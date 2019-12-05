 Враг за сутки трижды обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
По данным штаба, противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили 2 обстрела неподалеку от Новолуганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Кроме того, один вражеский обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" возле Широкино, из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
"Вчера, 4 декабря, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли: "Потерь с нашей стороны нет".