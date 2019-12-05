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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3865) волонтеры (1948) Пушкарева Наталия (1)

 Зеленский назначил "главным волонтером" Наталию Пушкареву

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Натальи Пушкаревой уполномоченным Президента по вопросам волонтерской деятельности (вне штата).

Документ подписан 4 декабря с целью поддержки волонтерской деятельности, обеспечение гарантий соблюдения прав и законных интересов волонтеров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Также Владимир Зеленский своим указом утвердил Положение об уполномоченном Президента Украины по вопросам волонтерской деятельности.

Согласно ему, основными задачами уполномоченного является мониторинг ситуации по обеспечению гарантий соблюдения прав и законных интересов волонтеров и представление Президенту Украины предложений по поддержке волонтерской деятельности, пресечению нарушений в этой сфере.

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Также уполномоченный может вносить на рассмотрение Главы государства предложения по подготовке проектов законов, актов Президента Украины по вопросам поддержки волонтерской деятельности, обеспечения гарантий соблюдения прав и законных интересов волонтеров и участвовать в экспертизе законов, поступивших Главе государства на подпись, законопроектов, предлагаемых для внесения Президентом Украины на рассмотрение Верховной Рады, других законопроектов, касающихся вопросов поддержки волонтерской деятельности.

Кроме того, уполномоченный должен осуществлять меры, направленные на обеспечение, восстановление нарушенных прав и законных интересов волонтеров, и информировать общественность о таких мерах и их результатах.

Также задачей уполномоченного Президента по вопросам волонтерской деятельности является содействие налаживанию взаимодействия органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по вопросам поддержки общественных инициатив относительно осуществления волонтерской деятельности, обеспечения гарантий соблюдения прав волонтеров.

Среди задач уполномоченного - и подготовка мероприятий с участием Президента Украины, в частности международного характера по вопросам, касающихся поддержки волонтерской деятельности.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Источник: https://censor.net.ua/n3163566
 
   
 Топ комментарии
 
"Заслуживает внимания - кто, собственно, возглавит новую структуру со стороны волонтеров. Первые же результаты поиска говорят о том, что Пушкарева - бывший советник министра обороны Степана Полторака, до этого работала помощником народного депутата IV созыва Александра Биловола, который был главным санитарным врачом Украины и занимал должность председателя правления ГАК "Лекарства Украины" - структуры, с которой во времена разных министров здравоохранения было связано довольно много скандалов.

