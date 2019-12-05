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 "Страшно деликатный, весьма тактичный", - российская пропагандистка Скабеева заявила, что дозвонилась до Зеленского

В эфире пропагандистского шоу "60 минут" показали кадры, на которых Ольга Скабеева беседует по громкой связи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на youtube-канал шоу.

Пропагандистка обращается к собеседнику как к президенту Украины Владимиру Зеленскому и просит о короткой беседе, на что тот отвечает: "Вы сейчас на громкой связи. Я всегда прерываюсь, когда какие-то беседы. Потому что думаю, мало ли у кого там что случилось и произошло. И так как я понимаю, что у вас ничего не случилось, не произошло, ни с вашими близкими и родными, я тогда, извините, продолжу общение со своими коллегами".

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После этого собеседник кладет трубку. В эфире Скабеева прокомментировала: "Вот такой какой-то у нас состоялся "нормандский формат". Но при этом, обратите внимание, страшно деликатный, весьма тактичный и очень приятный в общении человек". Эти эпитеты она повторила несколько раз на протяжении эфира. Также пропагандистка подчеркнула, что собеседник общался с ней по-русски ("Для него же русский - родной язык") и попросила об интервью.

Источник: https://censor.net.ua/n3163532
 
 
 Топ комментарии
 
Он тактичный и деликатный только с кацапами. Украинцам он, как правило, хамит.
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Дожились, Сукабєєва бере інтерв'ю у Президента України
☹️
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Дожились, ********* бере інтерв'ю у Президента України
☹️
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А помните, как охранник Пороха дал ей интервью?)
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Вона потім довго свої штанці відмивала від свого лайна, яке вона виробила від страху бути задушеною
😄
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При Порошенко цю кацапську ************ майже удавили охоронці, коли вона полізла до нього з питанням
🤔
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так твою "ботоферму " ж накрыли, откуда ты соевый нарисовался? наверно когда накрывали пьяный под забором валялся, после получки?
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Он тактичный и деликатный только с кацапами. Украинцам он, как правило, хамит.
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Дозвонилась и Президент ее ласково и такиично послал не повевшись на провокацию
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Тепер почнуть телефонувати до Зе сепари?
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Они давно ему звонят, они давно прямо вокруг него. Просто сейчас уже даже особо не прячуца.., да и зачем? хохлы малороссы всё сожрут.
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Деликатно и тактично послал, молодец)
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ЛОХА ВЫЛИЗЫВАЮТ... перед переговорами о транзите газа и Донбассе.

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При всех своих недостатках, Зеленкин все же не ассенизатор, чтобы обзаться со сливными толчками "Страшно деликатный, весьма тактичный", - российская пропагандистка Скабеева заявила, что дозвонилась до Зеленского - Цензор.НЕТ 6908
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Предлагаю эту "передачу" переименовать в 59 минут о Украине. О РФ одну минуту, о Украине всё остальное время... Мне вообще кажется что у руззких своей жизни нет, поэтому они живут нашей жизнью
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Це її ху#ло наказав? Звичайно, де б вона номер зу#ла взяла.
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Попробуйте позвонить президенту. Хрен вы угадали!! невозможно так на прямую позвонить лично президенту. А тут какая то шваль кацапская так просто взяла и позвонила?? ЗЕкловун что с ними на прямой связи висит? С чего такой свободный эксклюзивный доступ к препиЗЕденту??
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Президент Украины деликатный. Пазор.
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бубочка хапнул из сливного бачка, ай маладец))
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Тактичный это да.Может на пианино такой такт хером выдать что огого
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