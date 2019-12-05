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 Политика Украины
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 Зеркаль просит The New York Times опубликовать корректную версию ее интервью: "Меня цитировали вне контекста"

Бывшая заместительница министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль обратилась к международному редактору американского издания The New York Times Майклу Слэкмену с требованием подать корректно текст ее интервью. Дипломат пояснила, что издание исказило информацию о ее осведомленности относительно задержки военной помощи.

Открытое письмо к Слэкмену Зеркаль опубликовала на своей странице в Facebook вечером в среду, 4 декабря, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.

"В статье присутствуют ряд весьма умозрительных заявлений, которые не нашли отражения в том, что мы на самом деле обсуждали", - написала дипломат.

Зеркаль подчеркнула, что ее позиция полностью соответствует позиции украинского правительства, которое считает неуместным какое-либо вмешательство в разбирательство в рамках процедуры импичмента, которое проводится в Соединенных Штатах.

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"Прежде всего, я должна подчеркнуть, что это внутренние проблемы США… Соединенные Штаты остаются одним из наших самых важных и непоколебимых партнеров, и так было с начала нашей независимости", - пояснила экс-замминистра.

"Во время интервью мне было совершенно ясно, что в конце июля мы не знали, почему процесс предоставления военной помощи Украине не был завершен. У нас не было оснований считать, что военная помощь действительно заморожена. В интервью я пояснила, что есть проблемы и что наше посольство в США ограничило телеграммы, которые ежедневно доставлялись одновременно и в МИД, и в Офис президента. Я также четко заявила (и подтвердила в последующем электронном письме), что причина и время задержки были неясны. Не было упоминаний о том, что помощь заморожена, или акцентирования на этой конкретной проблеме в телеграммах с ограниченным доступом из США. Если бы они были, я бы отреагировала соответствующим образом. Я бы также четко помнила о дате чего-то столь значительного", - говорится в письме Зеркаль.

"Я была очень разочарована, когда узнала, что в интервью, которое я дала Эндрю Крамеру с The New York Times, меня цитировали вне контекста. Следствием этого стали спекуляции в СМИ и добавления "масла в огонь", что не в интересах ни Украины, ни США. Высокие стандарты, которые я ожидаю от The New York Times не были соблюдены в этом случае. Я бы хотела попросить The New York Times напечатать исправленную версию моего интервью. Кроме того, я бы хотела, чтобы это письмо также было опубликовано", - акцентировала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "То, что было в статье - далеко от действительности. Это пример манипуляции", - Зеркаль о публикации ее интервью в "New York Times"

Зеркаль просит The New York Times опубликовать корректную версию ее интервью: Меня цитировали вне контекста 01
Зеркаль просит The New York Times опубликовать корректную версию ее интервью: Меня цитировали вне контекста 02
Зеркаль просит The New York Times опубликовать корректную версию ее интервью: Меня цитировали вне контекста 03

3 декабря в The New York Times вышло интервью Елены Зеркаль, из текста которого следует, что официальный Киев еще в июле знал о блокировании американской военной помощи, но скрывал это от граждан. Вечером того же дня в эфире "Радио НВ" Зеркаль пояснила, что американское издание некорректно передало ее слова.

"Информация очень-очень далека от действительности. И это такой уровень манипуляции, который я считала присущим только российской пропаганде", - заявила дипломат.

На следующий день главный редактор "Радио НВ" Валерий Калныш получил письмо от NYT.

"The New York Times настаивает на верности своего репортажа, который включает прямые цитаты Елены Зеркаль о событиях, которые состоялись", - сказано в письме.

Источник: https://censor.net.ua/n3163544
 
   
 Топ комментарии
 
так на благо то работать не давали, вот и вся история....
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На благо України можна працювати лише в команді президента-українця!
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З цими дебілами робити неможливо. Розумні та порядні люди біжать від них як від чуми.
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Нужно было не уходить, громко хлопнув дверью, а работать на благо Украины. Теперь вот стала помимо воли орудием в руках все той же рашки.
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так на благо то работать не давали, вот и вся история....
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На благо України можна працювати лише в команді президента-українця!
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З цими дебілами робити неможливо. Розумні та порядні люди біжать від них як від чуми.
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Ця газета підтримується Демократичною партією, а вона підтримує в Україні головного"реформатора" поліції собакова, далі вже немає сенсу продовжувати...
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Просити милостиню - принизливо. Куди ще нижче. А публічно обговорювати тему милостині - це повна відсутність гідності. Я не розуміюся на правилах дипломатії. Але коли подають милостиню, публічно можна казати лише одне слово: "Дякую".
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Допомога зброєю - не милостиня. Це жалюгідна імітація того, що мали зробити країни-гаранти недоторканості України, згадані в Будапештському меморандумі ще в 2014 році.
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Дуже розумна жінка, яка перебуваючи у тіні зробила для України більше ніж деякі за усе життя своє зроблять. Вона юрист і дипломат. Тому усі її інтерв'ю, це дуже виважені відповіді. Там перед тим як щось сказати, кожне слово обмірковується...
Шкода, що на пост Президента балотуються усякі покидьки і тупі клоуни, а не такі як вона!
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Разве ей не дали прочитать статью перед публикацией?
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Порохоботы кричали, что Зеленский увольняет специалистов!?, а выясняется, что Зеркаль сама написала заявление, потом она даёт интервью для своего ПИАРА, А теперь говорит, я не я и хата НЕ моя. Умная женщина И повелась на чьи то уловки и подставы. А могла просто дальше работать на своём посту и делать добрые дела для СВОЕЙ страны.
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