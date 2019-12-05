 Зеленский назначил "главным волонтером" Наталию Пушкареву

Документ подписан 4 декабря с целью поддержки волонтерской деятельности, обеспечение гарантий соблюдения прав и законных интересов волонтеров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
Также Владимир Зеленский своим указом утвердил Положение об уполномоченном Президента Украины по вопросам волонтерской деятельности.
Согласно ему, основными задачами уполномоченного является мониторинг ситуации по обеспечению гарантий соблюдения прав и законных интересов волонтеров и представление Президенту Украины предложений по поддержке волонтерской деятельности, пресечению нарушений в этой сфере.
Также уполномоченный может вносить на рассмотрение Главы государства предложения по подготовке проектов законов, актов Президента Украины по вопросам поддержки волонтерской деятельности, обеспечения гарантий соблюдения прав и законных интересов волонтеров и участвовать в экспертизе законов, поступивших Главе государства на подпись, законопроектов, предлагаемых для внесения Президентом Украины на рассмотрение Верховной Рады, других законопроектов, касающихся вопросов поддержки волонтерской деятельности.
Кроме того, уполномоченный должен осуществлять меры, направленные на обеспечение, восстановление нарушенных прав и законных интересов волонтеров, и информировать общественность о таких мерах и их результатах.
Также задачей уполномоченного Президента по вопросам волонтерской деятельности является содействие налаживанию взаимодействия органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по вопросам поддержки общественных инициатив относительно осуществления волонтерской деятельности, обеспечения гарантий соблюдения прав волонтеров.
Среди задач уполномоченного - и подготовка мероприятий с участием Президента Украины, в частности международного характера по вопросам, касающихся поддержки волонтерской деятельности.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Виховання дає взнаки
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Як бачу вас 73%, то одразу говорю це слово, бо це ваша суть🐸
Кроме того, Пушкарева - бизнесвумен, основатель фирмы "Медика проджект интернэшнл Украина" и компании "Дженерал Проджектс".
О ее деятельности на посту советника министра неизвестно практически ничего, да и в целом в волонтерском сообществе г-жа Пушкарева не очень на слуху.
Не имея должного авторитета в этом специфическом кругу и нужного опыта в разработке законодательных и подзаконных актов, сложно представить, как она сможет заниматься "координацией с государственными органами, созданием рабочих групп по актуальным проблемным направлениям, мониторингом и анализом эффективности реализации волонтерских инициатив", а тем более совершенствованием законодательства в сфере развития и популяризации волонтерского движения.
Во-вторых, Офис президента явно не просто так организовал совет волонтеров, которые помогают всем, условно говоря, от детей-сирот до бездомных животных.
Дело в том, что в нашей стране в последние пять лет волонтерство в первую очередь ассоциируется с помощью армии и войной на Донбассе.
В окружении Зеленского тему войны стараются отодвинуть на задний план, выпячивая свое миротворчество и все, что с ним связано. Именно в такой логике построен и созданный альянс волонтеров, в котором военные волонтеры, по сути, теряются на фоне помощи всем общественным слоям.
Таким образом, власть явно пытается нивелировать влияние армейских волонтеров, настроенных весьма недружественно к Зеленскому и нынешней власти вообще.
...
Из всего вышеописанного постепенно складывается вполне определенная картина.
Судя по всему, в окружении Зеленского решили определенным образом "приручить" большую и разнообразную группу волонтеров, специально "растворив" в ней тех, кто помогал армии в последние пять лет.
Выдвинув на первые роли и подсветив должным образом малоизвестных деятелей, жаждущих признания, денег, славы (каждому - свое), у президента получат возможность заявлять, что "правильные" волонтеры, дескать, работают с новой властью и помогают ей "сшивать" страну. Что же касается тех, кто с самого начала не поддерживал Зе-команду, их в уже не раз опробованном стиле можно назвать неконструктивными бунтарями и порохоботами, которые "мешают жить". Впрочем, такое в нашей истории уже было, причем совсем недавно, и такие параллели заставляют глубоко усомниться в чистых "волонтерских" намерениях Зе-команды..."
https://www.dsnews.ua/politics/priruchit-stroptivyh-kak-zekomanda-hochet-osedlat-*******-31102019220000
мызамир;
войну развязал ненавистный Порошенко; россияне нормальные ребята нужно мириться;
Донбасс восстановим сами;
деньги, земля и собственность - нашим людям;
и вообще - нах тот украинский и Украина в целом.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.dsnews.ua/politics/priruchit-stroptivyh-kak-zekomanda-hochet-osedlat-*******-31102019220000/amp&ved=2ahUKEwj3gZOAjp7mAhUh_SoKHcQTAGsQFjADegQIARAB&usg=AOvVaw3SxXuV3oAUCTPQr2u_LB4e&cf=1
О ее деятельности на посту советника министра неизвестно практически ничего, да и в целом в волонтерском сообществе г-жа Пушкарева не очень на слуху. Не имея должного авторитета в этом специфическом кругу и нужного опыта в разработке законодательных и подзаконных актов, сложно представить, как она сможет заниматься "координацией с государственными органами, созданием рабочих групп по актуальным проблемным направлениям, мониторингом и анализом эффективности реализации волонтерских инициатив", а тем более совершенствованием законодательства в сфере развития и популяризации волонтерского движения.
Зебіли ви реально іпанулісь?
"Наталья Пушкарева является волонтером и координатором Национального альянса волонтеров с 28 октября 2019 года."(с)
При президенте решено создать Национальный альянс волонтеров.
У Зеленского хотят координировать волонтерское движение - презентована идея создания единого сообщества волонтеров.
https://zn.ua/UKRAINE/pri-prezidente-resheno-sozdat-nacionalnyy-alyans-volonterov-334067_.html
Или других сепаров...и колобрантов.
У Богдана столько еще дружань не пристроено...
строго по кгбшной методичке работает моника?))))
Він як наш Іван Суліма.