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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11408) чиновник (1371) Дубилет (13) мессенджеры (1)

 "Мы готовим небольшую революцию": Кабмин планирует запустить возможность для граждан общаться с госорганами через мессенджеры

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил, что правительство планирует запустить возможность для граждан общаться с государственными органами через мессенджеры.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Мы готовим небольшую революцию в том, как государственные органы взаимодействуют с гражданами. Планируем запустить возможность общаться с госорганами через мессенджеры. Через те же мессенджеры, которыми вы пользуетесь каждый день в своем смартфоне (также будут веб-версии, если нет смартфона или просто удобнее с компьютера)", - написал Дубилет.

По его мнению, это удешевит стоимость одного контакта для бюджета и позволит обслуживать граждан качественнее.

"Ведь, в отличие от письменных обращений, можно уточнять информацию, чтобы не футболить, а давать ответ по существу", - сказал министр.

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Также он сообщил, что правительство запускает пилотный проект, который позволит госслужащим отвечать на запросы граждан в мессенджерах с удаленных рабочих мест.

"Это позволит организовывать рабочие места для госслужащих не только в Киеве, но и в регионах. Причем мы хотим сделать акцент на те регионы, где сложнее всего найти работу. Например, это будет один из вариантов трудоустройства для тех госслужащих, которые попали под нашу массовую оптимизацию", - отметил Дубилет.

Министр считает, что использование Интернет-чатов, среди прочего, позволит контролировать качество ведения диалога. "В отличие от телефонного звонка, бумажного ответы или визита мы можем настраивать алерт и отслеживать случаи некачественных консультаций. Это позволит нам построить правильную финансовую и нефинансовую мотивацию для сотрудников", - сказал он.

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Министр отметил, что в ближайшие дни будут запущены первые чат-консультации для Министерства соцполитики.

"В ближайшие месяцы хотим охватить все основные направления", - сказал Дубилет.

Мы готовим небольшую революцию: Кабмин планирует запустить возможность для граждан общаться с госорганами через мессенджеры 01

Источник: https://censor.net.ua/n3163560
 
 
 Топ комментарии
 


@GolosPeditu27
14 год

Кінець епохи діжиталізації.
Офіс Президента заявив про скасування прийому електронних звернень громадян і заблокував свій Email
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"оставайтесь на связи... Ваше обращение очень важно для нас... к сожалению, все работники сейчас заняты... повторите попытку через 15 минут"...
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Толпа придурков! надо не системы общения с гражданами делать а систему реагирования на запросы граждан и вводить ответственность за не надлежащее реагирование или не своевременное! какая разница как гражданин обратится к чиновнику, если чиновник просто пошлет его нахер!!
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Совет форумчанПравила форума
 
Тобто тепер чиновники будуть брати хабарі через месенджери і НАБУ нікого не зловить🐸
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переводы через укрпочту буду отправлять)) это не взятка)) это перевод.
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и возможность вставлять картинки!!!
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Ця функція буде коштувати 500 млн для держбюджету. "Ми готуємо невелику революцію": Кабмін планує запустити можливість для громадян спілкуватися з держорганами через месенджери - Цензор.НЕТ 5346
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Толпа придурков! надо не системы общения с гражданами делать а систему реагирования на запросы граждан и вводить ответственность за не надлежащее реагирование или не своевременное! какая разница как гражданин обратится к чиновнику, если чиновник просто пошлет его нахер!!
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Треба щоб у чиновника була пімпочка "відмітити як спам".
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Тим більше, що багато із них не вміють користуватися комп'ютерами та у повному обсязі смартфонами.
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Нафіг вони треба - посадять дівчаток з швидкими пальчиками.
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Я вам відкрию таємницю - у держорганах працює багато молодих людей з вищою (нетрускавецькою) освітою, після конкурсів відбору (не криворізьких). Щоб стати державним службовцем треба років 5 - там багато нюансів, пов"язаних з законодавством, посадовими інструкціями та різною фігньою, яка важко дається людям з бізнесовим світосприйняттям.
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"оставайтесь на связи... Ваше обращение очень важно для нас... к сожалению, все работники сейчас заняты... повторите попытку через 15 минут"...
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@GolosPeditu27
14 год

