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 Политика Украины
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 Тейлор о встрече лидеров нормандской четверки: Это возможность для РФ согласиться вывести свои войска и вернуть оккупированную часть Донбасса Украине

Временный проверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор заявил, что США будут поддерживать президента Украины Владимира Зеленского на переговорах "нормандской четверки" в Париже и подчеркнул, что Россия должна вывести свои войска с территории Донбасса.

Как информирует Цензор.НЕТ  со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сказал журналистам по полях Форума развития гражданского общества "Точка невозврата" в Киеве в четверг.

"США сильно поддерживают Украину в переговорах в "нормандском формате", которые должны начаться в понедельник. РФ явно виновна, действия РФ явно привели к началу конфликта и войне, которая продолжается уже пятый год… Лидеры "нормандской четверки" встречаются впервые за три года, и это возможность для россиян согласиться вывести своих бойцов, войска и вернуть оккупированную часть Донбасса Украине", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Секретарь СНБО Данилов надеется, что на саммите лидеров нормандской четверки будут решены четыре ключевых вопроса

Саммит лидеров стран "нормандской четверки" (Украины, Германии, Франции и РФ) состоится 9 декабря в Париже.

Источник: https://censor.net.ua/n3163574
 
   
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это возможность расставить капканы для Зеленского и посмотреть возьмет сыр Зеля или нет
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Помиляєшся, не "возьмет сыр Зеля или нет", а "как Зеля будет брать сьір"
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ми побачимо це 9 грудня, що він там і як
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Мрійник.БлаЗєнь вже про все "домовився, зустріч - формалізація домовленостей "Чудової четвірки" проти України.
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ихтамнет...как утверждает х.ло...как ихтамнебыло и в Крыму...и ему все верят...
а вот про газ...там покалякают... ( ну может и про унитазы хозяйственный наш вспомнит)
так что...не тешьте себя иллюзиями...
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Это возможность для РФ согласиться вывести свои войска...

путин всегда говорил: наших войск там нет. Так что он будет выводить? 5 лет говорил нас нет, а теперь вдруг скажет - ладно я выведу? В конце концов даже если и скажет, что толку? Говориь можно все что угодно...
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Даунбас тільки разом з Кримом, і ніяк інакше. І реперації. А для цього потрібно перемагати, а не "домовлятись посередені". Поки що для майбутньої гіпотетичної перемоги діючий пріпіздєнт не робить взагалі нічого.
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І те, що папірєднік взагалі був *********** агентурою, діючого пріпіздєнта ажніяк не виправдовує.
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Для порохоботов и посол Тейлор не авторитет? Продолжают разгон "зрадьі" с колокольни...
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Ой ти ж Боже ж мій! Які мрії! ХЛО виведе війська... Ага... З Сирії скільки разів виводив? А там вони офіційно... То ж питання: скількі разів будуть виводитись "іхтамнети"? Скільки ще треба Заходу часу, щоб згадати історію і згадати, що московія НІКОЛИ не була договіроспроможною, бо повсяк час порушувала ці самі домовленості.
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А вот НИХРЕНА не понял!
"Лидеры "нормандской четверки" встречаются впервые за три года, и это возможность для россиян согласиться вывести своих бойцов, войска и вернуть оккупированную часть Донбасса Украине", - сказал он."
Что вы имеете в виду под " возможность для россиян "? Не потерять лица?
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