 Украинцы могут официально выиграть $285 миллионов в лотерее США

Приобрести официальные билеты можно онлайн, через сервис Thelotter.com.
Следующий тираж американской лотереи Мега Миллионы состоится в пятницу, 6 декабря, в 23:00 по североамериканскому восточному времени, и на кону огромный джекпот, $285 миллионов.
Выигрышные номера по результатам прошлого тиража – 23, 43, 60, 63, 69 и "мегабол" 19. Угадай кто-то из участников лотереи в минувший вторник эти номера, ему (или ей) достался бы грандиозный приз в 250 миллионов долларов.
"Все только и говорят о джекпоте и бегут покупать лотерейные билеты, - сообщает Гордон Меденика, директор Mega Millions в специальном пресс-релизе. - Когда джекпоты достигают таких сумм, все начинают представлять, как изменится их жизнь в случае выигрыша.
Американцы любят покупать лотерейные билеты. По данным Североамериканской ассоциации штатных лотерей, за прошлый год они потратили свыше $80 миллиардов на лотерейные билеты. Это больше, чем американцы тратят на кинотеатры, видеоигры, книги, музыку и билеты на спортивные мероприятия вместе взятые.
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Билеты Mega Millions продаются в 44 штатах, а также в округе Колумбия и на Американских Виргинских островах.
Тем временем, приобрести официальные билеты можно онлайн, через сервис Thelotter.com. Для участия в тираже нужно пройти регистрацию на сайте, выбрать пять основных номеров (1-50) и два номера "лаки стар" (1-12).
Сканы официальных билетов с выбранными номерами пользователи смогут увидеть в личном кабинете за несколько часов до начала тиража.
Эксклюзивное фото с победительницей $1 миллиона на сайте Thelotter.com.
Рекордные выигрыши
1,53 млрд (да, миллиарда!) – именно такой приз был выигран в октябре 2018 года. Счастливый билет был куплен в Калифорнии. По данным сайта theLotter.com, это второй по величине джекпот из когда-либо разыгранных. Мировой рекорд, 1,58 млрд, принадлежит другой американской лотерее – "Powerball".
Другие крупные выигрыши составили 656 млн (март 2012), 648 млн (декабрь 2013), 543 млн (июль 2018) и 536 млн (июль 2016), а всего за историю проведения лото были сорваны 18 джекпотов, превышавших 300 млн долларов.
Напомним, приобрести официальные билеты можно онлайн, через сервис Thelotter.com.
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Источник:https://censor.net.ua/n3163563