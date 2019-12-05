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 Политика Украины
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 "Мы обязательно вернем наших людей и наши территории", - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина обязательно вернет временно оккупированные территории дипломатическим путем.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он сообщил во время торжественного собрания по случаю 28-й годовщины Вооруженных сил Украины в Киеве.

По его словам, весь мир видит, что Украина действительно хочет мира.

"Мы не хотим ежедневно терять лучших украинцев", - отметил Зеленский.

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"Мы обязательно вернем наших людей и наши территории, и сейчас мы достигаем этого дипломатическим путем. Но сильная армия делает позицию любого государства увереннее и крепче", - добавил президент.

Напомним, День Вооруженных сил Украины отмечается ежегодно 6 декабря.

Источник: https://censor.net.ua/n3163573
 
 
 Топ комментарии
 
Что он знает про сильную армию?
Ну, разве, как пропетлять от призыва!
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пока территории сдаешь и отводишь войска.....
и делаешь это добровольно..., и мосты им строишь для их удобства...

Бойовики "ЛНР" захопили українську частину мосту на Луганщині

"Мы обязательно вернем наших людей и наши территории", - Зеленский - Цензор.НЕТ 9539
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Це зрада!!!
Усі на соємайдан!!
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бостууга, ти коли на Антимайдан бігтимеш, не забуть клоунський ніс начепити.
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после беговой дорожки такой смелый
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"Мы обязательно вернем наших людей и наши территории", - Зеленский

Когда-нибудь потом... Половину...
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Что он знает про сильную армию?
Ну, разве, как пропетлять от призыва!
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пока территории сдаешь и отводишь войска.....
и делаешь это добровольно..., и мосты им строишь для их удобства...

Бойовики "ЛНР" захопили українську частину мосту на Луганщині

"Мы обязательно вернем наших людей и наши территории", - Зеленский - Цензор.НЕТ 9539
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брехня от петеботов - не всю ботоферму погромили "Ми обов'язково повернемо наших людей і наші території", - Зеленський - Цензор.НЕТ 4685
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Ярослав Сус - ты в своем уме...?

Этот факт никто не отрицает...
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Знову з ранку ньюхнув?
Бестолочь КЛОВАНСЬКА...

До обіда відпустить і знову буде умолять ***** про зустрічь...
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Дебил и не лечишься. И где ето Рашка дипломатическим путем вернула украденное?
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А можно лише території?
Я щось "наших" людей там не бачу... А якщо вони для Зеленського свої, то може ми, тут на Західній для нього чужі?
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юрыст з Західної, може ближче підійдеш ? Чи страхи люті напала ?
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Ближче до чого? Ти у якій піз.ді матереній жиєш?
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рванина тупорылая, ближе к передовой , всосало сало ? Ты где был или когда в АТО гуцул пробитый ?
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Мерзото кацапська, називаю чарівне слово - Бандера, йди дрищи від переляку.
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от тебя ? срань паровозная , я тебя пол года назад "храброго" в Винницу звал , так ты на месяц с "эфира" выпал , наверное от "храбрости" . Ты сцышь за леса карпатские бороться, потому что только вы их убогие и вырубаете . Не кто то там приехал , как за янтарём, а именно вы , козлы драные . А когда я тебе вопрос по этому поводу задал, ты промычало, худоба, что это не твоё дело .
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Мамкины "стратеги" и "эксперты" повылазили из нор.
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Пока , все , что планировал и публично обещал Зеленский , осуществляется. Не без проблем , но процесс идет. Как єто разительно отличается от публичньіх обязательств Порошенко в 2014г.! "Два мира - два Шапиро" ?
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він нічого не обіцяв, тому й виконав... - НІЧОГО... 😂
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и что же ВАШ президент сделал? где посадки? где улучшение уровня жизни? где борьба с коррупцией? мне кажется, что я живу в другой от вас УКРАИНЕ!
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"Я скажу Путину: спасибо, что вернули территории, сколько вы готовы заплатить за восстановление Донбасса?"
- сказал Зеленский.

Да, до 9 числа еще 4 дня. Так, говорите, "Пока , все , что планировал и публично обещал Зеленский , осуществляется. "?
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Не передергивай , переговорьі в Нормандском формате - не официальная встреча с Путиньім один на один , совершенно другой формат . И Путин его реально опасается , єто очевидно. Зеленский пока явно ведет в плане инициативьі.
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Встреча - это всегда встреча. Когда Зеля давал то обещание он не оговаривал "Когда я встречусь с Путиным один на один, при свете луны, под цветущей сакурой, на склоне Фудзиямы... "
За обещания избирателям и публичные заявления политикам, а тем более президентам надо отвечать перед народом.
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Тю! А де там (в наведеній цитаті) хоч слово про "офіційну зустріч"? То ж побажаю і Вам - "не передергивай"
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/// И Путин его реально опасается ///
Что, правда? Путин сам Зеле звонил и просил не стрелять и войска отвести?
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Если территории вернуться ценой сдачи части суверенитета и признания даунбасской республики,то зеля будет туда выслан вместе со всеми своими зелеными обезьянами !
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Віри тобі меньше, ніж шкідливому коту-воровайкє, якщо в тебе така тяга домовлятись з пуйлом... Шмаркля зелена...
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Да, вот только проблему уклонистов Зе решит и все наладится. Он ее многократно изучал под прикрытием, как будущий прези **********.
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Да уклонисты допросов как то расплодились.
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"Мы обязательно вернем наших людей и наши территории", в ссср и таежный союз - Зеленский

