 Беларусь не собирается входить в состав любого государства, даже братской России, - Лукашенко

Об этом он заявил сегодня в обращении к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь шестого и седьмого созывов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России", - сказал Президент.

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Напомним, ранее Лукашенко заявил, что РФ каждый год ставит Республике Беларусь все новые условия.

"Нам каждый год подсовывают новые условия, и мы постоянно в экономике что-то теряем, теряем и теряем... Извините, нахрена нужен тогда такой союз", - сказал Лукашенко.