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 Политика Украины, За рубежом
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 Больше всего Россия боится успешной Украины, - сенатор США Мерфи

США заинтересованы в том, чтобы Украина достигла успеха в противостоянии агрессии РФ, иначе это приведет к перераспределению границ в мире и подорвет международный порядок, который отстаивают Штаты.

Об этом заявил в среду в Конгрессе США во время конференции по Украине сенатор-демократ Крис Мерфи, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Если в конечном итоге Украина терпит поражение из-за изменения в позиции Соединенных Штатов, это создаст высокую цену для национальной безопасности нашей страны", - заявил американский законодатель.

Сенатор подчеркнул, что речь идет прежде всего о борьбе Украины против российской агрессии.

"Чего больше всего боится Россия – это успешной Украины", - подчеркнул Мерфи.

Он отметил, что Соединенные Штаты, к сожалению, не имеют обязательств перед Украиной в рамках Североатлантического альянса.

"Но что мы знаем наверняка – это то, что Россия не одна страна в мире, которая проявляет интерес к расширению собственных границ", - заявил законодатель.

По его словам, США с самого начала агрессии РФ против Украины решительно выступали за то, чтобы надавить на русских, поскольку безнаказанность привела бы к разрушению границ в других частях мира.

"Должны быть последствия, если кто-то нарушает признанные международным сообществом границы. И Соединенные Штаты до сих пор остаются единственным государством в мире, которое может созвать глобальное совещание относительно того, как достичь этих последствий", - отметил сенатор.

Кроме того, он подчеркнул важность продолжения военной помощи Украине, поскольку это будет сдерживанием РФ от дальнейшей агрессии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конгресс США выделит Украине деньги даже вопреки решению Трампа, - сенаторы Джонсон и Мерфи

"Но, в конце концов, самая важная поддержка, которую мы можем предоставить Украине, это не военная помощь. Это поддержка, необходимая для гарантий, что они защищены в политическом и экономическом плане от всех попыток России подорвать ситуацию в стране", - отметил Мерфи.

В этом контексте он упомянул, в том числе, усиление позиций Украины в борьбе против кибер-нападений, пропагандистских усилий русских и тому подобное.

"Надо помнить, что Россия использует Украину для испытания многих методов пропаганды и кибератак, которые затем могут быть направлены против США. И поэтому мы имеем интерес противостоять этим методам, применяемым в Киеве и по всей Украине, путем нашей поддержки независимой Украины", - заявил сенатор США.

Источник: https://censor.net.ua/n3163545
 
   
 Топ комментарии
 
Маасковія завжди боялась і ненавиділа Україну.
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Пока с плах не полетят головы коррупционеров ,пока люди не получат достойных зарплат и пенсий ,пока будут мусора а не правоохранительные органы ,пока будут строить особняки а не заводы ,успешной Украины нам УВЫ не видать .
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Именно безнаказанность порождает воровство в больших масштабах ,дать пожизненный срок сотне-другой воров и показывать ежедневно ,как они там сидят ,как их водят на цепях ,как они жрут баланду ...и сразу у очень многих пропадёт охота воровать.
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Маасковія завжди боялась і ненавиділа Україну.
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History Ukraine

@History_Ukraine

·8 ч

#ЦейДень 5.12.1994 - в обмін на відмову від ядерної зброї у Будапешті Україна отримала «гарантії безпеки» від США, Великої Британії та Росії.

