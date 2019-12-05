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 Трамп планирует выделить еще четверть миллиарда долларов на военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп в проекте бюджета на 2021 финансовый год предлагает выделить по меньшей мере $250 млн на помощь Украине в сфере безопасности и обороны, в том числе, на приобретение противотанковых ракет Javelin.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил в среду в Пентагоне заместитель министра обороны США Джон Руд, пишет американское издание Defense News.

"Если Конгресс утвердит (проект бюджета. – Ред.) и выделит ассигнования, мы продолжим это. Мы предполагаем дальнейшее предоставление летальной помощи Украине", - отметил чиновник.

Как пишет издание, такое заявление было необычно для декабря, поскольку подобные объявления делаются перед официальным представлением проекта бюджета Белым домом, как правило, в феврале-марте.

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Заместитель министра обороны отметил, что $250 млн, которые выделялись по линии Пентагона для Украины в этом году, были предоставлены почти в полном объеме — за исключением $8,5 млн, которые будут выделены позже. По его словам, Конгресс продлил действие этих ассигнований в 2020 финансовом году, и такая же сумма ($250 млн) будет определена в проекте бюджета на 2021 финансовый год.

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Напомним, в марте 2018 года США утвердили летальную помощь Украине, которая включала 210 ракет и 37 пусковых установок Javelin. В октябре этого года администрация США разрешила продажу Украине 150 ракет и 10 пусковых установок на сумму 39,2 млн долларов США.

