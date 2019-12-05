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 ОБСЕ зафиксировала на Донбассе почти 70 взрывов

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе в среду зафиксировала на Донбассе 67 взрывов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ежедневном отчете организации за 4 декабря 2019 года.

В Донецкой области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, в частности уменьшение количества взрывам (около 65), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (примерно 85 взрывов). Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано на восток и юго-восток от н. п. Гнутово (подконтролен правительству, 90 км к югу от Донецка), на юг и юго-западнее Донецкой фильтровальной станции (ДФС, 15 км к северу от
Донецкая), в том числе 16 нарушений было зафиксировано на расстоянии 0,2-1 км от станции, а также в районах к северу от р. п. Широкино (подконтролен правительству, 100 км югу от Донецка).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ на оккупированной части Донбасса трижды не пропустили патрули миссии ОБСЕ, - отчет

В Луганской области Миссия зафиксировала 4 нарушения режима прекращения огня, среди них 2 взрыва, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, когда не было зафиксировано ни одного нарушения. Нарушение режима прекращения огня зафиксировано в районах на восточно-северо-востоку от н. п. Золотое (подконтролен правительству, 60 км к западу от Луганска) и к западу от н. п. Южная Ломоватка (неподконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска).

Источник: https://censor.net.ua/n3163548
 
 
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Как жиж таг?
Наш Народный Президент говорил, что отвод ВСУ поможет прекратить обстрелы? Может дальше нужно отвести, а?
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І який же покидьок змусив зафіксувати ці вибухи? Хто насмілився проти Зє виступити?
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Гади! Хочуть зірвати рандеву зЕ з ******?! Войовнича меншість, що не хоче вибачатися перед каністрою і виб...дками матроньоли?
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