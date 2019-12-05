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Все про:Одесса (5771) пожар (3775) смерть (6261) Куцый Максим (3)

 По информации ГСЧС, вероятной причиной пожара в одесском колледже стал поврежденный удлинитель, - глава ОГА Куцый

Руководство ГСЧС Украины направило в Одессу спецотряд спасателей для поиска людей среди завалов в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый, передает Цензор.НЕТ.

"Утром в Одессу должен прибыть специальный отряд из Киева для помощи в проведении операции среди завалов", - отметил он.

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По его словам, "медики оказывают помощь всем пациентам и борются за их жизнь. Больницы полностью обеспечены медикаментами. Также группа психологов готова дополнительно оказывать помощь причастным к инциденту. К сожалению, стало известно об одной погибшей 2003 года рождения".

"Пока рано говорить о причинах возгорания. По предварительным данным, пожар начался в закрытом помещении на третьем этаже. По информации ГСЧС, вероятной причиной стал поврежденный удлинитель", - сообщил Куцый.

Он добавил, что существует угроза обвала стен, "поэтому работники полиции и следователи зайдут только после того, как эту угрозу устранят".

"Сейчас главная задача - оказать помощь пострадавшим и продолжить поиски. Работают несколько горячих линий, куда могут обращаться граждане относительно этого инцидента", уведомил глава ОГА.

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По информации ГСЧС, вероятной причиной пожара в одесском колледже стал поврежденный удлинитель, - глава ОГА Куцый 01

Напомним, 4 декабря в 10:12 в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г. Одесса) на 3 этаже 6-этажного учебного корпуса возник пожар.

Позже в ГСЧС сообщили, что пожар в Одесском колледже локализован на площади в 4 тыс. кв. м, 9-10 человек не выходят на связь. По последним данным в результате пожара в Одесском колледже 1 человек погиб, пострадали 29 человек. Место нахождения 13 человек уточняется. В Одессе объявлен траур.

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Источник: https://censor.net.ua/n3163529
 
 
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Причина пожара - жлобство.
Кому-то в облом было новый удлинитель за 150 гривень купить.
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