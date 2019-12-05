 Пожар в Одессе: погибла 16-летняя Ксения Бабенко, 14 человек пропали без вести, 27 госпитализированы, - Зеленский

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Мы все надеемся, что из 14 пропавших без вести как можно больше найдутся здоровыми и невредимыми. Но не хочу никого обманывать - жертв может быть больше", - написал Зеленский на своей странице в соцсети Facebook в четверг утром.
Глава государства пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. "21 человек сейчас в больницах в состоянии средней тяжести. И все мы молимся за жизни 5 человек, состояние которых тяжелое. Знаем, что врачи делают для их спасения все возможное. И невозможно тоже. Хочу отметить без преувеличения героическую борьбу наших пожарных и спасателей. 7 из них также сейчас на больничных койках", - написал Зеленский.
Президент рассказал, что погибшая – 16-летняя студентка Ксения Бабенко. "Вся страна сочувствует ее родителям. Мы не оставим вас наедине с вашим горем", - написал он.
Глава государства поручил председателю Одесской областной государственной администрации и всей местной власти "сделать все для помощи пострадавшим и их семьям и быстрее выяснить все обстоятельства, которые привели к этой трагедии". "Но нам нужно не искать крайних, а больше не допускать такого ужаса в одном городе страны", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, 4 декабря в 10:12 в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г. Одесса) на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса возник пожар.
Позже в ГСЧС сообщили, что пожар в Одесском колледже локализован на площади в 4 тыс. кв. м, 9-10 человек до сих пор не выходят на связь.
PS.В Одессе выгорело старинное здание. Кто не знает внутреннюю структуру таких сооружений много не может понять. Междуэтажные перекрытия деревянные, теплоизолированные матами из камыша- универсального строительного материала прошлого и начала этого века, который горит как порох или древесина смоченная бензином. Потом электропроводка... Потом узкие коридоры и забитые запасные выходы... Потом пластик "евроремонтов" и декорирования... Пороховая бочка...