Больше всего Россия боится успешной Украины, - сенатор США Мерфи - Цензор.НЕТ 8862
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Пока с плах не полетят головы коррупционеров ,пока люди не получат достойных зарплат и пенсий ,пока будут мусора а не правоохранительные органы ,пока будут строить особняки а не заводы ,успешной Украины нам УВЫ не видать .
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И перестанут тотально врать и воровать
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Именно безнаказанность порождает воровство в больших масштабах ,дать пожизненный срок сотне-другой воров и показывать ежедневно ,как они там сидят ,как их водят на цепях ,как они жрут баланду ...и сразу у очень многих пропадёт охота воровать.
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Чтобы Украина стала успешной всего то надо пару десятков миллиардов долларов в год, для США это копейки
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освоят и больше... Найбільше Росія боїться успішної України, - сенатор США Мерфі - Цензор.НЕТ 5395 при Ельцине , помнитсо, распилили 15 миллиардов помощи всего за три дня... да так, что потом концов вообще не нашли... Найбільше Росія боїться успішної України, - сенатор США Мерфі - Цензор.НЕТ 5395
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США нужно действовать более жестко и решительно для ликвидации ********** политической агентури в Украине. В ином случае, воссоздание совка 2 неминуемо
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Непонятно, почему его не выдвигают ?
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" Не дай Бог, какому народу жить лучше российского", - Екатерина Вторая.
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А вы почитайте сочинения Екатерины в оригинале. Она там четко описывает презрение к расии. Хотя и скрыто Так например она с брезгливостью описывает дома далеко не бедных чиновников в которых ей приходилось останавливаться - полны клопов. А в одном доме ее вообще чуть потолком не зашибло,когда дуралеи ради увеличения пространства для нее снесли несколько несущих столбов внутри помещения.
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И это есть истина. Так помогите нам! Не деньгами, а инвестициями. Постройте в Украине заводы, разместите свои базы. Постройте ща свои деньги терминалы по приему вашего же газа. А так это одни бла-бла-бла
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Для этого нужен порядок в стране. У нас беспредел в полиции, сбу, прокуратуре, судах и гос.органах власти.
Никто не будет инвестировать, пока не будет гарантий безопасности !!!
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А лучше Татьяна Украина должна сама разрабатівать свои залежи газа добывать их и на самообеспечение
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Ой... думая , что вы преувеличиваете! Это скорее всего самое последнее чего боится рашка! С нашими властьимущими предыдущими и нынешними Украине успех не гарантирован 100%! С такими властьимущими , за все 29 лет, и врагов не нужно иметь, они все делают за врагов. У власти сплошным слоем сидит криминальный мир, лучшего подарка для пуйла и не придумаешь!
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Это политика расии. Выращивать бандитов типа ахмета. Такие и Донбасс подожгли.
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У них даже есть смотрящий по Украине в криминальном мире. И весь юго-восток контролируется криминалом
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Так и есть. Расия сделала ставку на ахмета. Убрав его хозяина - Брагина(Алика Грека)
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Я про реальных уголовников. "Смотрящих" и "воров в законе".
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не думаю, что нужно винить рашку во всех грехах, возможно и так!но сори, на мой взгляд большая степень вины именно на властьимущих нынешних и прежних, еще на нс самих, т.к. мы выбираем мэров, депов, президентов....и даем им права делать все что угодно, да и сами позволяем это!
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Закон Мерфі: якщо яка-небудь неприємність може трапитись, - вона таки трапиться.
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Это ясно как Божий день..
но только для умных людей
для зебилов красивые ролики больше подходят
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В мане чіткий поділ на гідних, і нікчемних. Гідні - це ті, в кого позичають, чи просять. Нікчемні - це ті, хто позичає, або просить. Це стосується, як окремих людей, так і держав. Україна поводиться нікчемно.
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Заинтересованы . А где ваши обязательства ? Вы имели право и обязаны были недопустить изменения границ . И ******* могли бы давно на место поставить .
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Только заинтересованность США в своё время в успехе ФРГ, Южной Кореи, Израиля, Японии была на порядок выше как в материальном плане так и в политическом и практическом. А тут то Трамп помощь заморозит, то ФБР так научат ГБР, что они в ручных шавок ОПы превращаются...
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вышеперечисленные страны и без чужой помощи выкарабкались бы сами....а потому что там народ не быдло, а трудолюбив и законопослушен...и массово не уезжал поддерживать чужие экономики... Найбільше Росія боїться успішної України, - сенатор США Мерфі - Цензор.НЕТ 4041
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порохоботи зараз бояться того ж самого
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це ви за собакова, бившого чи то за трубу, теж бившого, оно дивись сам, скільки твоїх корешів при владі... ах да, сівоха мабуть кращий???)
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Кляті маскавіти завжди трусились від України, доячі її, ******** її, ось і зараз теж саме війна та протискування до влади своїх посіпак... смерть расії!!!! Слава Україні!!!
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Коли ***** нарешті відчепиться від своей хворой ідеі ,та забере з Лугандона кацапню
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Посмотрите трейлер мультика "Король осел"
украинская озвучка. Основан на реальных событиях. не верите? смотрите
Украинский трейлер "Король осел"
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А "Трех поросят" не видели?? Или свинку Пепу?? )))
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Нужно потребовать (!) что бы Америка покупала двигатели Мотор Сич и ставила их на свои самолёты и вертолёты. И на крылатые ракеты!
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Антоша, Вы не устали Россию прямо в путена целовать затяжным засосом?
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Если бы Трамп был не таким большим симпатиком Путина, то мы, возможно, могли бы претендовать на более солидную помощь. И если бы не наша родная коррупция, и ... В общем, это утопия.
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"...Найбільше Росія боїться успішної України..."
===
Тут не те що кацапія, тут коломИйські_ахметови_пінчуки хотіли б щоб усе у нас залишалося так як є зараз.
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с этой страной еще как минимум пару поколений все будет сложно....а потом или все устаканится, или совсем в минус уйдет... главная проблема, конечно, это демография - вымираем ударными темпами...и перелома, что плохо, не наблюдается даже в отдаленной перспективе...вывод - можем исчезнуть и без козней коцапов тупо вымерев, или запустить в страну поток инородцев и потерять идентичность...
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Московія була завжди загарбником, окупантом українських земель, розбійником. Московія вже декілька століть займається злодійством, крадіжками надбання інших народів. Європа і світ тільки не хоче цього помічати, кремлівські гроші не пахнуть і застилають очі. Петро 1 - московський самодур вкрав, самовільно привласнив назву росія території московії, мордви ..., можна сказати вкрав назву в дійсних мешканців Русі України, привласнюють історію України, вкрали православну релігію (митрополію і митрополита) у Києва, настирно намагаються привласнити душу слов'янську, крадуть пісні, навіть казки : Золотий ключик у італійців, Доктор Ай боліт у англійців..... . Винищують українців, культуру, свідомість, голодоморами, репресіями, війнами. Одним словом ОРДА. І тільки що вони і в кого не вкрали чи віджали!? Але ми вистоїмо.
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