Кінець епохи діжиталізації.
Офіс Президента заявив про скасування прийому електронних звернень громадян і заблокував свій Email
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Ті падлюки навіть петицію про звільнення сина донецької волонтерки-сєпарші Сєргєя Сівохо заблокували.
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та да. Я вообще не могу войти на этот сайт петиций. По ходу меня заблокировали по новому. Просто не дают авторизацию.
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это зебобики хотят своих ботов на гос. содержание посадить? ОДИН в госчате работает, на каждое 10е сообщение отвечает, а ДЕВЯТЬ в соцсетях славят и поют оды клоуну, ворам из СН, коррупционерам и колаборантам? Окуенно!
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Угу. Госорганы телефонную трубку не хотят подымать, вместо етого включают музыку и с тебя штаны снимут пока дозвонишься, так как в госорганах и обслуживающих организациях до сих пор нет мобильной связи. А на телефоны Укртелекома кучу денег потратишь пока с мобильного дозвонишься.
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Ви ще не зрозуміли що цей Дубілєт хоче? Він хоче різних додатків для дівайсів, дата-центрів, ПО будуть розробляти і обслуговувати його фірми. Цю фігню вже проходили, але не в таких масштабах.
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Гениально! Теперь плебеев можно за 5 секунд на йух отправить без всяких бумажек и писулек. "Мы готовим небольшую революцию": Кабмин планирует запустить возможность для граждан общаться с госорганами через мессенджеры - Цензор.НЕТ 3465
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Вы лошары граждане пишите в мессенджеры а мы будем по старинке наличными получать в конвертах баксы
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Хорошие госорганы- мертвые госорганы. С ними общаться только через оптический прицел.
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А граждане смогут общаться с госорганами в стиле Портнова, ведь к нему нет претензий на этот счет...."Мы готовим небольшую революцию": Кабмин планирует запустить возможность для граждан общаться с госорганами через мессенджеры - Цензор.НЕТ 5003
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На ютубе комменты под видео зЕбила откройте для начала, ссыкота.
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Воно дуже лайкозалежне, тому і закрили.
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Тоді недопрацювали. Лайки теж потрібно закривати. Бо воно ж чидмть - злиться як баче кількість дизлайків.
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т.е. теперь хабар легче будет чиновку получать, сделал рассылку карточки в мессенджере и все ему шлют бабло
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Стадо госслужащих раза в три собираетесь увеличить...или в четыре？
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На 18 тыс. человек сократят госслужащих в следующем году.
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😀Статью прочитай зебил..
Их всех трудрустроят...и еще и новых наберут...

Это позволит организовывать рабочие места для госслужащих не только в Киеве, но и в регионах. Причем мы хотим сделать акцент на те регионы, где сложнее всего найти работу. Например, это будет один из вариантов трудоустройства для тех госслужащих, которые попали под нашу массовую оптимизацию", - отметил ДубилетИсточник: https://censor.net.ua/n3163560
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Хоть не так, как с АП будет? Сократили АП, бо переназвали ее ОП и увеличили штат.
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Тролли последние деньки доживает, СБУ крепко взялось за ботов, следующие на очереди тролли, которые против Украины и законной власти.
Ждите они уже идут.
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Передавай мой пламенный привет литинанту бакланову...😀
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И что таки выпилят шмарклявых зелеботов?
Та не. Врёшь.
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И шо таки прямо СБУ в Лахте рейд устроит?

Гена, ты эталонный зЕбил. Тебя нужно в палату мер и весов сдать. 😉
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Это ничего,никому не даст ,сейчас тоже можно куда угодно позвонить ,где тебе расскажут по чём редиска в декабре ,просто надо гнать чинуш поганой метлой за малейшее нарушение .
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Да, просто отписываются в духе: "в огороде бузина, в Киеве- дядька", можете обратится в суд. И них.. не делают
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Частіше змінювати чинуш, і заставляти їх швидко працювати.
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Скажіть ліпше скільки вкрадете на впровадженні "ідеї", що не працюватиме.
Люди, зупиніть цей потік дурнуватих "ідей".
Тут віч-на-віч не можна вирішити проблему, а вони вже пропонують "месенджери". Чи довго ще терпіти це блаЗЄнське аматорство?
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