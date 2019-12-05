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 Политика Украины
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Все про:выборы (23077) Данилов (21) СНБО (3317) Донбасс (20097) нормандская четверка (838)

 Секретарь СНБО Данилов надеется, что на саммите лидеров нормандской четверки будут решены четыре ключевых вопроса

Выборы на временно неподконтрольных Украины частях Донецкой и Луганской областей станут возможными только на освобожденных территориях, по украинскому законодательству, и только в присутствии отечественных и иностранных наблюдателей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО, об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в комментарии журналистам телеканалов ICTV и "Украина".

Во время координационного совещания в Офисе Президента Украину 3 декабря с.г. утвердили пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса. В частности, по результатам совещания определили приоритеты, которые будет отстаивать Украина во время переговоров с лидерами нормандской четверки, а именно: освобождение пленных в формате всех на всех, вывод незаконных вооруженных формирований с оккупированных территорий, возможность проведения местных выборов на Донбассе по украинскому законодательству и передача украинско-российской границы под контроль Украины.

"Никакого сценария капитуляции, о котором заявляют некоторые политические лидеры, не существует. Об этом вообще не может идти речи, - отметил секретарь СНБО Украины. - Президент Украины перед нами поставил задачу по четкому пониманию того, как мы можем закончить эту войну".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В СБУ состоялось совещание силовиков по вопросу реинтеграции Донбасса

Данилов также выразил надежду, что "в конце концов наши партнеры от слов перейдут к действиям, и мы решим по крайней мере четыре ключевых вопроса".

"Прежде всего - мы сделаем обмен пленными в формате всех на всех, прекратим огонь на всех участках линии разграничения, а также найдем способ решения вопроса, как проводить выборы, - сказал секретарь СНБО Украины и подчеркнул, что выборы могут происходить только по украинскому законодательству, и после того, как Украина возобновит свой контроль над границей с Россией.

Секретарь СНБО Украины еще раз подчеркнул, что Украина выполнила все условия для проведения встречи в нормандской формате.

"В частности разведение сил на трех участках - это беспрецедентные шаги с нашей стороны", - сказал он.

Также Данилов отметил, что в ближайшие дни перед поездкой в ​​Париж состоится закрытое заседание СНБО Украины под председательством Президента Украины

Источник: https://censor.net.ua/n3163557
 
 
 Топ комментарии
 
Осталось ответить на вопрос, а нафига это Путлеру? Вот это все: прекратить огонь, передать границу,отдать пленных,чтобы что? Лапша для 73% и не более.
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Начиная с мая, после кенгурации этого голубя мира, все летит к #уям- падение производства, экономики, доходов бюджета. Но вся сРана обсуждает будущее селфи веселого пианиста.
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Ну, заодно пускай он напомнит Зеле о его предвыборном обещании
"Владимир Зеленский ответил, что встреча с президентом России еще не назначена.
Я скажу Путину: спасибо, что вернули территории, сколько вы готовы заплатить за восстановление Донбасса?
- сказал Зеленский."
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Зєля вже має таку довіру, що проводжатимуть його на перемовини на Майдані, і напевно і зустрічатимуть на Майдані з горящими шинами.
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а я читала їнше-------''Його перша зустріч віч-на-віч із Путіним, яка неминуча, якщо його оберуть, уже заздалегідь викликає в нього ентузіазм: «Знаєте, навіть його я можу розсмішити. Це буде вимушений сміх, але все ж таки сміх. А вся російська молодь, яка мене добре знає, буде реготати''---з інтерв'ю.
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В загальній теорії єдиноборств є така мудра думка. Погано продумана та поспіхом зроблена атака - гірший варіант, ніж навіть посередньо виконана оборона.
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Разве что по пленным можно решить ,остальное по нолям !
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Осталось ответить на вопрос, а нафига это Путлеру? Вот это все: прекратить огонь, передать границу,отдать пленных,чтобы что? Лапша для 73% и не более.
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Эти четыре следующие - 1. поговорить о погоде. 2. треснуть кофе. 3. продолжить тереть про газ. 4. обсудить меню ужина Секретарь СНБО Данилов надеется, что на саммите лидеров нормандской четверки будут решены четыре ключевых вопроса - Цензор.НЕТ 2636
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Начиная с мая, после кенгурации этого голубя мира, все летит к #уям- падение производства, экономики, доходов бюджета. Но вся сРана обсуждает будущее селфи веселого пианиста.
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дурень думкою радіє у цьому випадку не дурень а "подлец"
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Насправді напускають туману. Щоб а) приспати сильність патріотів, б) приховати сам факт попередньо досягнутих домовленостей, в) створити собі алібі на майбутнє (мовляв, ми капітуляцію наперед не планували. Це нас у Парижі Макрон і Меркель змусили.)
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Почитайте, дебилы (дебилы ли?), о чем хотя бы пишут в последние дни вожди орков (конечно, не со своего голоса), они откровенно издеваются с ваших хотелок! Даже не надейтесь на нормализацию с ****** и ***************, это невозможно сейчас в принципе, тем более, что позиции Украины за последние месяцы по всем направлениям ослабли как никогда.
Или так и задумано и все по "плану", слуги какого-то народа?
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Нарід чекає чуда, чувак з бігової доріжки сказав, що вірити можна тільки йому. Тому - тільки чудо! Нелох42 поставив на кон усе (включаючи своїх зебілів і ненависних порохоботів разом з землею на якій вони живуть) і свою неіснуючу репутацію. Тому, якщо чуда не станеться, то самі зелеподібні відкрутять бубенці у свого кумира і повісять їх на новорічну ялинку, а порохоботи посиплять їх святковим дощиком. Секретар РНБО Данілов сподівається, що на саміті лідерів нормандської четвірки будуть вирішені чотири ключові питання - Цензор.НЕТ 582
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Ну так пусть Раша заявит об этом официально на встрече в Париже. Чтобы у Макрона с Меркель пропали розовые очки.
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У маасковскага сцаря наміри діаметрально протилежні і результат буде нульовий, чисто позвіздєть.
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краше оце недолуге мовчало.
як починають "новіє ліцца" відкривати рота, так зразу стає зрозумілим їх рівень
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Прямо про 73 процента и РАССАДКА ИХ В ЗАЛЕ ВР 😀😀😀