Источник: https://censor.net.ua/n3163539
 
   
 Топ комментарии
 
Дятел не деньгами дают а техникой Трамп планирует выделить еще четверть миллиарда долларов на военную помощь Украине - Цензор.НЕТ 9910 и лексус- мерседес для нигеров и для русни Трамп планирует выделить еще четверть миллиарда долларов на военную помощь Украине - Цензор.НЕТ 9910
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Когда-то, в одной из комедий Гайдая, прозвучала бессмертная фраза: "Не надо путать личный карман, с государственным!...". Трамп, просидев в Белом доме три года, до сих пор "путает"... Уже почти год пытается решить "личные дела", связанные с предвыборной борьбой, за государственный счёт - путём давления "авторитетом" президента США, на должностных лиц, включая и иных государств... И "кивнуть" на "давление" при снятии Шокина, не удастся - тогда Байден действовал в интересах США, а Трамп действует - в своих собственных... Вот в этом и состоит "принципиальная разница"...
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Чиновникам на новые лексусы
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Дятел не деньгами дают а техникой Трамп планирует выделить еще четверть миллиарда долларов на военную помощь Украине - Цензор.НЕТ 9910 и лексус- мерседес для нигеров и для русни Трамп планирует выделить еще четверть миллиарда долларов на военную помощь Украине - Цензор.НЕТ 9910
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Технику можно продать и купить велосипеды на реактивном двигателе .
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Распилят и технику, как это не скиздить, чинуши так не умеют
Со времен совка ничего не изменилось, на должностя ставят тех кто хорошо и умело может киздить👌😅
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Когда-то, в одной из комедий Гайдая, прозвучала бессмертная фраза: "Не надо путать личный карман, с государственным!...". Трамп, просидев в Белом доме три года, до сих пор "путает"... Уже почти год пытается решить "личные дела", связанные с предвыборной борьбой, за государственный счёт - путём давления "авторитетом" президента США, на должностных лиц, включая и иных государств... И "кивнуть" на "давление" при снятии Шокина, не удастся - тогда Байден действовал в интересах США, а Трамп действует - в своих собственных... Вот в этом и состоит "принципиальная разница"...
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а я думал у Гайдая про баранов было а не про карман.
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Спитай у РНБО імені Данілова. Чи вірніше в Укроборонпрому імені Абромавічуса. Вони тепер там. І чіпати їх не можна, як генерала Марченка. Підкажи, чому? Тому, що не зло, инці, чи тому, що схему кришує зелене цунамі?
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Тут все просто - політична корупція. Тому Джуліані у Києві. Трамп хоче, щоб Україна визнала воє втручання у вибори президента США і попутно нааопала компромат на Байдена.Україна повинна допомогу взяти. Але прогинатися під Трампа не варто.
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Трамп уже сбитый летчик (ттт, конечно).
Фик ему по всем статьям
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Це не факт, що Трамп збитий літун. Я спілкуюся з американцями. Так, вони розуміють, що він - тріпло, фантазер і злегка брезун. Що зовнішню політику він завалив. Але економіка росте, ціни впали, доходи зросли і з емігрантами боряться. Тому їхні шлунки тут силідамрі з нашими зебілам. Їм пох на подальші перспективи і імідж країни. Головне, що добре вже і зараз. А те, що деякі роботи у них виаинують виключно мексиканці і інші емігранти, вони до уваги не беруть. Як і те, що науку рухають вперед індуси, українці та інші емігранти. Вони не вміють, та й не хочуть дивитись вперед далі свого носа.
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Та уже читаю на американских форумах, что "экономический рост" от трампа это фикция и треп. Даже хуже: ожидают увеличение безработицы и закрытие мелкого бизнеса, там аграрии и тд.
Он улучшил только жизнь богатых, и свою в том числе.
Так что посмотрим
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Це закономірний результат дій всіх популістів у середньостроковій і довгостроковій перспективі. Нас це теж очікує.
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Для нас уже это настоящее . Хотя может быть и хуже ((
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Село, не пытайся умничать.
Какую политику он завалил?
Нагнул Китай по полной программе, вдул бесхребетной гейропе и заставил ее финансировать НАТО.
Опять же параше немало досталось.
Политику он завалил....
Закрой хлебало и займись чем тебе по интеллекту - кидай навоз.
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что ты юрик сегодня агрессивный! спорить не буду , глупо. один вопрос тебе экономист, на сколько упали показатели основных фондовых бирж Америке при Трампе? а за Китай и Россию не смешно!
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Да, да, и госдолг США увеличился и все переходят на расчеты в юанях.
Не шаришь в экономике - сиди тихо и не выделывайся.
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экономист форумный! все санкции против России обыкновенный пшик! полез с Китаем бодаться, так сейчас не знает как договор подписать! трамп обыкновенное трепло и популист! ему в телевизоре место в его шоу! юрик забыл еще за Канаду вспомнить, ведь он и её нагнул!
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Ще один "альтернативно мислячий"? 😁 Де ж вас таких готують? На "зоні" , чи що? Ваша лексика ("нагнул", "хлєбало") таки вказує на ваш високоморальний інтелектуальний рівень заясвдника цих "університетів". Альтернат вних. Хоча чому тут дивуватися? Альтернативне мислення - воно таке... альтернативне! 😁
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Ты хоть грамоте в рамках начальных классов обучись, свинопас, тогда будешь пытаться других учить.
В каждом слове по четыре ошибки, прям, как у Кати Второй.
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Цікава у вас грамота, не саинопас. Культурна. Як і ви, напевне. Гордитеся своїми лексичними знаннями. Нє?, 😁 Вважаєте, що Бога за ноги вхопили і від свинопаса відірвалися? 😁 Вам видніше! Тільки лексика ваша у вас видає не просто свинопаса, а єамовитого свинопаса. Як би ви не кичились. Городський, ****! 😁
А
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А что , бьіло "втручание"? С такими кадрами , как Луценко , могла бьіть любая глупость. Если Порошенко всунул клюв куда не надо , покрьівать его никто не будет.
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Не було ніякого втручання. Було прагнення попонтвватися. А може гроші хтось хотів заробити. Або бонуси.
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Американский конгресс умеет выписывать животворный пендель шалунишке Донни.
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Типа: я вам денег дам только воюйте, чем больше вы друг друга поубиваете, тем Штатам лучше. Блин когда мы начнем уже думать, а эти деньги все равно скомуниздят наши дядьки с правительства, ведь убивать можно и без денег лишь бы патроны не кончались, а патроны и ржавые пойдут со старых запасов.
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Какой нехороший Трамп, предлагает выделить военную помощь Украине, ужос...)
Если бы предложил урезать, был бы хорошим парнем, правда?
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нам нужна прямая военная помощь в размере не менее 1 млрд баксов, и строжайший контроль со стороны Госдепа Пентагоныча..
а это все баловство!
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том числе, на приобретение противотанковых ракет Javelin.
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Предидущие закончились в боях, или сгнили на складе?
Источник: https://censor.net.ua/n3163539
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