так никто в тебе, моника, и не сомневался ))))
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Клоун нарколига без лугандонських обізян світу білого не баче!
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Дипломатия ето когда овцы с волком могут договориться только когда волк сидит в капкане а не когда стадо овец приносит каждый день одну овцу волку в жертву. Сейчас Зелупа пока кормит ***** украинцами и украинскими землями.
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Клоун мыслит не как президент страны, а как какой-то дешевый прораб.
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Уже видно о чем то с Пыней втихаря договорился. Мы не сомневаемся что вернешь территории, вот только какой ценой. Вернуть их можно было уже давно и без Зели, выполнив условия Х.йла.
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"Мы не хотим ежедневно терять лучших украинцев", - отметил Зеленский
и добавил - мы хотим их потерять РАЗОМ Источник: https://censor.net.ua/n3163573
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Рейтинг падает...срочно нужна новая партия дураков!?))))
Ау...дурик ты наркоманскиц...они другие сериалы в своих Бандустанах смотрят))))
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Теряя доверие, не берись за неисполнимое!
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неужели моника не понимает, что при пуйле скорее Украина присоединится к ордло, чем наоборот
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моника мальдивская на содержании у пуйла!!!
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ага...
зато моника зеленски - бренд с МЕЖДУНАРОДНЫМ признанием..))))
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Тёща и тесть живут возле Луганска . Эти люди не "наши" . Наша земля .
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"Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Зелёные дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придет,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет.
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Вован, обожаю, когда ты нюхнешь Дядю Геру!!!

Идеи, просто обалденные! Жги есщо, как и положено клоуну!!
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Дмитрий Чекалкин
3 листопада ·
tZE inform:
Будь-який український політик який в нинішній ситуації співпрацює з Зеленським, або ідіот, або зрадник УкраїниІ
- Как там в Делавэре это именуют уже ?
"Преступной ассоциацией" ? "Ми обов'язково повернемо наших людей і наші території", - Зеленський - Цензор.НЕТ 6468
Максим Грицан:
Все, абсолютно все, що говорять нам з зеко манди, потрібно сприймати навпаки.
"Олігархи будуть сидіти, ну хіба що чисто символічно будуть сидіти в кабінеті президента"
"Будемо сприяти розвитку малого бізнесу, ну хіба що чисто символічно зобов'яжемо його використовувати РРО з драконівськими повноваженнями податкової"
"Програмне РРО буде абсолютно безкоштовним.. Ну буде хіба що чисто символічна плата в 1000 грн/міс"
"Айтішники не платитимуть податків, ну хіба що чисто символічний додатковий податок в 5% та подвійне ЄСВ"
"Будемо посилювати армію, ну хіба що чисто символічно скасуємо закупівлі тренажерів для ППО та перехід на нову систему харчування"
"Тарифи будуть радикально знижені, ну хіба що чисто символічно зрівняємо тарифи пром. споживачів та побутових"
"Децентралізацію буде посилено, ну хіба що чисто символічно відкликаємо всі субвенції"
"Наш шлях - до НАТО, ну хіба що чисто символічно замість заявки на ПДЧ оголосимо перезавантаження відносин"
"Права працівників будуть захищені, ну хіба що чисто символічно дамо можливість роботодавцеві звільняти під час відпусток, лікарняних та декретів"
"Пенсії будуть зростати, ну хіба що чисто символічно скасуємо 13-ту виплату та знімемо надбавки"
"Ніякої капітуляції не буде в жодному разі, ну хіба що чисто символічно будемо узгоджувати з росією текст закону про Особливий статус ОРДЛО"
"На Сході буде мир, ну хіба що додадуться чисто символічні пару тисяч нових втрат"
Тётя Роза:
Мы вроде строим "страну в смартфоне". Но когда несчастный депутат попробовал с помощью смартфона решить свои насущные мужские проблемы, страна стала на уши.
Карл Волох:
Б.Яременко.
«Як за один день стати найвідомішим головою парламентського комітету з міжнародних справ у світі». Практичний посібник.
Поярков:
Ви навіть повію не можете замовити, щоб не обіср@тися. Я к вам можна довірити керувати країною?СЬОГОДНІ МИ БОРЕМОСЬ ВЖЕ НЕ ЗА ТЕ ЩОБ СТАТИ ЕВРОПОЮ А ЗА ТЕ ЩОБ ХОЧА Б
ЗАЛАШИТИСЬ УКРАЇНОЮ
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Яке ж воно брехло падлюче. Каже одне, а робить зовсім інше.
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Для этого нужно создать сильную армию и ядерное оружие. Больше вариантов нет.
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Альо, зелений блаЗєнь, чому мовчиш про ціну твоїх обіцянок, ссися що знесуть разом з обіцянками?
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