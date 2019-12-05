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 Враг за сутки трижды обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС

4 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили 2 обстрела неподалеку от Новолуганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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Кроме того, один вражеский обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" возле Широкино, из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"Вчера, 4 декабря, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли: "Потерь с нашей стороны нет".

Враг за сутки трижды обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3163537
 
 
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Радує що втрат нема, але звідки тоді в госпіталя везуть поранених?
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