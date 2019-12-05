EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  2848  31
Материалы по теме:
Все про:Газпром (2957) Нафтогаз (2809) Путин (25207) Витренко Юрий (86)

 Витренко - Путину о тарифе по транзиту газа: Обращайтесь в НКРЭКУ

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко порекомендовал "Газпрому" (РФ) обратиться к украинскому регулятору (НКРЭКУ) с обоснованиями необходимости снижения тарифа на транзит газа через ГТС Украины.

"Российской стороне разъяснялось, что она может обратиться к оператору или напрямую к регулятору (НКРЭКУ) с обоснованием необходимости снижения тарифа, если украинский тариф выше тарифов альтернативных (конкурентных) газопроводов или если тариф делает экспорт газа невыгодным для "Газпрома", - написал Витренко в "Фейсбук", комментируя заявление президента РФ Владимира Путина о том, что условия по транзиту газа через Украину экономически неприемлемы для РФ.

Витренко напомнил, что Украина внедряет европейскую методологию расчета тарифа, которая применяется к транзиту газа в соответствии с европейским тарифным кодексом (NC TAR).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Условия пока экономически неприемлемы для нас, - Путин о предложениях Киева по транзиту газа

"По этой методологии тариф должен соответствовать актуальным расходам оператора газотранспортной системы. Иными словами - расчеты транзитного тарифа, которые были показаны "Газпрому" и которые сейчас комментирует российская сторона, только покрывают скорректированные расходы оператора ГТС Украины, поэтому этот тариф никак не может считаться завышенным", - пояснил он.

По словам Витренко, транзит должен быть экономически выгоден для всех сторон - украинской, российской, европейской. "Это если экономические аргументы кому-то действительно важны", - резюмировал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Слушания по взысканию $ 3млрд с Газпрома в Нидерландах прошли успешно. Ждем окончательного решения 25 февраля, - Витренко

Накануне в среду президент России Владимир Путин заявил о готовности России сохранить украинский транзит, однако предложение Киева по транзиту газа пока экономически неприемлемо.

Витренко - Путину о тарифе по транзиту газа: Обращайтесь в НКРЭКУ 01

Источник: https://censor.net.ua/n3163549
 
   
 Топ комментарии
 
Нафтогаз - единственное место, куда зелупа и слуги урода не долезли, потому хоть какая-то отдушина на фоне всеобщего зе-маразма
 показать весь комментарий
 
Нафтогаз - свинячее корыто из которого регулярно выплывают белоснежные яхты. Витренко - Путину о тарифе по транзиту газа: Обращайтесь в НКРЭКУ - Цензор.НЕТ 458
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Нафтогаз - единственное место, куда зелупа и слуги урода не долезли, потому хоть какая-то отдушина на фоне всеобщего зе-маразма
 показать весь комментарий
 
 
Нафтогаз - свинячее корыто из которого регулярно выплывают белоснежные яхты. Витренко - Путину о тарифе по транзиту газа: Обращайтесь в НКРЭКУ - Цензор.НЕТ 458
 показать весь комментарий
 
 
А что, жаба давит? Устройся на работу и у тебя тоже будут яхты. Ну а если руки не это... ну, не с того места, так это твои дела, и они никому не интересны. Сделай пока из бумаги. Вітренко - Путіну щодо тарифу на транзит газу: Звертайтеся до НКРЕКП - Цензор.НЕТ 6703 Вітренко - Путіну щодо тарифу на транзит газу: Звертайтеся до НКРЕКП - Цензор.НЕТ 6703 Вітренко - Путіну щодо тарифу на транзит газу: Звертайтеся до НКРЕКП - Цензор.НЕТ 6703 Для начала. А там оно само наладится. Вітренко - Путіну щодо тарифу на транзит газу: Звертайтеся до НКРЕКП - Цензор.НЕТ 6703 Вітренко - Путіну щодо тарифу на транзит газу: Звертайтеся до НКРЕКП - Цензор.НЕТ 6703 Вітренко - Путіну щодо тарифу на транзит газу: Звертайтеся до НКРЕКП - Цензор.НЕТ 6703
 показать весь комментарий
 
 
А нафіга муху-порохоботу яхта? Він над коритом політає і вже не голодний! Вітренко - Путіну щодо тарифу на транзит газу: Звертайтеся до НКРЕКП - Цензор.НЕТ 4114
Він, як птиця Вітренко - Путіну щодо тарифу на транзит газу: Звертайтеся до НКРЕКП - Цензор.НЕТ 5656
 показать весь комментарий
 
ЗЕбыдло хотело захватить и Нафтогаз. Недавно об этом кукарекал Оржель. Но тут америкаццы погрозили пальчикои, и эта ЗЕлена дрисля Оржель закрила свою вафельницу.
 показать весь комментарий
 
 
это при тебе амеры грозились пальчиком ? это точно был пальчик ?
 показать весь комментарий
 
А ты, петушок, привык к писе? О вкусах не спорятЮ каждому свое.
 показать весь комментарий
 
надо было сразу обращаться в Лигу сексуальных меньшинств.
 показать весь комментарий
 
 
Прекращение транзита очень выгодно для США и Витренко делает все чтоб это произошло, в том числе и поднятием тарифа в разы без всякого внятного обоснования. Тариф говорит должен соответствовать расходам оператора, вот только я очень сомневаюсь что эти расходы сильно изменятся после повышения тарифа.
 показать весь комментарий
 
Тарифы утверждает НКРЭКУ, которую сейчас возглавляет Тарасюк, назначенный туда Зеленским.
 показать весь комментарий
 
 
Бред, увеличить стоимость транзита Нафтогаз решил без всякого утверждения НКРЭКУ. А снижать почему-то должен НКРЭКУ, Витренко просто перекладывает ответственность на возможные уступки в переговорах на других людей.
 показать весь комментарий
 
"без всякого внятного обоснования" ))) Украина внедряет европейскую методологию расчета тарифа, которая применяется к транзиту газа в соответствии с европейским тарифным кодексом (NC TAR).

Какие тебе дурень еще нужны обоснования? Если покукарекать, так это иди к своим..
 показать весь комментарий
 
 
Витренко - Путину о тарифе по транзиту газа: Обращайтесь в Ку-ка-ри-ку.
 показать весь комментарий
 
 
А что еще остается делать для сохранения доходов на прежнем уровне при неизбежном снижении обьемов прокачки. Конечно же поднимать стоимость прокачки, а разговоры про расходы оператора это чушь, все останется как и было.
 показать весь комментарий
 
на пальцях. Затрати на перевозку грузовим автомобілем загруженого по повній. На одиницю груза. буде меньші чим гоняти той же автомобіль загруженим на 1/10.
 показать весь комментарий
 
т.е. если трамвай возит 100 человек (за деньги, не зубожилых) потом осталось 50, по тому же маршруту, тем же графиком, расходы те же, твоя прибыль не уменьшается? ничесе! Тебе надо браться за создание рerpetuum mobile, тянет на Нобелевскую.
 показать весь комментарий
 
бабломойскому игарьвалеричу не дадут таки так быстро руки нагреть
 показать весь комментарий
 
 
"...Путіну щодо тарифу на транзит газу: Звертайтеся до НКРЕКП.."
===
або просто до "хамовічєскоВо_ілі_басманноВо" суда мАсквьі

 показать весь комментарий
 
.. Обращайтесь в Спортлото . Молодец .!! Всё равно что найух послал . ! Ботокс наверное сейчас весь в шоке сидит там , в кремле . . Вітренко - Путіну щодо тарифу на транзит газу: Звертайтеся до НКРЕКП - Цензор.НЕТ 2548 .
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх