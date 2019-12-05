 "Мы обязательно вернем наших людей и наши территории", - Зеленский

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он сообщил во время торжественного собрания по случаю 28-й годовщины Вооруженных сил Украины в Киеве.

По его словам, весь мир видит, что Украина действительно хочет мира.

"Мы не хотим ежедневно терять лучших украинцев", - отметил Зеленский.

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"Мы обязательно вернем наших людей и наши территории, и сейчас мы достигаем этого дипломатическим путем. Но сильная армия делает позицию любого государства увереннее и крепче", - добавил президент.

Напомним, День Вооруженных сил Украины отмечается ежегодно 6 декабря.