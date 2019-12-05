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Все про:бюджет (4420) налоговая (804) план (127) таможня (1548) Компаниец (1)

 По итогам 11 месяцев поступления в Госбюджет не выполнены на 56 млрд грн, - экономист Компаниец. Таблицы

Украинская таможня в ноябре впервые за 13 месяцев выполнила план поступлений в бюджет, но это произошло потому, что сам план снизили на 10 млрд гривен, а налоговая уже четвертый месяц подряд не выполняет план поступлений. В целом, по итогам 11 месяцев 2019 г., поступления в Госбюджет не выполнены на 56 млрд грн.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook экономист Владимир Компаниец, передает Цензор.НЕТ.

"В ноябре невыполнение планов по поступлениям в госбюджет уже на 8,3 млрд грн, таможня впервые за тринадцать месяцев выполнила план поступлений только благодаря уменьшению плана на 10 млрд грн, а налоговая уже четвертый месяц подряд не выполняет план поступлений", - написал он.

Компаниец привел результаты работы экономики Украины и бюджетные поступления за ноябрь и одиннадцать месяцев 2019:

Ноябрь 2019 г.:

- таможня впервые за тринадцать месяцев выполнила план поступлений только благодаря уменьшению плана на 10 млрд грн, собрали 26,5 млрд грн при изначально запланированных 36 млрд грн, но в результате принятых изменений в бюджет план уменьшили до 26,2 млрд грн. Массовая контрабанда, как шла, так и идет.
- налоговая четвертый месяц подряд не выполняет план поступлений, собрали 51,2 млрд грн, это - 5,7 млрд грн плану, или - 9,97%.
- поступления в местные бюджеты составили 27 млрд грн при плане 22,9 млрд грн, это + 17,9% к плану
- ЕСВ собрано 23,2 млрд грн, это на 3 млрд грн больше, чем год назад или + 14,96%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полное непонимание сути таможенной работы... Разговор с другой планетой какой-то, - координатор движения "Нет коррупции на транспорте" Захаров о встрече с Нефьодовым. ФОТО

Вместе с тем экономист отметил, что государственный бюджет в ноябре был выполнен лишь на 91,42%, при плане 97,2 млрд грн собрали 88,8 млрд грн.

Также Компаниец обнародовал итоги за 11 месяцев 2019 г:

- поступления в Государственный бюджет не выполнены на 56 млрд грн, или -5,86% к плану, собрали 899,7 млрд грн при плане 955,7 грн.
- Налоговая собрала 410,7 млрд грн при плане 418 млрд грн, -1,74% к плану.
- Таможня собрала 289,5 млрд грн при плане 325,3 млрд грн, -10,99% к плану.
- местные бюджеты собрали 257,4 млрд грн при плане 251,9 млрд грн, + 2,20%
- ЕСВ собрано 245,5 млрд грн, это на 41,5 млрд грн больше, чем год назад или + 20,35%.

По итогам 11 месяцев поступления в Госбюджет не выполнены на 56 млрд грн, - экономист Компаниец 01
По итогам 11 месяцев поступления в Госбюджет не выполнены на 56 млрд грн, - экономист Компаниец 02
По итогам 11 месяцев поступления в Госбюджет не выполнены на 56 млрд грн, - экономист Компаниец 03
По итогам 11 месяцев поступления в Госбюджет не выполнены на 56 млрд грн, - экономист Компаниец 04

