 Секретарь СНБО Данилов надеется, что на саммите лидеров нормандской четверки будут решены четыре ключевых вопроса

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО, об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в комментарии журналистам телеканалов ICTV и "Украина".
Во время координационного совещания в Офисе Президента Украину 3 декабря с.г. утвердили пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса. В частности, по результатам совещания определили приоритеты, которые будет отстаивать Украина во время переговоров с лидерами нормандской четверки, а именно: освобождение пленных в формате всех на всех, вывод незаконных вооруженных формирований с оккупированных территорий, возможность проведения местных выборов на Донбассе по украинскому законодательству и передача украинско-российской границы под контроль Украины.
"Никакого сценария капитуляции, о котором заявляют некоторые политические лидеры, не существует. Об этом вообще не может идти речи, - отметил секретарь СНБО Украины. - Президент Украины перед нами поставил задачу по четкому пониманию того, как мы можем закончить эту войну".
Данилов также выразил надежду, что "в конце концов наши партнеры от слов перейдут к действиям, и мы решим по крайней мере четыре ключевых вопроса".
"Прежде всего - мы сделаем обмен пленными в формате всех на всех, прекратим огонь на всех участках линии разграничения, а также найдем способ решения вопроса, как проводить выборы, - сказал секретарь СНБО Украины и подчеркнул, что выборы могут происходить только по украинскому законодательству, и после того, как Украина возобновит свой контроль над границей с Россией.
Секретарь СНБО Украины еще раз подчеркнул, что Украина выполнила все условия для проведения встречи в нормандской формате.
"В частности разведение сил на трех участках - это беспрецедентные шаги с нашей стороны", - сказал он.
Также Данилов отметил, что в ближайшие дни перед поездкой в Париж состоится закрытое заседание СНБО Украины под председательством Президента Украины
"Владимир Зеленский ответил, что встреча с президентом России еще не назначена.
Я скажу Путину: спасибо, что вернули территории, сколько вы готовы заплатить за восстановление Донбасса?
- сказал Зеленский."
Или так и задумано и все по "плану", слуги какого-то народа?
як починають "новіє ліцца" відкривати рота, так зразу стає зрозумілим їх рівень
Едут в автобусе люди. Впереди сидят белые, на задних рядах - негры. Встает один негр и начинает возмущаться:
- Почему негры не имеют права сидеть на первых рядах?! Завязывается спор с потасовкой между белыми и черными. Водитель автобуса останавливает автобус и выгоняет всех на улицу.
- А теперь слушайте меня! Больше нет ни черных ни белых, все зеленые! - Светло-зеленые садятся спереди, темно-зеленые - сзади!
**** уничтожил Чечню, Сирию , устроил войну в Грузии Украине ПО НЕМУ ГААГА плачет . И он жто хорошо понимает.
А БУБОЧКА думает что дядя добрый? 😀😀😀
В современном мире пиара и пропаганды, главное не результат а как себя "продать". Биомасса не может в силу низкого IQ отсеивать мусор и оценивать результат.
тузикюзих тряпку причем он это сделает виртуозно цинично раз и навсегда