їх гроші, пожежні ж пожежах зацікавлені, бо це теж їх гроші, бо тоді вони потрібні, тільки тоді фінансування з бюджету буде більше
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Зеленые человечки выдадут путёвки в Трускавец?
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