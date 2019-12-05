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 Происшествия, За рубежом
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Все про:антисемитизм (159) евреи (256) кладбище (171) свастика (24) Франция (2147) Макрон (351)

 Более ста могил расписали свастикой на еврейском кладбище во Франции

На еврейском кладбище в городе Вестхоффен под Страсбургом свастикой и антисемитскими граффити расписали 107 могил.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает CNN.

"Это угрожающий акт антисемитизма, за который злоумышленники будут наказаны", - заявил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер, который и заметил свастику и граффити на могилах во время посещения кладбища.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это отвратительно и ужасно, - Пристайко о свастике на памятнике Шолом-Алейхему

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что власть будет бороться с антисемитскими преступлениями.

"Антисемитизм - это преступление, и мы будем бороться с ним, в Вестхоффене и везде", - подчеркнул Макрон.

Источник: https://censor.net.ua/n3163540
 
 
 Топ комментарии
 
В связи с этими событиями европейские политики выразили глубокую обеспокоенность по поводу роста антисемитизма в Украине.
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Всі так бояться повернення фашизму та нацизму, думають, що це зав'язано тільки на символіці. Агов! Лєвацький й російський фашизм нікуди не зникли після 2ої Світової, а ви свастик боїтесь.
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как то пару лет назад такое случилось в Израиле .- таке виття знялось - про агентов антисемитов . только сразу и затихло когда нашли писавших рисовавших . обычные молодые евреи
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Я бы не стал так поносить украинцев, если сравнивать лукашистов и зебов, они - братья по разуму...
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никто и не поносит, просто у нас их осталось не более 5% ..
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Скільки євреїв загинуло у Франції, і скільки в Україні? Подумайте над цим
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Не скіліки а чому!
У загибелі євреїв в Україні винні українці?
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МистерАлексиус
Скільки євреїв загинуло у Франції, і скільки в Україні? Подумайте над цим
05.12.2019 08:10 Ответить Мне нравится

Tommy Lee
А скільки?
05.12.2019 08:38 Ответить Мне нравится

"Передайте всем, кто там погиб, привет" ((c) Пресс-марафон)
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как то пару лет назад такое случилось в Израиле .- таке виття знялось - про агентов антисемитов . только сразу и затихло когда нашли писавших рисовавших . обычные молодые евреи
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В США подобных периодически ловят
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Який мотив? Невже підтримати градус боротьби проти "антисемітизму"?
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В связи с этими событиями европейские политики выразили глубокую обеспокоенность по поводу роста антисемитизма в Украине.
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Щось там починається якийсь мутняк зі страйками перед саммітом, а тут ще і це. Совпадєніє?
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Ой ви таки делаете нервы зря.
"благодаря" иудеям - миллиарды могил изгажены символом смерти(две палки), а тут всего лишь древний индийский символ жизни(или солнца? это тоже хорошо) нанесли на ничтожное количество - и уже визг) жаль что "иисуса" не повесили - реально было бы прикольно наблюдать лес виселиц на погостах и на капищах Более ста могил расписали свастикой на еврейском кладбище во Франции - Цензор.НЕТ 1019
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лучше бы утопили - все кладбища были бы в аквариумах.
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Воювати з могилами можуть тільки боягузи.
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Хоча після деокупації ордло було б непогано згорнути грейдером місця, де зариті гіві, моторило, захер та інші опочлєнци.
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Я би передав їхні трупи на росію та подивився де би вони їх поховали.
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пан - видатний цинік, хунта адабряє)
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Це тонкий натяк Макрону від пуцина. Лєсєнша постаралася. Отже Макрон буде топоти за пуцина. На Меркельшу спробують вплину и через досьє періоду НДР.
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Евреи все устроили так, что украинцы и русские соревнуются кто больше любит евреев.)
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О Боже какой ужас.А то что кацапы Украинцев убивают на своей земле это министру по барабану?Евреи себя умеют... за наш счет.
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Всі так бояться повернення фашизму та нацизму, думають, що це зав'язано тільки на символіці. Агов! Лєвацький й російський фашизм нікуди не зникли після 2ої Світової, а ви свастик боїтесь.
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А при чем свастика? Евреи не служили в фашистской армии.
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Менее известна история Хельмута Вильберга (1880 - 1941) - одного из первых боевых пилотов Германии. В 1917 - 1918 годах Вильберг имел около 70 эскадрилий под своим командованием, в 1920-е годы считался ведущим авиационным теоретиком Рейхсвера. Геринг хотел назначить генерала авиации Вильберга начальником штаба ВВС, но выяснилось, что мать летчика - еврейка. Не желая терять столь ценного соратника, Геринг сделал его «почетным арийцем», поручив разработать доктрину германских ВВС. Вильберг был одним из авторов стратегии блицкрига и принимал участие в Польской кампании. В ноябре 1941-го погиб в авиационной катастрофе.

