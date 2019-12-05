 Во время слушаний в Конгрессе США трое свидетелей заявили, что связанные с Украиной действия Трампа означают злоупотребление властью

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, 4 декабря в комитете выступили четыре эксперта по вопросам законодательства. Они должны определить, можно ли выдвинуть Трампу обвинения после его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским летом этого года. Как утверждают демократы, президент США в телефонном разговоре настаивал на проведении в Украине расследование в отношении своего политического оппонента Джо Байдена. Демократы считают, что Трамп превысил свои полномочия для давления на Украину.

Председатель комитета демократ Джерри Надлер в начале слушаний заявил, что администрация Трампа создает "беспрецедентные препятствия" для расследований. Надлер добавил, что юридический комитет заслушает показания комитетов, которые ведут расследование по делу об импичменте, через несколько дней.

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Республиканец Даг Коллинз раскритиковал проведенное законодателями расследование. Он заявил, что демократы спешат с импичментом, поскольку боятся проиграть президентские выборы 2020 года.

После этого Надлер представил и привел к присяге свидетелей: Ноаха Фелдмана (Гарвардский университет), Памелу Карлан (Стэнфордский университет), Майкла Гергардт (Университет Северной Каролины) и Джонатана Терли (Университет Джорджа Вашингтона).

Трое свидетелей, Фелдман, Карлан и Гергардт, единодушно заявили, что действия президента Трампа, связанные с Украиной, означают злоупотребления властью. Терли отметил, что демократы возбуждают дело об импичменте на основании информации, полученной из вторых рук. При этом Терли не оправдывает действий президента. По его мнению, против президента может быть предъявлено обвинение, но не на основании записи телефонного разговора с Зеленским.

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

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Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

С середины ноября в Конгрессе США проходят публичные слушания в контексте расследования по импичменту президента Трампа.

3 декабря представители демократической партии США в Комитете по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса обнародовали отчет о процедуре импичмента президента США Дональда Трампа.

Большинство в Палате представителей - у демократов. Если импичмент будет объявлен, вопрос об отстранении президента от должности должен рассмотреть Сенат, где большинство имеют республиканцы.

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