 На назначение в Высший совет правосудия по президентской квоте претендуют 4 кандидата

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальнй сайт главы государства.

Среди кандидатов:

Журавлев Дмитрий Владимирович;

Клюба Василий Васильевич;

Розваляева Татьяна Самуиловна;

Фомин Виктор Анатольевич.

Сейчас по ним проводится специальная проверка.

Смотрите: Овсиенко избран новым главой Высшего совета правосудия. ВИДЕО

Напоминаем, Высший совет правосудия состоит из 21 члена, из которых 10 выбирают судьи, еще 10 - Президент Украины, Верховная Рада, съезд адвокатов, конференция прокуроров, представители юридических вузов (все - по два члена). Глава Верховного Суда входит в состав ВСП по должности.