 Коболев дал показания по делу адвоката Трампа Джулиани, - Associated Press

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press, об этом заявил адвоката Лэнни Брейер, представляющий интересы главы "Нафтогаза".

По его словам, Коболев давал показания добровольно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джулиани прибыл в Киев для встречи с Шокиным и Куликом, - "New York Times"

"Министерство юстиции запросило интервью с Андреем Коболевым. Он согласился и добровольно побеседовал с правительственными прокурорами", - сообщил Брейер.

При этом адвокат отказался назвать место и время разговора, но источники издания уведомили, что встреча состоялась в Лондоне.

Отмечается, что федеральные прокуроры США в Нью-Йорке ведут расследование в отношении Джулиани. Как утверждают осведомленные источники, дело связано с тем, что он не зарегистрировался в качестве иностранного агента.

Напомним, бизнесмены Игорь Фруман и Лев Парнас были арестованы в США 10 октября. Оба они являются клиентами Рудольфа Джулиани - адвоката американского президента Дональда Трампа.

Ранее в майском интервью бизнесмен Игорь Коломойский заявлял, что "в Украине действуют два афериста, которые находятся под следствием в США. Один, кажется, Лев Парнас, а другой - Игорь - то Фруман, то Фурман". Позже адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани сообщил, что указанные люди - граждане США и его клиенты, которым он дал совет предъявить обвинение Коломойскому.

Также читайте: Меня пригласят в США свидетельствовать по делу Джулиани, и я к этому готов, - Коболев