Кроме того, Пушкарева - бизнесвумен, основатель фирмы "Медика проджект интернэшнл Украина" и компании "Дженерал Проджектс".
О ее деятельности на посту советника министра неизвестно практически ничего, да и в целом в волонтерском сообществе г-жа Пушкарева не очень на слуху.
Не имея должного авторитета в этом специфическом кругу и нужного опыта в разработке законодательных и подзаконных актов, сложно представить, как она сможет заниматься "координацией с государственными органами, созданием рабочих групп по актуальным проблемным направлениям, мониторингом и анализом эффективности реализации волонтерских инициатив", а тем более совершенствованием законодательства в сфере развития и популяризации волонтерского движения.
Во-вторых, Офис президента явно не просто так организовал совет волонтеров, которые помогают всем, условно говоря, от детей-сирот до бездомных животных.
Дело в том, что в нашей стране в последние пять лет волонтерство в первую очередь ассоциируется с помощью армии и войной на Донбассе.
В окружении Зеленского тему войны стараются отодвинуть на задний план, выпячивая свое миротворчество и все, что с ним связано. Именно в такой логике построен и созданный альянс волонтеров, в котором военные волонтеры, по сути, теряются на фоне помощи всем общественным слоям.
Таким образом, власть явно пытается нивелировать влияние армейских волонтеров, настроенных весьма недружественно к Зеленскому и нынешней власти вообще.
...
Из всего вышеописанного постепенно складывается вполне определенная картина.
Судя по всему, в окружении Зеленского решили определенным образом "приручить" большую и разнообразную группу волонтеров, специально "растворив" в ней тех, кто помогал армии в последние пять лет.
Выдвинув на первые роли и подсветив должным образом малоизвестных деятелей, жаждущих признания, денег, славы (каждому - свое), у президента получат возможность заявлять, что "правильные" волонтеры, дескать, работают с новой властью и помогают ей "сшивать" страну. Что же касается тех, кто с самого начала не поддерживал Зе-команду, их в уже не раз опробованном стиле можно назвать неконструктивными бунтарями и порохоботами, которые "мешают жить". Впрочем, такое в нашей истории уже было, причем совсем недавно, и такие параллели заставляют глубоко усомниться в чистых "волонтерских" намерениях Зе-команды..."
https://www.dsnews.ua/politics/priruchit-stroptivyh-kak-zekomanda-hochet-osedlat-voennyh-31102019220000
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Волонтери тому і волонтери, що вони незалежні від влади. Створена посада волонтера означає, що влада хоче контролювати волонтерів та боїться їх.
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Я це китайське слово не можу вимовити та замість літери "н" чомусь говорю "й". 🧐
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Привіт Андрій. Можливо ти щось знаєш про цю "головну волонтершу". Бо я про неї чую вперше.
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Андрій Засуха
Виховання дає взнаки
----------------------
Як бачу вас 73%, то одразу говорю це слово, бо це ваша суть🐸
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Тоді тобі не варто жити у країні, де три чверті населення ти сприймаєш з таким визначенням. Подумай. Помідори у Польщі на тебе зачекались Зеленський призначив "головним волонтером" Наталію Пушкарьову - Цензор.НЕТ 2322 Хоча, "подумай" - дієслово, яке до тебе ніякого відношення не має. Зеленський призначив "головним волонтером" Наталію Пушкарьову - Цензор.НЕТ 3105
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Варто, бо ви вже змінюєте свою думку і не хочете говорити, що голосували за кловуна.
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То, что не хотят говорить за кого голосовали, не говорит о том, что поменялись мысли. Они их не меняют, так как мыслей нету. Тот, кто хоть немного думает, может видеть наперед то, что будет и потому не совершает больших глупостей, а если совершает, то учится на ошибках, а тут раз за разом другой паттерн: сделают чтото тупое - отгребают, опять делают тоже самое - отгребают, и только более и более злобными и упоротыми со временем становятся.
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Еще немножко "тры чверти"(с) покуражатся, потупят да поворуют, и ты будешь на границе с Польшей, с узелком пожитков в руках, молить, чтобы пустили тебя туда за крышу над головой и работу по сбору помидоров.
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"Заслуживает внимания - кто, собственно, возглавит новую структуру со стороны волонтеров. Первые же результаты поиска говорят о том, что Пушкарева - бывший советник министра обороны Степана Полторака, до этого работала помощником народного депутата IV созыва Александра Биловола, который был главным санитарным врачом Украины и занимал должность председателя правления ГАК "Лекарства Украины" - структуры, с которой во времена разных министров здравоохранения было связано довольно много скандалов.

