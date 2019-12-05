 Металлургические шлаки и другие отходы производства будут использовать для строительства дорог, - Криклий

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мининфрастуктуры, об этом заявил Министр инфраструктуры Владислав Криклий, комментируя принятое Правительством распоряжения Кабинета Министров Украины "О применении отходов производства в дорожном строительстве".

"Такое решение Правительства, в частности, позволяет избавиться зависимости от импорта из Российской Федерации строительных материалов, в частности, битума. Это также позволит экономить средства во время дорожных работ, качество при этом будет должным", - отметил Криклий.

"Уже наработана базу нормативно-технических документов, учитывающий как отечественный, так и европейский опыт в этом вопросе. Эти нормы регламентируют требования к технологическим процессам и составляющих дорожного бетона, главной из которых является применение исключительно высококачественного портландцемента, а также непосредственно металлургических шлаков", - подчеркнул министр.

Отныне при осуществлении публичных закупок работ по строительству и услуг по текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования будет обязательно предусматриваться применение неценового критерия "Мероприятия по защите окружающей среды" с удельной его весом не менее 10%. В договорах на строительство, текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования в Запорожской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской областях будет предусматриваться использование отходов производства (металлургических шлаков, зол уноса и т.д.), соответствующие нормативным документам по вопросам экологической маркировки и декларации.

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На сегодня ценовой критерий оставался единственным критерием, который применяется заказчиками выполнения ремонтно-строительных работ на автомобильных дорогах общего пользования для определения подрядных организаций.

Такое решение должно улучшить экологическую ситуацию - отходы не будут загрязнять окружающую среду, а "работать" в пользу общества.