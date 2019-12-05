 "Продажа билетов остановлена": Жовтневый палац в Киеве отказался подписывать договор о концерте российской блатной группы "Воровайки"

Об этом говорится в заявлении "Жовтневого палаца", передает Цензор.НЕТ.
"В связи с сообщениями СМИ о проведении концерта группы "Воровайки" в МЦКИ Жовтневый палац сообщаем: На адрес Жовтневого было направлено письмо о проведении данного события, но Жовтневый палац не подписал договор.", - говорится в заявлении.
Вместе с тем, на сайтах по продаже билетов на концерт "Вороваек" в Киеве сообщается о приостановки продажи. Позже с сайтов исчезли анонсы концертов группы в Одессе и Киеве.
Редакция Цензор.НЕТ связывалась с компаниями по продаже билетов "Контрамарка" и "Концерт.ЮА". Они отказались назвать организаторов концертов российской группы, а также объяснили, что всего лишь продают билеты.
Ранее российская блатная группа "Воровайки" анонсировала концерты в Киеве, Харькове, Николаеве и Одессе. Данная группа исполняет украинофобские песни, а также, по данным СМИ, выступала на оккупированных территориях Донбасса.
А цим 3,14дараскам маршрут один - "запарєбрік"
Они тогда тут и останутся, на перевоспитание... Иначе их прямо на границе мордора расстреляют!
Еще и "шансоном" называют это говно.
Кстати, название д.вор.ца - как раз под этот отстой - это же все большевики были таким говном - от "ходки" к "ходке".
Интересно было бы посмотреть - сколько и какого быдла напихается на "концерт". Наверное сейчас скулят и визжат об "ущемлении" прав бандюков и им сочувствующих.
Судьба Круга их не привлекает?
Нафик нам этот трэш .
С ТВ еще проще- переключил и смотри что хочешь.
"российская блатная группа "Воровайки" анонсировала концерты в Киеве, Харькове, Николаеве и Одессе"
Все, болезные, Украину пилят и разворовывают.
Виталий Запорожец действительно официально числится помощником нардепа Бондарь, а в 2011 году он застрелил человека.
В селе Семиполки Броварского района Киевской области 35-летний Виталий Запорожец расстрелял из охотничьего ружья начальника Калитянского поселкового участка милиции Николая Симоненко.
По словам очевидцев, действие разворачивалось на летней площадке местного бара. Виталий выпивал с друзьями, а потом произошла ссора с милиционером. И все могло бы на этом закончиться, но нет.
Виталий пошел домой, взял там ружье, вернулся и выстрелил в упор в правоохранителя. После этого скрылся с места преступления и прятался, пока его не задержали.
Это Муссолини в своё время победил мафию, а Гитлер воров из турем не выпускал!!!
Бо я бачу, як у Київ лагідно повертається "вднХа" та инше совкове лайно.