При всем этом, евреев, как таковых, в вермахте просто не было. Они, согласно Нюрнбергским законам, были лишены гражданских прав, а в 1940-е подлежали не призыву в армию, а отправке в концлагеря. Разве что отдельные мишлинги, то есть несколько человек с примесью еврейской крови, заняли более или менее заметное место в армейской иерархии. Так полковник Вальтер Холландер - кавалер Рыцарского креста и Золотого германского креста, несмотря на мать-еврейку, получил свидетельство о чистоте крови. Подобным образом был признан арийцем Йоханнес Цукерторт - сын еврея, дослужившийся до звания генерала. У Хорста Гертнера - кавалера Железного креста второй степени - один из родителей был евреем...
http://hadashot.kiev.ua/content/pomogali-li-evrei-nacistam
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Брайан Ригг написал книгу "Еврейские солдаты Гитлера". Он офицер морской пехоты США и доброволец армии обороны Израиля. Профессор истории и преподаватель в Американском военном университете, штат Вирджиния. Тема солдат-евреев заинтересовала Брайана потому, что один из его предков был убит в Аушвице, а другой служил в Вермахте. Брайан решил разобраться в этом вопросе...
По словам Ригга, в Вермахте служило 150 тысяч евреев. 150 тысяч человек делятся на следующие группы: 60 тысяч солдат, у кого евреи, отец или мать, и 90 тысяч тех, у кого евреями были бабушки и дедушку.
https://znaj.ua/ru/history/256647-150-tisyach-yevrejiv-u-armiji-gitlera-tayemnici-nimechchini-yaki-ruynuyut-vshchent-ariysku-teoriyu
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Ты видел плакат с изображением "идеального немецкого солдата", видел? Его в Германии тиражировали и развешивали чуть-ли не чаще, чем, сейчас, в России - Путина... Потом оказалось, что его мать - еврейка... (Кстати, я тут, не раз уже, писал, что, практически, ВСЯ символика современной России имеет аналоги в символике нацистской... Ничего странного - древние говорили:"Подобное рождает подобное...". В биологии это именуется "конвергенция" - напимер, сходство строения тела у живых существ разных классов - рыб (акул), рептилий (ихтиозавров), и млекопитающих (китообразных). Так и здесь ... Фашизм Муссолини, нацизм Гитлера и коммунизм Сталина копировали друг друга... А "путинизм" копирует все три идеологии вместе... Набери в Интернет "Умберто Эко. "УР-фашизм", почитай... Там всего несколько страниц...
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На этапе создания и становления Национальной фашистской партии (PNF) в числе ее сторонников было немало евреев, а некоторые из них даже оказались среди членов высшего партийного органа - того самого Большого фашистского совета. Далеко не последнюю роль в укреплении партийных рядов сыграла любовница и биограф Муссолини, автор многих его речей, журналист и искусствовед, еврейка Маргарита Царфати. Сестра Муссолини Эдвиге писала в мемуарах, что «Любовь Бенито к этой женщине была очень глубокой … она изменила психологический и эмоциональный склад его характера».