Источник: https://censor.net.ua/n3163565
 
 
 Топ комментарии
 
Танцевали веселились!Протрезвели похмелились По итогам 11 месяцев поступления в Госбюджет не выполнены на 56 млрд грн, - экономист Компаниец - Цензор.НЕТ 8465
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Недобор Таможни - это $1=UAH24.
Гораздо веселее занять ОВГЗ на UAH 100 млрд под 15%+ чем просто получить доходы бюджета.
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Танцевали веселились!Протрезвели похмелились По итогам 11 месяцев поступления в Госбюджет не выполнены на 56 млрд грн, - экономист Компаниец - Цензор.НЕТ 8465
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А еще и экспорт стремится к нулю (одно зерно практически) . Баланс - резко отрицательный. Зато гривня за чужие средства зачем-то дорожает...
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Недобор Таможни - это $1=UAH24.
Гораздо веселее занять ОВГЗ на UAH 100 млрд под 15%+ чем просто получить доходы бюджета.
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А зеленые министры продолжают вешать лапшу о том, как скоро все вырастет и увеличится с какого-то перепуга.
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Рожкова от Гонтаревой осталась.
При прогнозе инфляции 6% учётную ставку можно и ниже 10% опустить.
% по гривневым ОВГЗ к ставку НБУ привязан.
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А как же кражи на таможне? До выборов нам рассказывали что на таможне воруют 100 ярдов в год а оказалось таможня после выборов так и не увеличила сборы 😂😂😂
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Перзыдэнт сказал - НЕ ВОРУЮТ , значит не воруют За підсумками 11 місяців надходження до Держбюджету не виконані на 56 млрд грн, - економіст Компанієць - Цензор.НЕТ 5168 .. Всех воров он разогнал ещё 3 -4 месяца назад , даже по телеку показывали ,,, в прямом эфире . За підсумками 11 місяців надходження до Держбюджету не виконані на 56 млрд грн, - економіст Компанієць - Цензор.НЕТ 454 .
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Ця статистика показує інше, що крадуть ще більше, як мінімум 56 млрд вкрадено.
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Замість того щоб займатись економікою , промисловістю і сільським господарством, вони розказують байки про ігорний бізнес, землю , електронні сервіси, звідси і борги, тому що гроші потрібно заробляти, як заробляють наші українці за кордоном.
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А що ви хотіли від діячів розважального жанру?
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зэкономика готовится к 40% "неумолимого роста". и взять с этих дураков нечего - даже анализы. мухлюют.
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Экономика просто берет разгон...😀..а потом прыгнет...в сторону...
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Ну тут не нужно быть гениальным экономистом, чтобы понять причину.
Гривна вместо 27 стала 24 грубо говоря на 12 процентов доллар упал.
Соответственно и в бюджете не досчитали минимум 6 процентов в гривне.
Как достали еще 6 процентов тоже понятно - тупо подняли цены для населения на все товары практически.
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Авжеж, геніальним бути не треба, але треба й не бути профаном.
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Воровать перестали говорите ?? Или наоборот ?
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Пора вводить налог на хайп, мамину скорость, порнуху, балабольство за рулём "Теслы" и в тренажёрке!
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У власти банда напёрсточников и хапуг
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Ера ЗЕбожіння (дайте вгадаю, як завжди винний Порошенко)
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Ну шо дорогенькі мої ЗЕкономісти?
Ви підготували свої пукани до шаленого турбо режиму після НГ?!))))
Коли Вселенська ЖОПА розвергнеться під вашими ногами та ногами ваших друзів і знайомих...
Памятайте!
ВИ НАРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ!)))
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Порошенко треба негайно в буцегарню. Це він привів дебіла Зеленського.
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и в штаны тебе насрал тоже он. пожалуйся в Трубу.
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дебіла Зеленського привели дебіли За підсумками 11 місяців надходження до Держбюджету не виконані на 56 млрд грн, - економіст Компанієць - Цензор.НЕТ 4633 - которым было пофиг хто , ишь абынепорошенко . Теперь "жри-те" и молчи-те . За підсумками 11 місяців надходження до Держбюджету не виконані на 56 млрд грн, - економіст Компанієць - Цензор.НЕТ 2774.
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Потому зе-марионетки так спешат с распродажей земли.
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Так шо, снижение тарифов и з.п 4К дол. учителям отменяются?
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До нового року блазень обіцяв "добити" контрабанду і ось як він це зробив.

Українська митниця в листопаді вперше за 13 місяців виконала план надходжень до бюджету, але це сталося через те, що сам план знизили на 10 млрд гривень Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3163565
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ТЕПЕРЬ И ЗЕЛЕНСКИЙ МИЛЛИАРДЕР !?) ИЛИ ПОЛУ... !?)
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"таможня впервые выполнила план поступлений в бюджет потому, что план снизили"
Клоуни!!!

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Нахрена думать мозгами Проще вызвать проституток
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Слушать в отсеках!
Все ещё живы? Ну и ладненько!
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"Говорила-балакала, сіла та й заплакала".
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Нєфьодов просто всівсь на корупційні потоки Насірова.
У 2008му після компанії уряду Тімошенко "Контробанда Стоп" надходження з митниці зросли в рази. Керівника митниці Макаренка Януковіч рік тримав у катівні, щоб він дав свідчення на Юлю. Але він залишивсь офіцером і так Юлю і не обрехав. Янеку прийшлось садити Юлю за газовий договір, бо ніякого корупційного інтересу в діях прем'єрки знайдено не було.
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а где там эта актриса с У-Краина со своими бескредитными прогнозами?
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І Порошенко вже не краде За підсумками 11 місяців надходження до Держбюджету не виконані на 56 млрд грн, - економіст Компанієць - Цензор.НЕТ 9545
Co się dzieje ? За підсумками 11 місяців надходження до Держбюджету не виконані на 56 млрд грн, - економіст Компанієць - Цензор.НЕТ 9083
мародЬОр блаЗЄнський час не втрачає За підсумками 11 місяців надходження до Держбюджету не виконані на 56 млрд грн, - економіст Компанієць - Цензор.НЕТ 9083
матиме віллу на "мальдівах" За підсумками 11 місяців надходження до Держбюджету не виконані на 56 млрд грн, - економіст Компанієць - Цензор.НЕТ 9083
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В Італії безпечніше, якщо щось, то путя слово замовить перед друзями.
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