 По итогам 11 месяцев поступления в Госбюджет не выполнены на 56 млрд грн, - экономист Компаниец. Таблицы

Об этом сообщил на своей странице в Facebook экономист Владимир Компаниец, передает Цензор.НЕТ.
"В ноябре невыполнение планов по поступлениям в госбюджет уже на 8,3 млрд грн, таможня впервые за тринадцать месяцев выполнила план поступлений только благодаря уменьшению плана на 10 млрд грн, а налоговая уже четвертый месяц подряд не выполняет план поступлений", - написал он.
Компаниец привел результаты работы экономики Украины и бюджетные поступления за ноябрь и одиннадцать месяцев 2019:
Ноябрь 2019 г.:
- таможня впервые за тринадцать месяцев выполнила план поступлений только благодаря уменьшению плана на 10 млрд грн, собрали 26,5 млрд грн при изначально запланированных 36 млрд грн, но в результате принятых изменений в бюджет план уменьшили до 26,2 млрд грн. Массовая контрабанда, как шла, так и идет.
- налоговая четвертый месяц подряд не выполняет план поступлений, собрали 51,2 млрд грн, это - 5,7 млрд грн плану, или - 9,97%.
- поступления в местные бюджеты составили 27 млрд грн при плане 22,9 млрд грн, это + 17,9% к плану
- ЕСВ собрано 23,2 млрд грн, это на 3 млрд грн больше, чем год назад или + 14,96%.
Вместе с тем экономист отметил, что государственный бюджет в ноябре был выполнен лишь на 91,42%, при плане 97,2 млрд грн собрали 88,8 млрд грн.
Также Компаниец обнародовал итоги за 11 месяцев 2019 г:
- поступления в Государственный бюджет не выполнены на 56 млрд грн, или -5,86% к плану, собрали 899,7 млрд грн при плане 955,7 грн.
- Налоговая собрала 410,7 млрд грн при плане 418 млрд грн, -1,74% к плану.
- Таможня собрала 289,5 млрд грн при плане 325,3 млрд грн, -10,99% к плану.
- местные бюджеты собрали 257,4 млрд грн при плане 251,9 млрд грн, + 2,20%
- ЕСВ собрано 245,5 млрд грн, это на 41,5 млрд грн больше, чем год назад или + 20,35%.
Гораздо веселее занять ОВГЗ на UAH 100 млрд под 15%+ чем просто получить доходы бюджета.
При прогнозе инфляции 6% учётную ставку можно и ниже 10% опустить.
% по гривневым ОВГЗ к ставку НБУ привязан.
Гривна вместо 27 стала 24 грубо говоря на 12 процентов доллар упал.
Соответственно и в бюджете не досчитали минимум 6 процентов в гривне.
Как достали еще 6 процентов тоже понятно - тупо подняли цены для населения на все товары практически.
Ви підготували свої пукани до шаленого турбо режиму після НГ?!))))
Коли Вселенська ЖОПА розвергнеться під вашими ногами та ногами ваших друзів і знайомих...
Памятайте!
ВИ НАРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ!)))
Українська митниця в листопаді вперше за 13 місяців виконала план надходжень до бюджету, але це сталося через те, що сам план знизили на 10 млрд гривень Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3163565
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Клоуни!!!
Все ещё живы? Ну и ладненько!
У 2008му після компанії уряду Тімошенко "Контробанда Стоп" надходження з митниці зросли в рази. Керівника митниці Макаренка Януковіч рік тримав у катівні, щоб він дав свідчення на Юлю. Але він залишивсь офіцером і так Юлю і не обрехав. Янеку прийшлось садити Юлю за газовий договір, бо ніякого корупційного інтересу в діях прем'єрки знайдено не було.
Co się dzieje ?
мародЬОр блаЗЄнський час не втрачає
матиме віллу на "мальдівах"