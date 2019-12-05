 "Продажа билетов остановлена": Жовтневый палац в Киеве отказался подписывать договор о концерте российской блатной группы "Воровайки"

Об этом говорится в заявлении "Жовтневого палаца", передает Цензор.НЕТ.

"В связи с сообщениями СМИ о проведении концерта группы "Воровайки" в МЦКИ Жовтневый палац сообщаем: На адрес Жовтневого было направлено письмо о проведении данного события, но Жовтневый палац не подписал договор.", - говорится в заявлении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Если будет надо, заберем Одессу", - российская блатная группа "Воровайки" анонсировала концерты в Киеве, Харькове, Николаеве и Одессе

Вместе с тем, на сайтах по продаже билетов на концерт "Вороваек" в Киеве сообщается о приостановки продажи. Позже с сайтов исчезли анонсы концертов группы в Одессе и Киеве.







Редакция Цензор.НЕТ связывалась с компаниями по продаже билетов "Контрамарка" и "Концерт.ЮА". Они отказались назвать организаторов концертов российской группы, а также объяснили, что всего лишь продают билеты.

Ранее российская блатная группа "Воровайки" анонсировала концерты в Киеве, Харькове, Николаеве и Одессе. Данная группа исполняет украинофобские песни, а также, по данным СМИ, выступала на оккупированных территориях Донбасса.