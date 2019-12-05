 Больше всего Россия боится успешной Украины, - сенатор США Мерфи

Об этом заявил в среду в Конгрессе США во время конференции по Украине сенатор-демократ Крис Мерфи, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Если в конечном итоге Украина терпит поражение из-за изменения в позиции Соединенных Штатов, это создаст высокую цену для национальной безопасности нашей страны", - заявил американский законодатель.
Сенатор подчеркнул, что речь идет прежде всего о борьбе Украины против российской агрессии.
"Чего больше всего боится Россия – это успешной Украины", - подчеркнул Мерфи.
Он отметил, что Соединенные Штаты, к сожалению, не имеют обязательств перед Украиной в рамках Североатлантического альянса.
"Но что мы знаем наверняка – это то, что Россия не одна страна в мире, которая проявляет интерес к расширению собственных границ", - заявил законодатель.
По его словам, США с самого начала агрессии РФ против Украины решительно выступали за то, чтобы надавить на русских, поскольку безнаказанность привела бы к разрушению границ в других частях мира.
"Должны быть последствия, если кто-то нарушает признанные международным сообществом границы. И Соединенные Штаты до сих пор остаются единственным государством в мире, которое может созвать глобальное совещание относительно того, как достичь этих последствий", - отметил сенатор.
Кроме того, он подчеркнул важность продолжения военной помощи Украине, поскольку это будет сдерживанием РФ от дальнейшей агрессии.
"Но, в конце концов, самая важная поддержка, которую мы можем предоставить Украине, это не военная помощь. Это поддержка, необходимая для гарантий, что они защищены в политическом и экономическом плане от всех попыток России подорвать ситуацию в стране", - отметил Мерфи.
В этом контексте он упомянул, в том числе, усиление позиций Украины в борьбе против кибер-нападений, пропагандистских усилий русских и тому подобное.
"Надо помнить, что Россия использует Украину для испытания многих методов пропаганды и кибератак, которые затем могут быть направлены против США. И поэтому мы имеем интерес противостоять этим методам, применяемым в Киеве и по всей Украине, путем нашей поддержки независимой Украины", - заявил сенатор США.
History Ukraine
@History_Ukraine
·8 ч
#ЦейДень 5.12.1994 - в обмін на відмову від ядерної зброї у Будапешті Україна отримала «гарантії безпеки» від США, Великої Британії та Росії.
Никто не будет инвестировать, пока не будет гарантий безопасности !!!
но только для умных людей
для зебилов красивые ролики больше подходят
украинская озвучка. Основан на реальных событиях. не верите? смотрите
Украинский трейлер "Король осел"
===
Тут не те що кацапія, тут коломИйські_ахметови_пінчуки хотіли б щоб усе у нас залишалося так як є зараз.