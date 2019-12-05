 Больше всего Россия боится успешной Украины, - сенатор США Мерфи

Об этом заявил в среду в Конгрессе США во время конференции по Украине сенатор-демократ Крис Мерфи, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Если в конечном итоге Украина терпит поражение из-за изменения в позиции Соединенных Штатов, это создаст высокую цену для национальной безопасности нашей страны", - заявил американский законодатель.

Сенатор подчеркнул, что речь идет прежде всего о борьбе Украины против российской агрессии.

"Чего больше всего боится Россия – это успешной Украины", - подчеркнул Мерфи.

Он отметил, что Соединенные Штаты, к сожалению, не имеют обязательств перед Украиной в рамках Североатлантического альянса.

"Но что мы знаем наверняка – это то, что Россия не одна страна в мире, которая проявляет интерес к расширению собственных границ", - заявил законодатель.

По его словам, США с самого начала агрессии РФ против Украины решительно выступали за то, чтобы надавить на русских, поскольку безнаказанность привела бы к разрушению границ в других частях мира.

"Должны быть последствия, если кто-то нарушает признанные международным сообществом границы. И Соединенные Штаты до сих пор остаются единственным государством в мире, которое может созвать глобальное совещание относительно того, как достичь этих последствий", - отметил сенатор.

Кроме того, он подчеркнул важность продолжения военной помощи Украине, поскольку это будет сдерживанием РФ от дальнейшей агрессии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конгресс США выделит Украине деньги даже вопреки решению Трампа, - сенаторы Джонсон и Мерфи

"Но, в конце концов, самая важная поддержка, которую мы можем предоставить Украине, это не военная помощь. Это поддержка, необходимая для гарантий, что они защищены в политическом и экономическом плане от всех попыток России подорвать ситуацию в стране", - отметил Мерфи.

В этом контексте он упомянул, в том числе, усиление позиций Украины в борьбе против кибер-нападений, пропагандистских усилий русских и тому подобное.

"Надо помнить, что Россия использует Украину для испытания многих методов пропаганды и кибератак, которые затем могут быть направлены против США. И поэтому мы имеем интерес противостоять этим методам, применяемым в Киеве и по всей Украине, путем нашей поддержки независимой Украины", - заявил сенатор США.