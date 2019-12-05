 Правительство Гончарука сворачивает трансформацию системы здравоохранения, - Супрун о ситуации в Минздраве

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост Супрун в фейсбуке, так она прокомментировала вчерашнее увольнение с должности главы Нацслужбы здоровья Олега Петренко.
"Увольнение Олега свидетельствует о том, что угрозы для продолжения трансформации системы здравоохранения абсолютно реальные и игнорировать их дальше просто опасно. Олег был одним из идеологов трансформации, собственноручно создал Национальную службу здоровья Украины и сформировал мощную команду, которая за крайне короткие сроки развернула процесс заключения договоров с медучреждениями. Запустить новую систему финансирования на первичке удалось, хотя все вокруг говорили, что это невозможно", - написала Супрун.
На фоне этого увольнения, по словам Супрун, приосходят тревожные вещи: восстанавливается в должности НМУ имени Богомольца Катерина Амосова, которая была уволена за нарушение и невыполнение условий контракта, советниками министра уже успели побывать одиозные личности вроде Александра Чумака, по коридорам МОЗ ходят неизвестные, которые угрожают сотрудникам и мешают им выполнять свою работу и так далее.
"В команде министра нашлось место для человека, организация которого годами получала миллионы от фармацевтического бизнеса. Вчера Дмитрий Коваль был назначен заместителем министра здравоохранения", - добавляет Супрун.
Экс-глава МОЗ также подчеркивает, что в министерстве происходит лишь имитация работы.
"Министр не проводит совещания со своими заместителями, коллектив не понимает приоритетов и не знает о планах руководства, сотрудники министерства не понимают, что делать. Очевидно, это приводит к тому, что люди уходят - те, кто прошли сложные конкурсы и имели мотивацию работать в обновленном Минздраве", - пишет она.
Таким образом, Супрун призывает президента Владимира Зеленского "наконец заинтересоваться сферой здравоохранения" и "вернуть здоровье нации в государственную повестку дня", поскольку правительство Гончарука "закладывает основы сворачивания трансформации системы здравоохранения".
рукилапи.
Райанейр прислав повідомлення про відміну рейсу що мав відбутися у гервні. Замінити рейс на іншу дату у червні неможливо. Бронювання приймається лише зо 4 квітня.
Далі фсьо...
Цей лоукост схоже йде з України, комусь треба пояснювати в чиїх інтересах їх викидають?
Ви зробили це разом! Зє! Радійте і пишайтеся!
Не розумію чому дивуються люди. Ви ж не за Ілона Маска проголосували. Ви проголосували за людину, чиє життя міцно пов'язано із РФ. Він став кимось завдяки ринку шоубізу Росії. Він там заробив основні свої гроші. Для нього РФ = усе гарне, що трапилось в його житті. Ви реально вірите, що така людина здатна усвідомити, що таке незалежна Україна?
Но докторов нет нихера , надо идти в частный кабинет,
Нахрена эта бумажка, супрун не подскажет ?
Реформы то и не было а был фейк с бурной имитацией трудовой деятельности...
Зеботы ноют что они все делают правильно но не знают как это делать и что !!
Вывод - и те и другие маразматики !!! Мед реформа должна начинаться со страхования !!!