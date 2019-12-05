 Пожар в одесском колледже: 1 человек погиб, 27 пострадали, в том числе 13 подростков и 7 сотрудников ГСЧС. СПИСОК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 6:45 5 декабря открытого огня не наблюдается, подразделениями ГСЧС проводится тушение отдельных очагов тления в здании. Наблюдается обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания.

В результате пожара 1 человек погиб и 27 человек пострадали (из них 13 подростков и 7 сотрудников ГСЧС).

Отмечается, что к ликвидации последствий пожара от ГСЧС привлечено 103 чел. л/с и 16 ед. техники ГСЧС. На месте работает оперативная группа ГСЧС Украины.

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Вместе с тем заместитель городского главы Одессы Андрей Котляр на своей странице в Facebook сообщил, что 27 пострадавших в результате пожара размещены в 6 больницах города.

Согласно списку, среди пострадавших много несовершеннолетних. Медицинскую помощь также получают 6 работников ГСЧС, преподаватель колледжа и бухгалтер.

Областная детская клиническая больница:

1. Чернявская Кристина Викторовна, 2002гр.,

2. Савельева Юлия Васильевна, 2002 г.,

3. Свердленко Софья Валерьевна, 2002 г.р.,

4. Куртеева Мария Игоревна, 2003 г.р.

5. Бахчиванжи Елена Васильевна, 2003 г.р.

6. Бац Анна Сергеевна, 2003 гр.,

7. Авдеенко Анастасия Александровна 2003 г.р.

Городская детская клиническая больница N3

8. Беркатюк Виктория Андреевна, 2003 г.р.,

9. Новицкий Юрий Владимирович, 2004 г.р.

10. Владимирова Виктория Юрьевна

11. Тарас Екатерина Олеговна - 2002 г.р

Городская клиническая больница N1

12. Глазкова Любовь Сергеевна, 58 лет

13. Шатохин Сергей Николаевич, 43 года.

14. Щербаков Артем Иванович, 1984 г.р. ГСЧС

15. Крыжановский Владимир Сергеевич, 35 лет, ГСЧС

16. Нестеренко Дмитрий Петрович, 38 лет, ГСЧС

17. Самойлов Станислав Павлович, 1981 г.р., ГСЧС

18. Погибшая, 17 лет

Городская клиническая больница N11

19. Хмарская Виктория Васильевна, 1967 г.р. (преподаватель колледжа),

20. Базга Александр Петрович, 41 год, ГСЧС

Городская клиническая больница 10

21. Рокина Елена Вячеславовна, 2001 гр.,

22. Белинская Руслана Витальевна, 2001 г.р.,

23. Винарчук Елена Руслановна — 2002 г.р.,

Клиника Медуниверситета

24. Савельева Ирина Владимировна, 18 лет

25. Попова Наталья Петровна 68 лет,

26. Кубко Ирина Васильевна, 54 года (бухгалтер)

27 Морозюк Вадим Викторович 1991 г.р, ГСЧС

28. Лозовская Любовь Флориановна, 2002 гр.

Кроме того, Котляр обнародовал хронологию работы сотрудников департамента муниципальной безопасности и КУ "Муниципальная стража" на ликвидации пожара в колледже.

Согласно ей, уже через 10 минут после сообщения члены муниципальной стражи были на месте пожара. Они помогали машинам ГСЧС и "скорым" добраться до места трагедии: эвакуировали припаркованные авто, осуществляли окружение здания, оказывали помощь в перекрытии газа.

Напомним, 4 декабря в 10:12 в ГСЧС поступила информация о пожаре в г. Одесса на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. В 10:17 по прибытию первого подразделения ГСЧС установлено возгорания на третьем этаже, объявлен повышенный номер вызова. В 14:18 пожар локализован на площади около 4 тыс. м. кв.