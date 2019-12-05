 Беларусь не собирается входить в состав любого государства, даже братской России, - Лукашенко (обновлено)

Об этом он заявил сегодня в обращении к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь шестого и седьмого созывов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.
"Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России", - сказал Президент Беларуси.
"Главное запомните: я не пацан, который отработал 3-4-5 лет Президентом. И я не хочу перечеркнуть все, что сделал вместе с вами, народом, создав суверенное независимое государство, чтобы его сейчас уложить в какой-то ящик с крестом наверху. И куда-то выбросить или передать. Этого при мне не будет никогда. Это наша страна. Мы суверенные и независимые. Этим надо гордиться", - подчеркнул белорусский лидер.
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Он добавил, что если никто не претендует, никто не собирается нас захватывать, то зачем самим это добро - независимость и суверенитет - кому-то нести и отдавать. "Нам в истории хватило уже этих плеток, лаптей, безвременья", - заметил Лукашенко.
Вместе с тем Президент отметил, что важно держать голову на плечах: "Мы не должны дать даже повода для того, чтобы кому-то хотелось нас наклонить и поставит на колени. В этом мудрость политиков и политики, которую мы с вами формируем и проводим".
Напомним, ранее Лукашенко заявил, что РФ каждый год ставит Республике Беларусь все новые условия.
"Нам каждый год подсовывают новые условия, и мы постоянно в экономике что-то теряем, теряем и теряем... Извините, нахрена нужен тогда такой союз", - сказал Лукашенко.
Но конечно, Лукашенко не без недостатков. Но беларусы голосуют за него наверно потому что другие еще хуже или такие, что беларусы не уверенны в их способностях не завести страну к катастрофе, имея такого соседа. Но, по данным международных наблюдателей, выборы в Беларуси проходят чисто.
"Лукашенко знайшов єдино правильний спосіб керування країною, яка, як і Росія і Україна було смертельно заражена комуністичною бацилою... Власне він і не сильно реформував, люстрував і капіталізував, просто не дав розвернутись тому відьомському приватизаційному шабашу... Це і до честі білорусів, що спромоглися такого вибрати... Ну а ми вже перебрали всіх, включаючи зеків, комуняк, шароварних патріотів, олігархів і докотились вже до олігархового клоуна... Навіть уявити не можу, хто після каденціі клоуна прийде в черговий раз "спасати Україну""...
І що в результаті?
А в результаті протекторат РФ протягом пари найближчих років з усіма наслідками.
Однак, українські лівоавторитарні ватники продовжують фапати на Батька і СРСР. "Така ж страна була"
Як бачите, навіть відьомський приватизаційний шабаш за 30 років дав кращі для держави результати аніж збереження націонал-соціалізму. А якщо це була б належна приватизація, а не відьомський шабаш, то країна давно була б у ЄС.
Беларусь-то действительно не будет никуда входить.
Зато Расеюшка уже вошла в Белорусь, и постепенными толчками входит все глубже и глубже.
А Батька только в такт постанывать может.
Только беларусы могут сказать нет, а украинцы американцам только подмахивают