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Все про:Беларусь (2918) Лукашенко (1748) Россия (74462)

 Беларусь не собирается входить в состав любого государства, даже братской России, - Лукашенко (обновлено)

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что никто в Беларуси не собирается сдавать независимость и суверенитет страны.

Об этом он заявил сегодня в обращении к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь шестого и седьмого созывов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России", - сказал Президент Беларуси.

"Главное запомните: я не пацан, который отработал 3-4-5 лет Президентом. И я не хочу перечеркнуть все, что сделал вместе с вами, народом, создав суверенное независимое государство, чтобы его сейчас уложить в какой-то ящик с крестом наверху. И куда-то выбросить или передать. Этого при мне не будет никогда. Это наша страна. Мы суверенные и независимые. Этим надо гордиться", - подчеркнул белорусский лидер.

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Он добавил, что если никто не претендует, никто не собирается нас захватывать, то зачем самим это добро - независимость и суверенитет - кому-то нести и отдавать. "Нам в истории хватило уже этих плеток, лаптей, безвременья", - заметил Лукашенко.

Вместе с тем Президент отметил, что важно держать голову на плечах: "Мы не должны дать даже повода для того, чтобы кому-то хотелось нас наклонить и поставит на колени. В этом мудрость политиков и политики, которую мы с вами формируем и проводим".

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что РФ каждый год ставит Республике Беларусь все новые условия.

"Нам каждый год подсовывают новые условия, и мы постоянно в экономике что-то теряем, теряем и теряем... Извините, нахрена нужен тогда такой союз", - сказал Лукашенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3163570
 
   
 Топ комментарии
 
Кому вы верите/. Это говорит, потом забывает, что говорит. и все получается на 180 град. другое. И просьба - не называйте это таким благородным словом -бацька.
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Здесь тупо смеются, что Лукашенко колхозник. Смеяться нечего. Лучше уж колхозник, чем паяц олигарха.
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Моисей водил евреев по пустыне 40 лет. Тоже было там в пустыне не сладко.
Но конечно, Лукашенко не без недостатков. Но беларусы голосуют за него наверно потому что другие еще хуже или такие, что беларусы не уверенны в их способностях не завести страну к катастрофе, имея такого соседа. Но, по данным международных наблюдателей, выборы в Беларуси проходят чисто.
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Чтобы вы понимали - беларусы за него не голосуют. У нас выборов как таковых вообще нет. Потому что тот фарс, что проходит под названием выборы - мухлеж и обман. В избирательных комиссиях практически нет оппозиции и независимых наблюдателей, в счетных комиссиях их отродясь не бывает. Поэтому говоришь со всеми знакомыми, а они со своими т .д - никто за Лукашенко не голосовал. А многолетний несменяемый председатель избирательной комиссии Ермошина каждый раз рисует 83% за Лукашенко. Откуда, интересно?
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И те кто у нас за наши 25 лет- хуже чем колхозник. И комуняки были и зек, теперь клоун олигарха. Так что не завидуйте нам и по-другому посмотрите на своего колхозника.
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даунбацька в курсе, что это рф-ия планирует "войти" в Беларусь как и в Украину и Грузию и Сирию? Или пюре картофельное вместо мозгов не способно это понять?
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Встретился мне интересный комментарий:
"Лукашенко знайшов єдино правильний спосіб керування країною, яка, як і Росія і Україна було смертельно заражена комуністичною бацилою... Власне він і не сильно реформував, люстрував і капіталізував, просто не дав розвернутись тому відьомському приватизаційному шабашу... Це і до честі білорусів, що спромоглися такого вибрати... Ну а ми вже перебрали всіх, включаючи зеків, комуняк, шароварних патріотів, олігархів і докотились вже до олігархового клоуна... Навіть уявити не можу, хто після каденціі клоуна прийде в черговий раз "спасати Україну""...
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Не дав розвернутися.
І що в результаті?
А в результаті протекторат РФ протягом пари найближчих років з усіма наслідками.
Однак, українські лівоавторитарні ватники продовжують фапати на Батька і СРСР. "Така ж страна була"
Як бачите, навіть відьомський приватизаційний шабаш за 30 років дав кращі для держави результати аніж збереження націонал-соціалізму. А якщо це була б належна приватизація, а не відьомський шабаш, то країна давно була б у ЄС.
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Респект Наталья, приятно что на форуме присутствуют умные люди.
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66% украинцев хорошо относятся к Лукашенко. Это я вижу и по своему опыту, как относятся у меня на работе, соседи. Это центр Украины. Но те кто здесь и на других сайтах обливают Лукашенко это нелюди. Это проплаченные боты олигархов и подвастных им политиков. Это антиобщественные элементы, которые не отображают настроение украинцев. Это самое низкое гнилье, большинство которых могут быть и не украинцами. В том числе и из-за этих ботов мы выбираем все худших президентов. У нас как и в Ольгино (московия) есть ботофермы. Они оттуда.
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В результате того, что Лукашенко не проводил приватизацию, он имеет неэффективный государственный сектор экономики. Поэтому его экономика не самодостаточна, а очень сильно зависит от различных преференций со стороны россии. Россия загоняет бацьку Лукашенко в различные союзы не военным путём, а путём экономической удавки, используя экономическую зависимость, одной из главных причин которой и является то, что не была проведена приватизация.
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В Украине почти все приватизировано. И приватизация привела только к худшему. Только раздерибанили и резутаты труда миллионов людей вывозят в Кипрские и иные банки. И экономика все равно не самодостаточна и московия использует удавки не меньше чем беларусам.
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Батька опять рубит правду-матку.
Беларусь-то действительно не будет никуда входить.
Зато Расеюшка уже вошла в Белорусь, и постепенными толчками входит все глубже и глубже.
А Батька только в такт постанывать может.
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а общее правительство из парашки это не потеря суверенитета...
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Вся разница между Украиной и Беларусией это под кем прогнулись.
Только беларусы могут сказать нет, а украинцы американцам только подмахивают
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Чудний калхознік. А то можна подумати,х#йло його запитувуати буде...
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Здесь тупо смеются, что Лукашенко колхозник. Смеяться нечего. Лучше уж колхозник, чем паяц олигарха.
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О каком суверенном государстве говорит этот председатель колхоза. Больше половины предприятий в республике принадлежит российскому бизнесу! В Булоруси белоруской осталась лишь картошка!
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В Украине скоро и картошка будет не украинской. Скоро могут начать распродавать украинскую землю. Это если мы их не остановим.
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складывается впечатление, что володе нравится, когда шурик ему ******* по губам водит
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