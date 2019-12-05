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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:Минздрав (2093) реформы (3452) Супрун Ульяна (603) Петренко Олег_НСЗУ (9) Зоряна Скалецкая (53)

 Правительство Гончарука сворачивает трансформацию системы здравоохранения, - Супрун о ситуации в Минздраве

Экс-исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что правительство своими действиями запускает сворачивание реформы системы здравоохранения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост Супрун в фейсбуке, так она прокомментировала вчерашнее увольнение с должности главы Нацслужбы здоровья Олега Петренко.

"Увольнение Олега свидетельствует о том, что угрозы для продолжения трансформации системы здравоохранения абсолютно реальные и игнорировать их дальше просто опасно. Олег был одним из идеологов трансформации, собственноручно создал Национальную службу здоровья Украины и сформировал мощную команду, которая за крайне короткие сроки развернула процесс заключения договоров с медучреждениями. Запустить новую систему финансирования на первичке удалось, хотя все вокруг говорили, что это невозможно", - написала Супрун.

На фоне этого увольнения, по словам Супрун, приосходят тревожные вещи: восстанавливается в должности НМУ имени Богомольца Катерина Амосова, которая была уволена за нарушение и невыполнение условий контракта, советниками министра уже успели побывать одиозные личности вроде Александра Чумака, по коридорам МОЗ ходят неизвестные, которые угрожают сотрудникам и мешают им выполнять свою работу и так далее.

"В команде министра нашлось место для человека, организация которого годами получала миллионы от фармацевтического бизнеса. Вчера Дмитрий Коваль был назначен заместителем министра здравоохранения", - добавляет Супрун.

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Экс-глава МОЗ также подчеркивает, что в министерстве происходит лишь имитация работы.

"Министр не проводит совещания со своими заместителями, коллектив не понимает приоритетов и не знает о планах руководства, сотрудники министерства не понимают, что делать. Очевидно, это приводит к тому, что люди уходят - те, кто прошли сложные конкурсы и имели мотивацию работать в обновленном Минздраве", - пишет она.

Таким образом, Супрун призывает президента Владимира Зеленского "наконец заинтересоваться сферой здравоохранения" и "вернуть здоровье нации в государственную повестку дня", поскольку правительство Гончарука "закладывает основы сворачивания трансформации системы здравоохранения".

Правительство Гончарука сворачивает трансформацию системы здравоохранения, - Супрун о ситуации в Минздраве 01
Правительство Гончарука сворачивает трансформацию системы здравоохранения, - Супрун о ситуации в Минздраве 02
Правительство Гончарука сворачивает трансформацию системы здравоохранения, - Супрун о ситуации в Минздраве 03

Источник: https://censor.net.ua/n3163577
 
 
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Ця влада згортає все до чого дотягнуться зелені руки лапи.
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Інколи складається враження не згортає, а загрібає.
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Не згортає, а розвертає в інтересах євреїв
Райанейр прислав повідомлення про відміну рейсу що мав відбутися у гервні. Замінити рейс на іншу дату у червні неможливо. Бронювання приймається лише зо 4 квітня.
Далі фсьо...
Цей лоукост схоже йде з України, комусь треба пояснювати в чиїх інтересах їх викидають?
Ви зробили це разом! Зє! Радійте і пишайтеся!
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Цель зелёных большевиков уничтожить все.
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Была фейковая реформа которая изменила название и добавила бюрократии. Бегать заключать договора, а не заключил - то хоть подыхай на пороге больницы. Вакцины нигде не найдеш в частных клиниках, опять же - будьь одобр тольк ов государственную, где сумасшедшие очереди так никуда и не ушли. А образовались две - одна по старинке, а вторая по записи.
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У нас є вакцини в приватних клініках. У чому проблема?
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проблема в том что больницы закрывают а врачи разбегаются!! называется этот процесс ОПТИМИЗАЦИЕЙ!!
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Я не бачу ніякої проблеми. Куди вони розбігаються? Якщо до приватних мед.закладів, то це плюс. А якщо у вас не має таких закладів, що здатні забезпечити їм гідну зарплату і вони тікають закордон, то за що вони сиділи у державних? Уряд Гончарука згортає трансформацію системи охорони здоров'я, - Супрун про ситуацію в Міністерстві охорони здоров'я - Цензор.НЕТ 6006
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Лицензии клиникам не выдавали, блокировали получение лицензий частным клиникам.
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объяснять дураку что он дурак просто нет времени и желаний! если дурак говорит что закрытие больниц это ГУД то иди прими лекарство!!
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Спустя 4 года, да, есть. Появились в этом году.
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Правильні реформи = сильна Україна. Сильна Україна = до побачення Росія. До побачення Росія... аж ніяк не дорівнює Зеленському.
Не розумію чому дивуються люди. Ви ж не за Ілона Маска проголосували. Ви проголосували за людину, чиє життя міцно пов'язано із РФ. Він став кимось завдяки ринку шоубізу Росії. Він там заробив основні свої гроші. Для нього РФ = усе гарне, що трапилось в його житті. Ви реально вірите, що така людина здатна усвідомити, що таке незалежна Україна?
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Что там здравоохранение, Ульяна, они сворачивают государство Украина!
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Если закрытие больниц скорых диспансеров называть реформой, и кто то такую реформу прекращает то я лично токо за! такие реформы не просто надо прекращать а еще и сажать тех кто такие реформы проводил!!
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Хз, заключил онтракт, лежит дома бамажка а4,
Но докторов нет нихера , надо идти в частный кабинет,
Нахрена эта бумажка, супрун не подскажет ?
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Уклади контракт із приватною клінікою. Я так і зробив. Правда лише минулого тижня і тільки через те, що держава шантажем змусила їх почати укладати контракти... бо інакше позбавлять права видавати лікарняні.
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Ваз запустил в здравохранение Акул и полных невеж.По недомыслию или умышленно-время покажет.А населению я советую переходить на ЗОЖ.Иначе вам удачи не видать!
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ВАЗ - устаревший, в прошлом хороший автомобиль, который никто не называл "шмарклей". Даже если ВАЗ был зеленого цвета. Так что называть его ВАЗом - слишком много чести...
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Самое поганое, что взамен реформ, которые внедряли при П.Порошенко, "зеленые" не предлагают ничего своего. Говорят "будем продолжать" и губят то, что было до них. На все вопросы о планах реформ - один ответ: "Ви про це дізнаєтесь дуже скоро/повідомимо вас найближчим часом". А своих мыслей/планов/наработок у них просто нет - одна общая идея пристроиться к корыту и сп...ть побольше.
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Назови хоть одну доведенную до конца Порошенком и не испоганенную им же самим реформу.
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Олег - сотрудник частной клиники,которій разрушал госсектор медицині. Кстати,именно в єту частную клинику,а не в государственную, ушел работать зам супрун - линчевский))) ну просто чудніе совпадения.
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Не болейте . Эта "трансформация" - естественный отбор .
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Порохоботы ноют - Зекоманда уничтожает реформу медицины !!

Реформы то и не было а был фейк с бурной имитацией трудовой деятельности...
Зеботы ноют что они все делают правильно но не знают как это делать и что !!

Вывод - и те и другие маразматики !!! Мед реформа должна начинаться со страхования !!!
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