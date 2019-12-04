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 Политика Украины
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Все про:конкурс (821) Президент (4296) Высший совет правосудия (310)

 На назначение в Высший совет правосудия по президентской квоте претендуют 4 кандидата

В ходе открытого конкурса по отбору кандидатов для назначения Президентом Украины члена Высшего совета правосудия конкурсная комиссия отобрала 4 кандидатуры.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальнй сайт главы государства.

Среди кандидатов:

  • Журавлев Дмитрий Владимирович;
  • Клюба Василий Васильевич;
  • Розваляева Татьяна Самуиловна;
  • Фомин Виктор Анатольевич.

Сейчас по ним проводится специальная проверка.

Смотрите: Овсиенко избран новым главой Высшего совета правосудия. ВИДЕО

Напоминаем, Высший совет правосудия состоит из 21 члена, из которых 10 выбирают судьи, еще 10 - Президент Украины, Верховная Рада, съезд адвокатов, конференция прокуроров, представители юридических вузов (все - по два члена). Глава Верховного Суда входит в состав ВСП по должности.

Источник: https://censor.net.ua/n3163528
 
 
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