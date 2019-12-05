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 Пожар в одесском колледже: один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, - глава ОГА Куцый

Четыре человека, которые пострадали во время пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, находятся в тяжелом состоянии, один из них – в крайне тяжелом

Об этом сообщил глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Также в стационаре в настоящее время находятся 26 человек. Из них 15 несовершеннолетних и 7 спасателей. Врачи борются за их жизнь. Они полностью обеспечены медикаментами", - написал Куцый.

Глава ОГА отметил, что по состоянию на 10:00 известно про одну погибшую.

"Также службы сообщают о 14 лицах, с которыми нет связи", - написал глава ОГА.

Он также сообщил, что по данным специального отряда спасателей, каркас здания в удовлетворительном состоянии, но все перестенки в аварийном состоянии: "Эксперты из строительной академии подтверждают, что разбирать дом опасно. По данным ГСЧС, придется применять специальный кран для проведения спасательно-поисковой операции".

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"Предварительно спасатели сообщают об аварийном режиме работы электрооборудования - обычного удлинителя в закрытом кабинете. В здании 1914 г. было немало конструкций и элементов из древесины и камыша", - добавил Куцый.

По его словам, сейчас готовятся специальные предписания для размещения семей пострадавших.

Напомним, 4 декабря в 10:12 в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г. Одесса) на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса возник пожар.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из 14 разыскиваемых человек пятеро – студенты.

В Одесской области 5-6 декабря объявлены днем ​​траура. Все развлекательные мероприятия должны быть отменены.

Пожар в одесском колледже: один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, - глава ОГА Куцый 01

Источник: https://censor.net.ua/n3163569
 
 
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Меня больше волнует кто будет отвечать за древнюю проводку и за то что не сработала сигнализация, когда третий этаж уже разгорелся на верхних еще было полно народу.
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Про сигнализацию верно подмечено, а вот проводка меняется только при капитальном ремонте, а там стены из камыша, 21 век на дворе, профиля и гипсокартон должны стоять.
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пока не начнут садить пожарников
которіе видают разрешение на експлуатацию таких зданий как учебних заведений и санаториев
будут гибнуть люди
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The information about the fire you share is very up to date. The news is great and is very popular.

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