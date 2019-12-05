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 Коболев дал показания по делу адвоката Трампа Джулиани, - Associated Press

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев дал показания американским федеральным прокурорам в рамках расследования в отношении личного адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press, об этом заявил адвоката Лэнни Брейер, представляющий интересы главы "Нафтогаза".

По его словам, Коболев давал показания добровольно.

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"Министерство юстиции запросило интервью с Андреем Коболевым. Он согласился и добровольно побеседовал с правительственными прокурорами", - сообщил Брейер.

При этом адвокат отказался назвать место и время разговора, но источники издания уведомили, что встреча состоялась в Лондоне.

Отмечается, что федеральные прокуроры США в Нью-Йорке ведут расследование в отношении Джулиани. Как утверждают осведомленные источники, дело связано с тем, что он не зарегистрировался в качестве иностранного агента.

Напомним, бизнесмены Игорь Фруман и Лев Парнас были арестованы в США 10 октября. Оба они являются клиентами Рудольфа Джулиани - адвоката американского президента Дональда Трампа.

Ранее в майском интервью бизнесмен Игорь Коломойский заявлял, что "в Украине действуют два афериста, которые находятся под следствием в США. Один, кажется, Лев Парнас, а другой - Игорь - то Фруман, то Фурман". Позже адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани сообщил, что указанные люди - граждане США и его клиенты, которым он дал совет предъявить обвинение Коломойскому.

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Источник: https://censor.net.ua/n3163535
 
 
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