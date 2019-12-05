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 Политика Украины, За рубежом
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 Трамп пояснил, что в разговоре с Зеленским просил об услуге для США, а не для себя

Президент США Дональд Трамп признался, что в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским просил оказать услугу для Штатов, а не для себя.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава Белого дома написал в своем аккаунте Twitter.

"Когда я говорил по телефону президенту Украины: "Я хочу, чтобы вы оказали США услугу, потому что наша страна через многое прошла и Украина об этом знает", под "нам" я имел в виду США, нашу страну", - написал Трамп.

Он отметил, что попросил, чтобы генеральный прокурор США позвонил Зеленскому или его людям.

"Демократы должны извиниться перед американцами!" - заявил Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время слушаний в Конгрессе США трое свидетелей заявили, что связанные с Украиной действия Трампа означают злоупотребление властью

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

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Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

С середины ноября в Конгрессе США проходят публичные слушания в контексте расследования по импичменту президента Трампа.

3 декабря представители демократической партии США в Комитете по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса обнародовали отчет о процедуре импичмента президента США Дональда Трампа.

Большинство в Палате представителей - у демократов. Если импичмент будет объявлен, вопрос об отстранении президента от должности должен рассмотреть Сенат, где большинство имеют республиканцы.

Трамп пояснил, что в разговоре с Зеленским просил об услуге для США, а не для себя 01

Источник: https://censor.net.ua/n3163552
 
 
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начинает колоться трампушка
уже оказывается просил, но не для себя
получается раньше врал что не просил
и вазелин тоже врал
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Ты не путай своих личных баранов с государственными (с)
Какого все же неадеквата Украина назначила на пост президента США..
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Поздно всрався, импичмент тебе Зеленский обеспечил
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Посадить Трампа на пожизненный срок по приговору Верховного Суда США, как российского агента .
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Ну, как обычно: "я этого человека не знаю, ничего не говорил, меня там не было" 🤨
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Рыжий продолжает настаивать, что почетное наименование "Моника" не зря присвоено артиклю The.
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Не токмо корысти радм, а волею джулика меня поддержавшего
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Ещё немного и Трамп пообещает Украине военную помощь 2,5 млрд долларов, ведь может ,а то слушает ,что скажет Северная Корея и та "Корея" ,которая повыше Трамп пояснив, що в розмові із Зеленським просив про послугу для США, а не для себе - Цензор.НЕТ 7850
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А в советской Украине говорят , что Для народа Украины и Ради народа Украины( у тех ,которых нет своей РОДИНЫ), а в нормальном украинском государстве говорят ради и для Украинского народа
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Как то все идет через пятую точку у всех поклонников пуйла.
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Ситуація на стадії: Клинтонові показали білизну з біоматеріалом Трамп пояснив, що в розмові із Зеленським просив про послугу для США, а не для себе - Цензор.НЕТ 6536
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