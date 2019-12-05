 Тейлор о встрече лидеров нормандской четверки: Это возможность для РФ согласиться вывести свои войска и вернуть оккупированную часть Донбасса Украине

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сказал журналистам по полях Форума развития гражданского общества "Точка невозврата" в Киеве в четверг.
"США сильно поддерживают Украину в переговорах в "нормандском формате", которые должны начаться в понедельник. РФ явно виновна, действия РФ явно привели к началу конфликта и войне, которая продолжается уже пятый год… Лидеры "нормандской четверки" встречаются впервые за три года, и это возможность для россиян согласиться вывести своих бойцов, войска и вернуть оккупированную часть Донбасса Украине", - сказал он.
Саммит лидеров стран "нормандской четверки" (Украины, Германии, Франции и РФ) состоится 9 декабря в Париже.
а вот про газ...там покалякают... ( ну может и про унитазы хозяйственный наш вспомнит)
так что...не тешьте себя иллюзиями...
путин всегда говорил: наших войск там нет. Так что он будет выводить? 5 лет говорил нас нет, а теперь вдруг скажет - ладно я выведу? В конце концов даже если и скажет, что толку? Говориь можно все что угодно...
Якось так.
"Лидеры "нормандской четверки" встречаются впервые за три года, и это возможность для россиян согласиться вывести своих бойцов, войска и вернуть оккупированную часть Донбасса Украине", - сказал он."
Что вы имеете в виду под " возможность для россиян "? Не потерять лица?