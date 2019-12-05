 Трамп планирует выделить еще четверть миллиарда долларов на военную помощь Украине

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил в среду в Пентагоне заместитель министра обороны США Джон Руд, пишет американское издание Defense News.
"Если Конгресс утвердит (проект бюджета. – Ред.) и выделит ассигнования, мы продолжим это. Мы предполагаем дальнейшее предоставление летальной помощи Украине", - отметил чиновник.
Как пишет издание, такое заявление было необычно для декабря, поскольку подобные объявления делаются перед официальным представлением проекта бюджета Белым домом, как правило, в феврале-марте.
Заместитель министра обороны отметил, что $250 млн, которые выделялись по линии Пентагона для Украины в этом году, были предоставлены почти в полном объеме — за исключением $8,5 млн, которые будут выделены позже. По его словам, Конгресс продлил действие этих ассигнований в 2020 финансовом году, и такая же сумма ($250 млн) будет определена в проекте бюджета на 2021 финансовый год.
Напомним, в марте 2018 года США утвердили летальную помощь Украине, которая включала 210 ракет и 37 пусковых установок Javelin. В октябре этого года администрация США разрешила продажу Украине 150 ракет и 10 пусковых установок на сумму 39,2 млн долларов США.
Чиновникам на новые лексусы
Со времен совка ничего не изменилось, на должностя ставят тех кто хорошо и умело может киздить👌😅
Фик ему по всем статьям
Он улучшил только жизнь богатых, и свою в том числе.
Так что посмотрим
Какую политику он завалил?
Нагнул Китай по полной программе, вдул бесхребетной гейропе и заставил ее финансировать НАТО.
Опять же параше немало досталось.
Политику он завалил....
Закрой хлебало и займись чем тебе по интеллекту - кидай навоз.
Не шаришь в экономике - сиди тихо и не выделывайся.
В каждом слове по четыре ошибки, прям, как у Кати Второй.
А
Если бы предложил урезать, был бы хорошим парнем, правда?
а это все баловство!
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Предидущие закончились в боях, или сгнили на складе?
Источник: https://censor.net.ua/n3163539