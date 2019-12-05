 Пожар в одесском колледже: один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, - глава ОГА Куцый

Об этом сообщил глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Также в стационаре в настоящее время находятся 26 человек. Из них 15 несовершеннолетних и 7 спасателей. Врачи борются за их жизнь. Они полностью обеспечены медикаментами", - написал Куцый.
Глава ОГА отметил, что по состоянию на 10:00 известно про одну погибшую.
"Также службы сообщают о 14 лицах, с которыми нет связи", - написал глава ОГА.
Он также сообщил, что по данным специального отряда спасателей, каркас здания в удовлетворительном состоянии, но все перестенки в аварийном состоянии: "Эксперты из строительной академии подтверждают, что разбирать дом опасно. По данным ГСЧС, придется применять специальный кран для проведения спасательно-поисковой операции".
"Предварительно спасатели сообщают об аварийном режиме работы электрооборудования - обычного удлинителя в закрытом кабинете. В здании 1914 г. было немало конструкций и элементов из древесины и камыша", - добавил Куцый.
По его словам, сейчас готовятся специальные предписания для размещения семей пострадавших.
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