Кроме того, Пушкарева - бизнесвумен, основатель фирмы "Медика проджект интернэшнл Украина" и компании "Дженерал Проджектс".
О ее деятельности на посту советника министра неизвестно практически ничего, да и в целом в волонтерском сообществе г-жа Пушкарева не очень на слуху.
Не имея должного авторитета в этом специфическом кругу и нужного опыта в разработке законодательных и подзаконных актов, сложно представить, как она сможет заниматься "координацией с государственными органами, созданием рабочих групп по актуальным проблемным направлениям, мониторингом и анализом эффективности реализации волонтерских инициатив", а тем более совершенствованием законодательства в сфере развития и популяризации волонтерского движения.
Во-вторых, Офис президента явно не просто так организовал совет волонтеров, которые помогают всем, условно говоря, от детей-сирот до бездомных животных.
Дело в том, что в нашей стране в последние пять лет волонтерство в первую очередь ассоциируется с помощью армии и войной на Донбассе.
В окружении Зеленского тему войны стараются отодвинуть на задний план, выпячивая свое миротворчество и все, что с ним связано. Именно в такой логике построен и созданный альянс волонтеров, в котором военные волонтеры, по сути, теряются на фоне помощи всем общественным слоям.
Таким образом, власть явно пытается нивелировать влияние армейских волонтеров, настроенных весьма недружественно к Зеленскому и нынешней власти вообще.
...
Из всего вышеописанного постепенно складывается вполне определенная картина.
Судя по всему, в окружении Зеленского решили определенным образом "приручить" большую и разнообразную группу волонтеров, специально "растворив" в ней тех, кто помогал армии в последние пять лет.
Выдвинув на первые роли и подсветив должным образом малоизвестных деятелей, жаждущих признания, денег, славы (каждому - свое), у президента получат возможность заявлять, что "правильные" волонтеры, дескать, работают с новой властью и помогают ей "сшивать" страну. Что же касается тех, кто с самого начала не поддерживал Зе-команду, их в уже не раз опробованном стиле можно назвать неконструктивными бунтарями и порохоботами, которые "мешают жить". Впрочем, такое в нашей истории уже было, причем совсем недавно, и такие параллели заставляют глубоко усомниться в чистых "волонтерских" намерениях Зе-команды..."
https://www.dsnews.ua/politics/priruchit-stroptivyh-kak-zekomanda-hochet-osedlat-*******-31102019220000
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Это тактика такая по обезвреживанию угроз: видят угрозу в лице ветеранов - нужно создать "Союз Ветеранов" и посадить подконтрольное руководство. Тоже и с волонтерами.
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Картина зебиков сложилась уже давно:
мызамир;
войну развязал ненавистный Порошенко; россияне нормальные ребята нужно мириться;
Донбасс восстановим сами;
деньги, земля и собственность - нашим людям;
и вообще - нах тот украинский и Украина в целом.
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Ось тут трохи про неї є .
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.dsnews.ua/politics/priruchit-stroptivyh-kak-zekomanda-hochet-osedlat-*******-31102019220000/amp&ved=2ahUKEwj3gZOAjp7mAhUh_SoKHcQTAGsQFjADegQIARAB&usg=AOvVaw3SxXuV3oAUCTPQr2u_LB4e&ampcf=1
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Волонтери тому і волонтери, що вони незалежні від влади. Створена посада волонтера означає, що влада хоче контролювати волонтерів та боїться їх.
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Во-первых, заслуживает внимания - кто, собственно, возглавит новую структуру со стороны волонтеров. Первые же результаты поиска говорят о том, что Пушкарева - бывший советник министра обороны Степана Полторака, до этого работала помощником народного депутата IV созыва Александра Биловола, который был главным санитарным врачом Украины и занимал должность председателя правления ГАК "Лекарства Украины" - структуры, с которой во времена разных министров здравоохранения было связано довольно много скандалов. Кроме того, Пушкарева - бизнесвумен, основатель фирмы "Медика проджект интернэшнл Украина" и компании "Дженерал Проджектс".
О ее деятельности на посту советника министра неизвестно практически ничего, да и в целом в волонтерском сообществе г-жа Пушкарева не очень на слуху. Не имея должного авторитета в этом специфическом кругу и нужного опыта в разработке законодательных и подзаконных актов, сложно представить, как она сможет заниматься "координацией с государственными органами, созданием рабочих групп по актуальным проблемным направлениям, мониторингом и анализом эффективности реализации волонтерских инициатив", а тем более совершенствованием законодательства в сфере развития и популяризации волонтерского движения.
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Усе логічно, президент Малорос, волонтери - призначенці... А звання їм введуть? Наприклад волонтер-лейтенант, волонтер-майор, генерали - волонтери? Зробимо для них санаторії, квартирні черги, міністерство окреме?
Зебіли ви реально іпанулісь?
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А ти, засцика-малорос, хоч гривню пожертвував на потреби армії?
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Ти вже виліз з того місця , де ти був вчора глазастий ? 🐸
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так, а що? Пожертвував, що далі? У чому твоє запитання, наш зебільний земляк?
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И тут зрада у соевых идиотов!
"Наталья Пушкарева является волонтером и координатором Национального альянса волонтеров с 28 октября 2019 года."(с)
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Его и создали при преЗеденте.

