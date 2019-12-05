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 Металлургические шлаки и другие отходы производства будут использовать для строительства дорог, - Криклий

Украина должна внедрять инновационные материалы и технологии в дорожном строительстве. Металлургические шлаки и другие отходы будут использоваться в дорожных работах в ближайшее время.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мининфрастуктуры, об этом заявил Министр инфраструктуры Владислав Криклий, комментируя принятое Правительством распоряжения Кабинета Министров Украины "О применении отходов производства в дорожном строительстве".

"Такое решение Правительства, в частности, позволяет избавиться зависимости от импорта из Российской Федерации строительных материалов, в частности, битума. Это также позволит экономить средства во время дорожных работ, качество при этом будет должным", - отметил  Криклий.

"Уже наработана базу нормативно-технических документов, учитывающий как отечественный, так и европейский опыт в этом вопросе. Эти нормы регламентируют требования к технологическим процессам и составляющих дорожного бетона, главной из которых является применение исключительно высококачественного портландцемента, а также непосредственно металлургических шлаков", - подчеркнул министр.

Отныне при осуществлении публичных закупок работ по строительству и услуг по текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования будет обязательно предусматриваться применение неценового критерия "Мероприятия по защите окружающей среды" с удельной его весом не менее 10%. В договорах на строительство, текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования в Запорожской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской областях будет предусматриваться использование отходов производства (металлургических шлаков, зол уноса и т.д.), соответствующие нормативным документам по вопросам экологической маркировки и декларации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал законы о среднесрочном планировании строительства, ремонта и содержания автодорог общего пользования

На сегодня ценовой критерий оставался единственным критерием, который применяется заказчиками выполнения ремонтно-строительных работ на автомобильных дорогах общего пользования для определения подрядных организаций.

Такое решение должно улучшить экологическую ситуацию - отходы не будут загрязнять окружающую среду, а "работать" в пользу общества.

Источник: https://censor.net.ua/n3163542
 
 
 Топ комментарии
 
Лучше бы использовали хорошего качества асфальт и ложили его по технологии как во всех развитых странах
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Лучше бы использовали хорошего качества асфальт и ложили его по технологии как во всех развитых странах
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бороду криклий то сбреет, но куда же ему его умище девать... на 30-м году украинской власти таки додумались... великие ассенизаторы...
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Металургійний шлак використовується вже давно при будівництві доріг і не тільки там. Ще з часів совка. Відкрили Америку.
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Тут у легітимного заробітчанина є одне питання стосовно програми кредитів для бізнесу «Повертайся та залишайся»

Металургійні шлаки та інші відходи виробництва використовуватимуть для будівництва доріг, - Криклій - Цензор.НЕТ 2646
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Нельзя так. Вам Наш Народный Президент Владимир Александрович низкие ставки по кредитам делает, а вы... Порохобот чи шо? 😉
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низкие кредитные ставки порохоботов не касаются, откуда у порохоботов финансовый оборот?
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Так это что ж для бориг?
Ай-я-яй?! Как так?! Владимир Александрович, как же так можно? Мы ж верили, что вы приговор боригам, а вы им дешёвые кредиты?
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кредиті дадут тока тем. кто работает, порохоботов єто не касается
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Ну дай то Бог ,только вот верится как-то с трудом ...
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Та! Такие технологии у нас с 90-х используют. Кусками кирпичей ямы закладывают. Так себе ремонт, сеажу вам. 😉
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В 90-х единственньім местом , где я видел "ямочньій ремонт" кусками кирпича , бьіл Донбасс. Бандитьі тогда только начинали "осваивать" бюджетньіе средства .
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так цим сам тесть клоуна займається, як помічник депутата. хоча ні освіти ні досвіду в вказаній галузі! Нові абличя та нова *******..
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это на вас в амэрыке как отражается ?
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Металлургические шлаки и другие отходы производства будут использовать для строительства дорог, - Крикли


ахметка даже отходы умудрился пристроитььь!!!

но не просто, а как привез их с ротердама плюса!!!

ахахаха




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шлак после металлургии использовать в строительстве может только дебил Металургійні шлаки та інші відходи виробництва використовуватимуть для будівництва доріг, - Криклій - Цензор.НЕТ 6999 который в контакте с влагой расширяется в 2раза и при высыхании уменьшаться
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В одном селении есть забор вокруг погоста , сделанный из шлака . Только сейчас начал сыпаться . Местные сторожилы говорят что его ещё до ВОВ ставили .
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Шлаковые блоки не держат нагрузку, как бетон. Они могут использоваться в малоэтажном строительстве при условии отсутствия прямого попадания воды.
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Мало того, он (доменный шлак) превращается в слабое подобие бетона и препятствует дренажу. Может и существуют какие-то технологии правильного использования, но то, что я видел в луганской области, было удручающе, асфальт просто слазил с этого шлакового слоя.
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Отходы
для строительства д о р о г в Украине .
Так это просто закопанные в эти отходы Активы Украинских Граждан .
Сколько месяцев будут работать эти дороги .
Еще , берите плату за проезд по ним .
И будет полный .Вам г е ш е ф т !

АВтобан А2 , построенный в Германии в1935 году до сих пор не требует ремонта .
Укладка бетонной подушки - 1.О метр. Выдержал прямые бомбардировки в Мировую войну .

Металургійні шлаки та інші відходи виробництва використовуватимуть для будівництва доріг, - Криклій - Цензор.НЕТ 8623
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