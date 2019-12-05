 По итогам 11 месяцев поступления в Госбюджет не выполнены на 56 млрд грн, - экономист Компаниец. Таблицы

Об этом сообщил на своей странице в Facebook экономист Владимир Компаниец, передает Цензор.НЕТ.

"В ноябре невыполнение планов по поступлениям в госбюджет уже на 8,3 млрд грн, таможня впервые за тринадцать месяцев выполнила план поступлений только благодаря уменьшению плана на 10 млрд грн, а налоговая уже четвертый месяц подряд не выполняет план поступлений", - написал он.

Компаниец привел результаты работы экономики Украины и бюджетные поступления за ноябрь и одиннадцать месяцев 2019:

Ноябрь 2019 г.:

- таможня впервые за тринадцать месяцев выполнила план поступлений только благодаря уменьшению плана на 10 млрд грн, собрали 26,5 млрд грн при изначально запланированных 36 млрд грн, но в результате принятых изменений в бюджет план уменьшили до 26,2 млрд грн. Массовая контрабанда, как шла, так и идет.

- налоговая четвертый месяц подряд не выполняет план поступлений, собрали 51,2 млрд грн, это - 5,7 млрд грн плану, или - 9,97%.

- поступления в местные бюджеты составили 27 млрд грн при плане 22,9 млрд грн, это + 17,9% к плану

- ЕСВ собрано 23,2 млрд грн, это на 3 млрд грн больше, чем год назад или + 14,96%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полное непонимание сути таможенной работы... Разговор с другой планетой какой-то, - координатор движения "Нет коррупции на транспорте" Захаров о встрече с Нефьодовым. ФОТО

Вместе с тем экономист отметил, что государственный бюджет в ноябре был выполнен лишь на 91,42%, при плане 97,2 млрд грн собрали 88,8 млрд грн.

Также Компаниец обнародовал итоги за 11 месяцев 2019 г:

- поступления в Государственный бюджет не выполнены на 56 млрд грн, или -5,86% к плану, собрали 899,7 млрд грн при плане 955,7 грн.

- Налоговая собрала 410,7 млрд грн при плане 418 млрд грн, -1,74% к плану.

- Таможня собрала 289,5 млрд грн при плане 325,3 млрд грн, -10,99% к плану.

- местные бюджеты собрали 257,4 млрд грн при плане 251,9 млрд грн, + 2,20%

- ЕСВ собрано 245,5 млрд грн, это на 41,5 млрд грн больше, чем год назад или + 20,35%.











