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Все про:Зеленский (3865) Одесса (5771) пожар (3789)

 Пожар в Одессе: погибла 16-летняя Ксения Бабенко, без вести пропали 14 человек, 27 госпитализированы, - Зеленский

В результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса по состоянию на 6:00 четверга погибла одна студентка, 14 считаются пропавшими без вести, из них пятеро студентов, и 27 пострадавших госпитализированы

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Мы все надеемся, что из 14 пропавших без вести как можно больше найдутся здоровыми и невредимыми. Но не хочу никого обманывать - жертв может быть больше", - написал Зеленский на своей странице в соцсети Facebook в четверг утром.

Глава государства пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. "21 человек сейчас в больницах в состоянии средней тяжести. И все мы молимся за жизни 5 человек, состояние которых тяжелое. Знаем, что врачи делают для их спасения все возможное. И невозможно тоже. Хочу отметить без преувеличения героическую борьбу наших пожарных и спасателей. 7 из них также сейчас на больничных койках", - написал Зеленский.

Также читайте: По информации ГСЧС, вероятной причиной пожара в одесском колледже стал поврежденный удлинитель, - глава ОГА Куцый

Президент рассказал, что погибшая – 16-летняя студентка Ксения Бабенко. "Вся страна сочувствует ее родителям. Мы не оставим вас наедине с вашим горем", - написал он.

Глава государства поручил председателю Одесской областной государственной администрации и всей местной власти "сделать все для помощи пострадавшим и их семьям и быстрее выяснить все обстоятельства, которые привели к этой трагедии". "Но нам нужно не искать крайних, а больше не допускать такого ужаса в одном городе страны", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, 4 декабря в 10:12 в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г. Одесса) на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса возник пожар.

Позже в ГСЧС сообщили, что пожар в Одесском колледже локализован на площади в 4 тыс. кв. м, 9-10 человек до сих пор не выходят на связь.

Пожар в Одессе: погибла 16-летняя Ксения Бабенко, без вести пропали 14 человек, 27 госпитализированы, - Зеленский 01

Источник: https://censor.net.ua/n3163556
 
 
 Топ комментарии
 
Щось багато пожарів саме в Одесі. Народ тупо продовжує вибирати Труху.
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пока не начнут садить пожарников
которіе видают разрешение на експлуатацию таких зданий как учебних заведений и санаториев
будут гибнуть люди
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у меня беда нет на ********* инет нг и сахар кончился ..относительня бяда
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В Одессе траур, эти найти этих 14 человек живыми шансов очень мало.
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Наши детки не всегда дисциплинированы и не всегда ходят на занятия.И это внушает ничтожную надежду на чудо.Разбор пожарища покажет.Мои соболезнования семьям погибших.И это не дом профсоюзов.Одесса вообще склонна к фатальным пожарам.
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Ну одно дело прогульщики а другое что людей нет уже сутки, а думаю родные и знакомые искали основательно.
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"Но не хочу никого обманывать". ну хоть тут...
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Дай Бог ,чтобы пропавшие нашлись живыми и здоровыми .
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Ну шо там Труханов,скільки ця **** ще людей спале?
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Не хочу тут спорить, но не стоит все на одного вешать, пожарные нормы, электробезопастность это ответственность на местах... люди просто расслабились. Печально.
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Плохое отопление (зависит от местной власти) + плохое утепление здания (зависит от нее же и от руководства ВУЗа) = много включенных электрообогревателей при плохой электропроводке (руководство ВУЗв) ===> хроническая пожароопасная ситуация.
И это, внимание, в каждом из подобных зданий так.
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Ну не знаю,насчёт пожарных норм и расслабились. Наверняка в этих нормах указано,что в зданиях,где находится большое количество людей должно быть несколько выходов,чтобы огонь не заблокировал выход людей.
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так с вьіходами может и нет проблем. только вот в нужньій момент на том вьіходе написяно "пожарньій вьіход, ключ у вахтера или сторожа". а сторож дома пьяньій и спит.
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Відключіть коментарі під цією новиною, будь ласка.
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Не надо.Чтобы можно было написать о причинах пожара.
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Кто там найдет реальные причины пожара? Кто их вобще будет искать?! ГСЧС нашла виновным удлинитель!!!!! 14 человек найти не могут , а удлинитель нашли.Искатели! 100% будет очередная отмазка. Навешают лапши как всегда и на этом всё закончится.
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Щось багато пожарів саме в Одесі. Народ тупо продовжує вибирати Труху.
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Прежде всего это вина руководства ВУЗа и пожарной инспекции. Там проводку меняли 50-60 лет назад и при этом понаставили обогревателей.
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за роботу пожеженої інспекції міста відповідає керівництво міста.. судячи з усього за копєєчку малую ця інспекція закривала очі на все
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у нас ніхто нічого не перевіряє. Ми із цією мантрою про тиск на наш "чесний бізнес" самі себе загнали у пастку.
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Скорее всего отключено отпление, а в холоде люди не могут работать, наставили электрообогревателей, а на них уж точно проводка не была рассчитана ибо есть же отопление.
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С проводкой допустим понятно и возможно. Но если внимательно смотреть видео, практически вначале одновременно сильное горение по краям здания и только дым в центре. Проводка сразу на всю длину этажа? Бред. А вот как можно в 21веке оставаться камыш в межэтажных перекрытиях ????!!!!!!!!!!!!!!!....... в учебном заведении, где куча еще конторок???!!!!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=AhzmYXzSma4 репортаж ICTV посмотрите у послушайте до первой минуты ролика.....

