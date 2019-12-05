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Все про:Беларусь (2918) Лукашенко (1748) Россия (74462)

 Беларусь не собирается входить в состав любого государства, даже братской России, - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что никто в Беларуси не собирается сдавать независимость и суверенитет страны.

Об этом он заявил сегодня в обращении к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь шестого и седьмого созывов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России", - сказал Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин и Лукашенко договорились, что цели договора от 1999 года, в том числе создание единого парламента и правительства, не должны меняться. Задача сейчас решается, - посол РБ в Москве Семашко

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что РФ каждый год ставит Республике Беларусь все новые условия.

"Нам каждый год подсовывают новые условия, и мы постоянно в экономике что-то теряем, теряем и теряем... Извините, нахрена нужен тогда такой союз", - сказал Лукашенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3163570
 
   
 Топ комментарии
 
Бацька решил посмеяться над лилиПутиным..
Беларусь не собирается входить в состав любого государства, даже братской России, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 1487
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" Идут Винни-Пух и Пятачок по лесу. Пятачок прыгает вокруг Винни-Пуха:
- Винни, Винни, а куда мы идём?
- Свиней трахать!...
- А они нам дадут?
- А кто тебя спрашивать будет?...
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куда идем .Свинью трахать,А она согласна? А кто тебя спрашивать будет. АНЕКДОТ-ЭТО НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ
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Поправка, був анекдот, а тепер народна мудрість.
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Бацька решил посмеяться над лилиПутиным..

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Краще керувати самому, ніж прислуговувати Пуйлу. Але крим каже що мокшанський. І УКраїна у всьому винна.
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" Идут Винни-Пух и Пятачок по лесу. Пятачок прыгает вокруг Винни-Пуха:
- Винни, Винни, а куда мы идём?
- Свиней трахать!...
- А они нам дадут?
- А кто тебя спрашивать будет?...
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На пол шишке у куйла сидит, еще что-то и вякает. Уже определись за красивых или умных.
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Картоплянык )(уйлу одно брешет, СМИ - впаривает совершенно противоположное. Мне такое свойство его натуры нравится
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Поздно , батенька , ой ,бацька, поздно
☝️☝️☝️
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Этот "не пацан какой-то..."

«Запомните, я не пацан который отработал 3-4-5 лет президентом. Мне хватило вот так! И я не хочу перечеркнуть все, что сделал я вместе с вами, с народом, создал суверенное независимое государство, чтобы сейчас уложить его в какой-то ящик с крестом наверху и куда-то выбросить или передать. Этого при мне не будет никогда..."- сказал Лукашенко.

http://afn.by/news/i/269829
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...і "нє лох", єму уже шіісятпяць лєт Білорусь не збирається входити до складу будь-якої держави, навіть братньої Росії, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 3648
Знайома риторика Білорусь не збирається входити до складу будь-якої держави, навіть братньої Росії, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 3648
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Там вже повно російських військових та агентури,залишилось фізично прибрати бацьку
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Да не будут кацапы этого колхозника уничтожать. Что бы Лука там не нес, по факту он очень удобный и комфортный для кремля персонаж, такой себе вассальный князек, который любит на публику поп#деть, цену себе понабивать, но служит исправно и из под сапога "старшего брата" выскальзывать не собирается.
Но вот следующим поколениям и будущему Беларуси в целом, он поднасрал конкретно. Не факт, что после ухода Луки это государство долго просуществует, все для поглощения паРашей уже подготовлено с его попустительства.
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а что же ХЛО тогда говорит о том, что РФ и Беларусь на конечной стадии пути к Единому Парламенту и Единому Правительству..
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Вы уже и так в составе расии.И ***** не допустит,шоб вы ещё куда-то входили.
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Как показывает опыт наблюдений за Лукашенко - последнее время то что он говорит не очень согласуется с действительностью...
Войдет с состав ********* и будет продолжать говорить, что он независим)
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Задовбав вже цей вусатий йолоп!
Ціни собі скласти не може...
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Он уже сам себя запутал брехней. Войдет как миленький.
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Что общего между политиками и носками?
- Если их регулярно не менять, они начинают вонять
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Ой ждет Батьку неожиданный сердечный приступ, как пить дать.
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У Лукашенки 7 пятниц на неделе.Всё надо делить на 10.Украинцам треба буты крайне обережными с режимом Лукашенки.
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Вот у кого ЗЕ научился врать своему народу одно, а делать совсем противоположное.
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Як це схоже на "Слуг народу" .
1 .Ляпнуть що небуть
2 .Отримають підсрачник.
3 .Верещать що слова вирвані з контексту.
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Беларусь и Россия заявили, что активно разрабатывают так называемую программу экономической интеграции. И начаться она может этой зимой.


В Беларуси обсуждают возможность проведения выборов в единый парламент союзного государства с Россией.
Об этом сообщает Telegram-канал "Выборный" со ссылкой на источники.
"В белорусском истеблишменте обсуждается возможность выборов в единый парламент союзного государства в 2021 году", - говорится в сообщении.
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Бацька крутится, как цыган на яйцах...
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Як циган на ярмарку )))
Де чого вкрасти
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Потішив бацька,, Мабуть у блаЗЄня уроки брав.
Пустив цапа в город, а тепер кричить капусту не віддам.
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А один уряд з Росією і як бацька устроїть рознос, як тут https://www.youtube.com/watch?v=68Te3asVRYw
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Не - не, в родную говень)))
Вам хорошо жить для себя любимьіх никто не даст.
Лопата, балалайка, скрепьі - вам достаточно)))
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Бацька вже 20 років водить Пуціна за ніс. Дограється до того, що педофіл здере з нього труси і .... розцілує в живіт.
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Я думал, что только ШанПанЗе, по укурке, пургу нести может.....
Ан нет, и Картофельный Папа тоже Дядю Геру уважает...…..
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В субботу , в Сочи подписание Договора между РФ и Белорусью о едином.....
Действующие лица --Лукашенко и Путин.
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Помните знаменитого А.Райкина и его известное выражение - "Я ему это сказал, я ему это подумал"??? Но вот господин Путин, наверное, думает об этом совсем по-другому и господину Лукашенко конечно же об этом известно. Цирк на дроте, чобы свои белорусы не начали брыкаться. Даже, если они начнут брыкаться, то сколько их там в куче - меньше населения Москвы - так что посворачивать голову зачинщикам сопротивления не представит никакого труда - это же по населению даже не Украина с её развитым самолюбием и национализмом.
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Уточнение текста - " я ему это не сказал....".
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