При президенте решено создать Национальный альянс волонтеров.



У Зеленского хотят координировать волонтерское движение - презентована идея создания единого сообщества волонтеров.

https://zn.ua/UKRAINE/pri-prezidente-resheno-sozdat-nacionalnyy-alyans-volonterov-334067_.html
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А почему не Портнова или Медведчука?)))
Или других сепаров...и колобрантов.

У Богдана столько еще дружань не пристроено...
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не можешь запретить - возглавь и опошли

строго по кгбшной методичке работает моника?))))
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Бедньій Бубочка - Касьянов теперь на пену изойдет и бубочку с гуаном мешать будет
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Волонтерів вже призначають. Дожились.
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Следующий шаг - назначение добровольцев на фронт.
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Теж прочитала та офігела. Довбані кварталівці, все до чого доторкнуться - перетворюється на гівно.
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Що за курка ця Пушкарьова, і ким вона доводиться блаЗєню, чергова «Олбі», памперси вже не врятовують?
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Щоб процвітала кожна родина, тільки Олбі, Олбі-Україна! (реклама 90-х)
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А теперь осталось назначить кого-то главным ассенизатором!
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******* і в цій новині наваляли гірку зради
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В Україні волонтерский рух поширився задовго як комік 4 рази відмовився захищати свою країну. До того ж волонтерство - це не тільки армія, а й прививки для бездомних песиків і котиків - цим бубочки нехай займаються. Можуть навіть міністерство під це замутити з повною жижиталізацією.
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Так, на темі тваринок-безхатченків стільки бабла можна вкрасти. Згадала, як один одесит розповідав, як він гроши крав, які виділяли на стерилізацію, лікування та щеплення. Як же я його зненавиділа після цього.
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Що ж Ви так до бездомних песиків і котиків.
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Это кто? Героиня сериала "Не родись красивой"?
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Ничего не хочу сказать за эту Пушкареву , но судя из последних да из ВСЕХ назначений Зеленого то эта мадам из той же обоймы Зебилов, и как сказал Хмара - эту ВСЮ шпану ждет трибунал!! Зеленський призначив "головним волонтером" Наталію Пушкарьову - Цензор.НЕТ 3424
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Це той Хмара, який за Моніку агітував?
Він як наш Іван Суліма.
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Будемо їх перевиховувати, а надалі вони будуть союзниками в боротьбі проти тоталітарних🐸
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да ... тебе нужен доктор... и лучше патологоанатом...
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Призначена "головним" волонтером Зеленський призначив "головним волонтером" Наталію Пушкарьову - Цензор.НЕТ 2085 Волонтери можуть вибрати свого представника, але призначити ... І чим буде займатись цей "голонвий"? Створювати позитивну картинку підтримки волонтерською спільнотою велічайшего? Вони хоч розуміють суть волонтерства? Очевидно, що ні
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Для тотального контролю над волонтерами це робиться.
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Цікаво,а чи були лохи,які давали гроші цій Пушкарьовій?
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Десь на страна.юа тихо всхлипував видатний "волонтер", борцун з "баригівською" хунтою, ю. касьянов.
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тепер уже волонтерами призначають. Зеленський призначив "головним волонтером" Наталію Пушкарьову - Цензор.НЕТ 9666
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Як би ця волонтерша не почала вмісті з сивухою і в лугандоні волонтерити, в нас вже є один такий "волонтер" - татарин-"добродетель".
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