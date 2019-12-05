 "Мы обязательно вернем наших людей и наши территории", - Зеленский

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он сообщил во время торжественного собрания по случаю 28-й годовщины Вооруженных сил Украины в Киеве.
По его словам, весь мир видит, что Украина действительно хочет мира.
"Мы не хотим ежедневно терять лучших украинцев", - отметил Зеленский.
"Мы обязательно вернем наших людей и наши территории, и сейчас мы достигаем этого дипломатическим путем. Но сильная армия делает позицию любого государства увереннее и крепче", - добавил президент.
Напомним, День Вооруженных сил Украины отмечается ежегодно 6 декабря.
Усі на соємайдан!!
беговойдорожки такой смелый
Когда-нибудь потом... Половину...
Ну, разве, как пропетлять от призыва!
и делаешь это добровольно..., и мосты им строишь для их удобства...
Бойовики "ЛНР" захопили українську частину мосту на Луганщині
Этот факт никто не отрицает...
Бестолочь КЛОВАНСЬКА...
До обіда відпустить і знову буде умолять ***** про зустрічь...
Я щось "наших" людей там не бачу... А якщо вони для Зеленського свої, то може ми, тут на Західній для нього чужі?
- сказал Зеленский.
Да, до 9 числа еще 4 дня. Так, говорите, "Пока , все , что планировал и публично обещал Зеленский , осуществляется. "?
За обещания избирателям и публичные заявления политикам, а тем более президентам надо отвечать перед народом.
Что, правда? Путин сам Зеле звонил и просил не стрелять и войска отвести?
прези**********.
так никто в тебе, моника, и не сомневался ))))
и добавил - мы хотим их потерять РАЗОМ Источник: https://censor.net.ua/n3163573
Ау...дурик ты наркоманскиц...они другие сериалы в своих Бандустанах смотрят))))
зато моника зеленски - бренд с МЕЖДУНАРОДНЫМ признанием..))))
Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Зелёные дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придет,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет.
Идеи, просто обалденные! Жги есщо, как и положено клоуну!!
3 листопада ·
tZE inform:
Будь-який український політик який в нинішній ситуації співпрацює з Зеленським, або ідіот, або зрадник УкраїниІ
- Как там в Делавэре это именуют уже ?
"Преступной ассоциацией" ?
Максим Грицан:
Все, абсолютно все, що говорять нам з зеко манди, потрібно сприймати навпаки.
"Олігархи будуть сидіти, ну хіба що чисто символічно будуть сидіти в кабінеті президента"
"Будемо сприяти розвитку малого бізнесу, ну хіба що чисто символічно зобов'яжемо його використовувати РРО з драконівськими повноваженнями податкової"
"Програмне РРО буде абсолютно безкоштовним.. Ну буде хіба що чисто символічна плата в 1000 грн/міс"
"Айтішники не платитимуть податків, ну хіба що чисто символічний додатковий податок в 5% та подвійне ЄСВ"
"Будемо посилювати армію, ну хіба що чисто символічно скасуємо закупівлі тренажерів для ППО та перехід на нову систему харчування"
"Тарифи будуть радикально знижені, ну хіба що чисто символічно зрівняємо тарифи пром. споживачів та побутових"
"Децентралізацію буде посилено, ну хіба що чисто символічно відкликаємо всі субвенції"
"Наш шлях - до НАТО, ну хіба що чисто символічно замість заявки на ПДЧ оголосимо перезавантаження відносин"
"Права працівників будуть захищені, ну хіба що чисто символічно дамо можливість роботодавцеві звільняти під час відпусток, лікарняних та декретів"
"Пенсії будуть зростати, ну хіба що чисто символічно скасуємо 13-ту виплату та знімемо надбавки"
"Ніякої капітуляції не буде в жодному разі, ну хіба що чисто символічно будемо узгоджувати з росією текст закону про Особливий статус ОРДЛО"
"На Сході буде мир, ну хіба що додадуться чисто символічні пару тисяч нових втрат"
Тётя Роза:
Мы вроде строим "страну в смартфоне". Но когда несчастный депутат попробовал с помощью смартфона решить свои насущные мужские проблемы, страна стала на уши.
Карл Волох:
Б.Яременко.
«Як за один день стати найвідомішим головою парламентського комітету з міжнародних справ у світі». Практичний посібник.
Поярков:
Ви навіть повію не можете замовити, щоб не обіср@тися. Я к вам можна довірити керувати країною?СЬОГОДНІ МИ БОРЕМОСЬ ВЖЕ НЕ ЗА ТЕ ЩОБ СТАТИ ЕВРОПОЮ А ЗА ТЕ ЩОБ ХОЧА Б
ЗАЛАШИТИСЬ УКРАЇНОЮ