Едут в автобусе люди. Впереди сидят белые, на задних рядах - негры. Встает один негр и начинает возмущаться:
- Почему негры не имеют права сидеть на первых рядах?! Завязывается спор с потасовкой между белыми и черными. Водитель автобуса останавливает автобус и выгоняет всех на улицу.
- А теперь слушайте меня! Больше нет ни черных ни белых, все зеленые! - Светло-зеленые садятся спереди, темно-зеленые - сзади!
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У каждого свой план, у кого-то так себе, у кого-то забористый
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Зебилам явно к психиатру
**** уничтожил Чечню, Сирию , устроил войну в Грузии Украине ПО НЕМУ ГААГА плачет . И он жто хорошо понимает.
А БУБОЧКА думает что дядя добрый? 😀😀😀
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У зебілів в голові повно зеленого горошку.
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бубочка ничего не думает, он обещал дебилам "мир" чтобы его выбрали, теперь ему надо делать вид что он что-то делает в этом направлении. Имитирует бурную деятельность.
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Носяться курва з тим нормандським форматом як з писаною торбою . Не буде там жодних сенсацій , я не бачу жодноі мотиваціі для ***** що б воно раптом стало білим та пухнастим зайчиком
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Та в мене такє враження що він ще й досі у Санта Клауса вірить
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Да никто не ждет сенсаций. Зеленому надо имитировать бурную деятельность чтобы рейтинг держать, вот оно и носится. Ну а то что без толку - то дело десятое, для его лохтората важно не результат а картинка и посты в пейсбуке.
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Та просто ця влада вже пів року як мантри читає Норманський формат норманський формат . А то що адекватний піпл розуміє цей порожняк так то ясно ...
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адекватный да, но сколько того адекватного? Дебилов гораздо больше, они реально ждут что там будет какой-то "прорыв". Вангую - Зе приедет со встречи что-то промямлит в пейсбуке или даст пресконференцию, и 73% стадо будет уверено что он там чего-то достиг а даже если не достиг то "старается не то что Петя".
В современном мире пиара и пропаганды, главное не результат а как себя "продать". Биомасса не может в силу низкого IQ отсеивать мусор и оценивать результат.
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Я до сих пор верю что может быть такая любовь как в кино (в специальных фильмах для взрослых).
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А чи не слід останні два пункти розміняти місцями? А то якось дивно буде проводити вибори без контролю кордону... Це всеодно, шо воду решетом носить. Чи то так і задумано?
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хйло в ожидании разрыва галабародька как тузик юзих тряпку Секретар РНБО Данілов сподівається, що на саміті лідерів нормандської четвірки будуть вирішені чотири ключові питання - Цензор.НЕТ 6315 причем он это сделает виртуозно цинично раз и навсегда
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