Чудом,что была не ветренная погода и день. Там могло весь тот район выжечь за ночь. Там же МНСу не подъехать, кругом заставлено тачками и не дешевыми.. А где специально растягиваемые поверхности, на которые люди могли бы спрыгивать? На лестницы надеемся, а подъехать ими куда?
Судя по всему там такие же условия в постройках рядом. Все эти пожары в Одессе - сознательное доведение до катастрофы.
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чтобы больше не допускать такого ужаса, надо снести нахрен почти 98% всех объектов - и жилых, и производственных, и таких... и строить все заново под жестких контролем... увы... все настолько изношено, а ремонты почти везде делались под понты из дешевых материалов по очень "дорогим" ценам... мы на пороге глобальных проблем в коммунальной и жилой отрасли...
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Вот только вступить в Европу надо сперва, пусть платят, мы их защищаем. Для них 1-2трлн. евро не такие уж и большие деньги, как раз хватит дороги сделать, поменять все трубы и проводку, а вот чтобы все снести и перестроить, тут надо будет больше. Зажирели там вообще эти бюргеры и жабоеды.
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Пацак, ну, твоя парашка-раска федераска точно не Европа. Так что твой сарказм - мимо.
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модератор, отключите будь ласка комментарии. дякую.
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вы, коммуняки-НКВД-ты, такие впечатлительные и нежные - шо прям умиляет...
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Для них свобода слова это трагедия поболее этой...
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14 человек пропали!!! Хоть бы они пошли казенить занятия.
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на жаль так... Лишається тільки сподіватись, що більшість із них прогульщики.
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Для присутственных мест используются помещения/сооружения, которые не соответствуют требованиям безопасности - болезнь не осознана, запущена, стала привычной, - а что в этом такого. Жизнь граждан превращена в хождение по минных полях... Низкий, нижайший уровень культуры, развития, цивилизованности в широком контексте их понимания - безопасность среды обитания также неотъемлемая составляющая общей культуры, традиций... Это следствие коррупции, продажности, самой оккупационной сути власти, цель которой наживаться здесь и сейчас, а будущее для себя устраивать за рубежом - такой себе "вахтовый метод...
PS.В Одессе выгорело старинное здание. Кто не знает внутреннюю структуру таких сооружений много не может понять. Междуэтажные перекрытия деревянные, теплоизолированные матами из камыша- универсального строительного материала прошлого и начала этого века, который горит как порох или древесина смоченная бензином. Потом электропроводка... Потом узкие коридоры и забитые запасные выходы... Потом пластик "евроремонтов" и декорирования... Пороховая бочка...
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Зеленский говорит:"Не надо искать крайних" Что в переводе означает, что снова никто не будет посажен за это. Очередная Импотентная реакция.
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Помнится на первом месяце своего президентства он требовал найти крайнего при пожаре в частном доме где погиб ребёнок. А тут типа не дети, да и дом в центре Одессы пофиг, зачем нужны крайние.
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Спiвчуття родичам . Не дай бог нiкому випробувати подiбне..
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Надеюсь всем сердцем, что пропавшие без вести - обычные прогульщики.
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Жуть! Там же недавно горела гостиница с японским названием...
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массонский ритуал аналогичный с зимней вишней ??? мне отпишут что пора обратиться к психи
атору и попить валерианочки но я эту версию жертвоприношений не исключаю
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я не верю в замыкания и пожары..это только поджог или надо сидеть ждать пока загориться да и то должно быть тогда завалено бумагой и трапками и шторами так не загорится...еще там наверно перекрытия старые из дерева..
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Срочно повесить техничку, сцудьи Украины
Жируют-ждут
Судьи падаль
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14 считаются пропавшими без вести... це триндєц.
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Я тоже не понимаю.Как это? Сгореть без остатка нельзя...Тогда ГДЕ ОНИ?
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Можливо є часткові завали. Дах чи перекриття могли накрити місце пожежі.
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Одесса-пожар становятся синонимами(((
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Так ее после революции так никто и не восстанавливал , ту Одессу...Она соответствует ее мэру .Только он Труханов , а Одесса -трухлявая...
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не надо искать крайнего зельца, он не при делах..... во клоун дает
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Біда.. Мої співчуття.
Сподіваюсь всі інші живі, та знайдуться ((
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Как можно пропасть без вести? Сгорели? или просто тупо никто не искал?
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В эти минуты спасатели при помощи крана поднимаются на крышу горевшего дома на Троицкой. Далее они планируют спуститься через крышу внутрь здания и приступить к поиску людей.
По данным ГСЧС, спасатели имеют при себе снаряжение для прохода через завалы.
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Хм..четырнадцать ..это уже много. Должны быть хотя бы фрагменты. Если их нет..... то ждите новых сюрпризов.
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Співчуваю...але поки в Одесі буде при владі бандюк "Даверяй делам" - на моє переконання катастрофи її не оминатимуть!
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