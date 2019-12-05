 Беларусь не собирается входить в состав любого государства, даже братской России, - Лукашенко (обновлено)

Об этом он заявил сегодня в обращении к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь шестого и седьмого созывов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России", - сказал Президент Беларуси.

"Главное запомните: я не пацан, который отработал 3-4-5 лет Президентом. И я не хочу перечеркнуть все, что сделал вместе с вами, народом, создав суверенное независимое государство, чтобы его сейчас уложить в какой-то ящик с крестом наверху. И куда-то выбросить или передать. Этого при мне не будет никогда. Это наша страна. Мы суверенные и независимые. Этим надо гордиться", - подчеркнул белорусский лидер.

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Он добавил, что если никто не претендует, никто не собирается нас захватывать, то зачем самим это добро - независимость и суверенитет - кому-то нести и отдавать. "Нам в истории хватило уже этих плеток, лаптей, безвременья", - заметил Лукашенко.

Вместе с тем Президент отметил, что важно держать голову на плечах: "Мы не должны дать даже повода для того, чтобы кому-то хотелось нас наклонить и поставит на колени. В этом мудрость политиков и политики, которую мы с вами формируем и проводим".

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что РФ каждый год ставит Республике Беларусь все новые условия.

"Нам каждый год подсовывают новые условия, и мы постоянно в экономике что-то теряем, теряем и теряем... Извините, нахрена нужен тогда такой союз", - сказал Лукашенко.