 Более ста могил расписали свастикой на еврейском кладбище во Франции

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает CNN.
"Это угрожающий акт антисемитизма, за который злоумышленники будут наказаны", - заявил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер, который и заметил свастику и граффити на могилах во время посещения кладбища.
В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что власть будет бороться с антисемитскими преступлениями.
"Антисемитизм - это преступление, и мы будем бороться с ним, в Вестхоффене и везде", - подчеркнул Макрон.
У загибелі євреїв в Україні винні українці?
Скільки євреїв загинуло у Франції, і скільки в Україні? Подумайте над цим
05.12.2019 08:10 Ответить Мне нравится
Tommy Lee
А скільки?
05.12.2019 08:38 Ответить Мне нравится
"Передайте всем, кто там погиб, привет" ((c) Пресс-марафон)
"благодаря" иудеям - миллиарды могил изгажены символом смерти(две палки), а тут всего лишь древний индийский символ жизни(или солнца? это тоже хорошо) нанесли на ничтожное количество - и уже визг) жаль что "иисуса" не повесили - реально было бы прикольно наблюдать лес виселиц на погостах и на капищах
При всем этом, евреев, как таковых, в вермахте просто не было. Они, согласно Нюрнбергским законам, были лишены гражданских прав, а в 1940-е подлежали не призыву в армию, а отправке в концлагеря. Разве что отдельные мишлинги, то есть несколько человек с примесью еврейской крови, заняли более или менее заметное место в армейской иерархии. Так полковник Вальтер Холландер - кавалер Рыцарского креста и Золотого германского креста, несмотря на мать-еврейку, получил свидетельство о чистоте крови. Подобным образом был признан арийцем Йоханнес Цукерторт - сын еврея, дослужившийся до звания генерала. У Хорста Гертнера - кавалера Железного креста второй степени - один из родителей был евреем...
http://hadashot.kiev.ua/content/pomogali-li-evrei-nacistam
По словам Ригга, в Вермахте служило 150 тысяч евреев. 150 тысяч человек делятся на следующие группы: 60 тысяч солдат, у кого евреи, отец или мать, и 90 тысяч тех, у кого евреями были бабушки и дедушку.
https://znaj.ua/ru/history/256647-150-tisyach-yevrejiv-u-armiji-gitlera-tayemnici-nimechchini-yaki-ruynuyut-vshchent-ariysku-teoriyu
После встречи в 1923 году с главным раввином Рима Муссолини заявил, что «итальянское фашистское движение никогда не встанет на путь антисемитизма. Своими поступками… антиеврейские организации порочат саму фашистскую идею»...
http://www.hadashot.kiev.ua/content/evrei-i-fashizm-brak-po-italyanski
Скрепоносцы буянили
непогано було б закон прийняти.
Trump and Putin: Agents of Chabad-Lubavitch (+ Trump and Putin's Lubavitch-assigned roles)Они дурят весь мир. посмотрите сюда - президенты и хабад. Войну нам тоже они придумали. - "Постараемся эти страны стравить между собой. Втянуть их в междоусобные войны с целью взаимоуничтожения. Украинец будет думать, что борется против экспансионистской России, борется за свою самостоятельность, будет думать, что, наконец, обрёл свою свободу, в то время, как полностью попадает в зависимость от нас. То же самое будут считать и русские, будто отстаивают они свои национальные интересы, возвращают «незаконно» отобранные у них земли и прочее. Всё это мы будем делать под предлогом разных суверенитетов, борьбы за свои национальные идеалы.". и всё это ради развала РФ - "Если в прошлом веке США купили у России Аляску, то в XXI веке купит полностью Сибирь. Куда войдут сибирские территории между Енисеем на западе, Северным Ледовитым океаном на севере, Тихим океаном на востоке и границей Китая, Монголии и Северной Кореи на юге. Эти земли в два раза превосходят территорию самих США. Акр земли будет куплен по цене 1000 долларов, за всю же Сибирь придется заплатить 3 триллиона долларов в течение 20 лет. Ежегодные выплаты составят 200 миллионов долларов, половина из которых уйдет на закупки товаров в США. Сибиряки никуда не денутся от того, что им придется подчиниться какому-нибудь иностранному влиянию, а США выглядит приятнее, чем азиатские соседи. В конце концов, Владивосток ближе к Лос-Анджелесу, чем к Москве.". ФРС США ихняя частная структура. Им осталось запастись бумагой и красками.