После встречи в 1923 году с главным раввином Рима Муссолини заявил, что «итальянское фашистское движение никогда не встанет на путь антисемитизма. Своими поступками… антиеврейские организации порочат саму фашистскую идею»...
http://www.hadashot.kiev.ua/content/evrei-i-fashizm-brak-po-italyanski
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Служили, среди пленных вермахта в СССР числилось около 11тыс. евреев
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Есть факты, что даже Алоизович был полукровкой.
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айайай. якби це сиалося в Україні, то французи б кричали про розгул нациків, а у Франції це просто ********.
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почему сразу хулиганы? их там называют просто пранкеры (шутники) ..
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Макрон вот, кричит, и что на выходе? Много накричал?
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Какой ужас... Нажралась жменя жабоедов, подальше с глаз- на кладбище. В городах вот (правда, щас попритихло) пацанва на трезвую балконы, стенки разрисовывали всякой похабенью. Это как в пятне, что психологи показывают- каждый увидит в нем что захочет. Одно дело- фашизм в открытую, иное хулиганка.
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Мабуть кацапи вирішили нагнути "макрона" перед "нормандією". Але йому вже нема куди гнутися Понад сто могил розписали свастикою на єврейському кладовищі у Франції - Цензор.НЕТ 6706
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всегда есть куда гнуться .. эмануель ещё лезгинку перед кадыровым не танцевал ...
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Русские "борцы с фашизмом" срут везде, где их впускают.
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Просто фуйло скоро приїде, фон має бути Понад сто могил розписали свастикою на єврейському кладовищі у Франції - Цензор.НЕТ 5342
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Свастика это древний индийский символ ,руку вскидывали приветствуя цезарей в древнем Риме и постоянно рассказывая про то ,что где-то нарисовали свастику люди кричащие об этом сами вольно или невольно пропагандируют и рекламируют фашизм.
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А если это сделали семиты-арабы, что вполне реально, то при чём тут антисемитизм?
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У Франції араби з Тунісу, Алжиру, Марокко..., а антисеміти як правило це єгиптяни та колишні юдеї - палестиці (хоча стосовно їхнього антисемітизму ще можна сперечатися, бо я знаю деяких палестинців).
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И всё из-за того, что Гитлер в своё время вместо холокоста не додумался запилить дивизии СС "Кёниг Давид" и "Кёниг Соломон" и не отправил их освобождать исконный лебенсраум в Палестину..
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107 надгробків... Це не випадкові п,яні придурки... Це спланована підготовлена акція ( я здогадуюсь звідки ноги ростуть)
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Это же сколько нужно краски, людей и времени, чтобы все это сделать. Похоже у кого-то была тяжелая смена.
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жаль, що антислов'янизм не є злочином.
непогано було б закон прийняти.
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Поэтому в Израиле сейчас большое количество выходцев из Франции.
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На censor.net.ua пишут, что у нас есть иудео-нацистская секта Хабад. Возглавлял её Вадим Рабинович. Копнул глубже, так вообще ужас.
Trump and Putin: Agents of Chabad-Lubavitch (+ Trump and Putin's Lubavitch-assigned roles)Они дурят весь мир. посмотрите сюда - президенты и хабад. Войну нам тоже они придумали. - "Постараемся эти страны стравить между собой. Втянуть их в междоусобные войны с целью взаимоуничтожения. Украинец будет думать, что борется против экспансионистской России, борется за свою самостоятельность, будет думать, что, наконец, обрёл свою свободу, в то время, как полностью попадает в зависимость от нас. То же самое будут считать и русские, будто отстаивают они свои национальные интересы, возвращают «незаконно» отобранные у них земли и прочее. Всё это мы будем делать под предлогом разных суверенитетов, борьбы за свои национальные идеалы.". и всё это ради развала РФ - "Если в прошлом веке США купили у России Аляску, то в XXI веке купит полностью Сибирь. Куда войдут сибирские территории между Енисеем на западе, Северным Ледовитым океаном на севере, Тихим океаном на востоке и границей Китая, Монголии и Северной Кореи на юге. Эти земли в два раза превосходят территорию самих США. Акр земли будет куплен по цене 1000 долларов, за всю же Сибирь придется заплатить 3 триллиона долларов в течение 20 лет. Ежегодные выплаты составят 200 миллионов долларов, половина из которых уйдет на закупки товаров в США. Сибиряки никуда не денутся от того, что им придется подчиниться какому-нибудь иностранному влиянию, а США выглядит приятнее, чем азиатские соседи. В конце концов, Владивосток ближе к Лос-Анджелесу, чем к Москве.". ФРС США ихняя частная структура. Им осталось запастись бумагой и красками.
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Я думаю,що за антиукраїнські погляди і дії українських євреїв--таке може бути і в Україні. Захоплення влади (навіть і голосуванням) ,а потім суцільним насадженням євреїв в усі органи влади --це хибний напрямок, який може бути негативним для всіх євреїв в Україні.
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У французьких Альпах знайшли базу російських шпигунів
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